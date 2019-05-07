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Калининград готов принять отборочный матч сборной России и Казахстана

сегодня, 16:52
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб КазахстанКазахстан09.09.2019 в 21:45 Не начался

Министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко сообщила, что город готов принять матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года по футболу между сборными России и Казахстана.

Нам очень приятно, что РФС выбрал стадион «Калининград» для проведения отборочного матча Евро-2020 между сборными России и Казахстана. Конечно, город готов, готова инфраструктура, готовы и зрители. Сборная России по футболу уже во второй раз сыграет на стадионе «Калининград» (в октябре арена приняла матч группового этапа Лиги Наций Россия - Швеция - 0:0 - прим.). Безусловно, мы все будем поддерживать нашу команду, верить в победу.

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Все комментарии
Albasin
Albasin
   361 / 982
сегодня в 17:32
Прекрасный город, отличный стадион.
КЭТиК
КЭТиК
   173 / 982
сегодня в 17:23
Для чего-то стадион построили....
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