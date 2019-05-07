Агент Фернандеса: «Трансфер в „Зенит“? Пока это только слухи»

Агент защитника ЦСКА Марио Фернандеса прокомментировал информацию о возможном переходе футболиста в «Зенит».
Трансфер в «Зенит»? Пока это только слухи.
Агент защитника ЦСКА Марио Фернандеса прокомментировал информацию о возможном переходе футболиста в «Зенит».
Трансфер в «Зенит»? Пока это только слухи.
Как говорится, время покажет. Тебя с Чемпионством, Молодцы!
Как говорится, время покажет. Тебя с Чемпионством, Молодцы!
Я не верю в царевну лягушку, которая с болота Царевной выйдет)) это про наш чемп и наши клубы))
Я не верю в царевну лягушку, которая с болота Царевной выйдет)) это про наш чемп и наши клубы))
С чего бы нам не радоваться своим покупкам? Зимняя трансферная кампания была проведена Зенитом исключительно успешно. Нас радуют не только покупки, но и продажи, того же Паредеса.
Если выходить в ЛЧ с твоим настроем, то ничего светить и не будет. Надо готовиться к этому турниру, тогда появится какой-то шанс.
С чего бы нам не радоваться своим покупкам? Зимняя трансферная кампания была проведена Зенитом исключительно успешно. Нас радуют не только покупки, но и продажи, того же Паредеса.
Если выходить в ЛЧ с твоим настроем, то ничего светить и не будет. Надо готовиться к этому турниру, тогда появится какой-то шанс.
Дабы да кабы) такое ощущения, что Тебя Фурс укусил)))
Когда Вас какая нить покупка не радовала в каком нить турнире? НИКАКАЯ! Вы КАждой покупке радуетесь как рожденному ребенку, так как отваливают более чем энную сумму. Вы даже свой лозунг в одно место засунули "зенит без негров")))
Недавно купили Азмуна, он пытался вытащить дно в ЛЕ дальше.но не смог. Что-то я не вижу негатива, по не выходу дальше. можете мазаться, нам это не нужно было чемп и.т.д
ЛЧ? а что там Вам светит? ВАм дай состав Барсы он будет там же где и Зенит.
Дабы да кабы) такое ощущения, что Тебя Фурс укусил)))
Когда Вас какая нить покупка не радовала в каком нить турнире? НИКАКАЯ! Вы КАждой покупке радуетесь как рожденному ребенку, так как отваливают более чем энную сумму. Вы даже свой лозунг в одно место засунули "зенит без негров")))
Недавно купили Азмуна, он пытался вытащить дно в ЛЕ дальше.но не смог. Что-то я не вижу негатива, по не выходу дальше. можете мазаться, нам это не нужно было чемп и.т.д
ЛЧ? а что там Вам светит? ВАм дай состав Барсы он будет там же где и Зенит.
Джентльмены держат слово.
Трансфер Марио в Зенит -- Кря, Кря.
Джентльмены держат слово.
Трансфер Марио в Зенит -- Кря, Кря.
"Пока"
"Пока"