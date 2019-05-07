Калининград готов принять отборочный матч сборной России и Казахстана

Министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко сообщила, что город готов принять матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года по футболу между сборными России и Казахстана.

Нам очень приятно, что РФС выбрал стадион «Калининград» для проведения отборочного матча Евро-2020 между сборными России и Казахстана. Конечно, город готов, готова инфраструктура, готовы и зрители. Сборная России по футболу уже во второй раз сыграет на стадионе «Калининград» (в октябре арена приняла матч группового этапа Лиги Наций Россия - Швеция - 0:0 - прим.). Безусловно, мы все будем поддерживать нашу команду, верить в победу.