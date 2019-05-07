РФС выбрал Калининград для матча Россия - Казахстан с учетом логистики

Генеральный директор РФС Александр Алаев заявил, что Российский футбольный союз учитывал логистику перемещения сборной России при выборе места для проведения матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Казахстана.

Напомним, что игра Россия - Казахстан, которая запланирована на 9 сентября, состоится в Калининграде.

В понедельник мы заявили стадион «Калининград» в качестве домашней арены отборочного матча чемпионата Европы - 2020 Россия - Казахстан, который пройдет 9 сентября. РФС по-прежнему старается максимально использовать арены, построенные к чемпионату мира, для проведения игр уровня национальных сборных.

В октябре в Калининграде прошел матч Лиги Наций между сборными России и Швеции, это был очень хороший опыт. Высокий организационный уровень, аншлаг на трибунах, прекрасная атмосфера в городе - все это способствовало тому, чтобы сборная еще раз сыграла в Калининграде.