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Агент Фернандеса: «Трансфер в „Зенит“? Пока это только слухи»

сегодня, 14:43

Агент защитника ЦСКА Марио Фернандеса прокомментировал информацию о возможном переходе футболиста в «Зенит».

Трансфер в «Зенит»? Пока это только слухи.

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Все комментарии
shu
shu ответил Serg_Diamond
   975 / 982
сегодня в 20:14
а ему это нужно? если кому и нужен будет этот трансфер, то Зениту и возможно Гинеру, а Фернандесу и в ЦСКА нормально
Марио он может и не нужен, Зениту тоже сомнительно, а вот агенту в самый раз, они с каждой сделки имеют
112910415
112910415
   117 / 982
сегодня в 19:47
нет сомнений, что слухи вскоре подтвердятся
Гавроша
Гавроша
   16 / 982
сегодня в 19:05
Не стоит разводить раньше времени. Нужен ли он?
armeec_♞
armeec_♞ ответил clop
   295 / 982
сегодня в 19:03
Есть правда в твоих словах, нашим клубам действительно не хватает мастерства для того, чтобы состязаться с футбольными грандами. В общем-то, я тоже не верю в Царевну Лягушку, если так называть победу в отдельно взятой ЛЧ. Но я верю в закон больших чисел, который по-простому называется "раз в год и палка стреляет". А вдруг получится так, что гранды сваляют дурака в ЛЧ. Проблемы ведь у всех клубов бывают. А мы этим шансом не воспользуемся. Обидно будет.
Знаешь, смотрю на то, как мы должны брать свое там где должны, но при этом дружно лажаем, то басня про палку совсем забывается((
Как говорится, время покажет. Тебя с Чемпионством, Молодцы!
clop
clop ответил armeec_♞
   442 / 982
сегодня в 18:57
Ну да, куда там до Зенитчиков))) Мы акромя ВАс понимаем ток с множества букв))) знаю тебя давно на соккере, вроде глупостью не отличался, должен адекватно мыслить по ЛЧ. а не мечтами Фурса.) Я не верю в царевну лягушку, которая с болота Царевной выйдет)) это про наш чемп и наши клубы))
Есть правда в твоих словах, нашим клубам действительно не хватает мастерства для того, чтобы состязаться с футбольными грандами. В общем-то, я тоже не верю в Царевну Лягушку, если так называть победу в отдельно взятой ЛЧ. Но я верю в закон больших чисел, который по-простому называется "раз в год и палка стреляет". А вдруг получится так, что гранды сваляют дурака в ЛЧ. Проблемы ведь у всех клубов бывают. А мы этим шансом не воспользуемся. Обидно будет.
armeec_♞
armeec_♞ ответил clop
   295 / 982
сегодня в 18:44
Поясню насчет "много букв". Это я специально так подробно объясняю свою точку зрения, чтобы даже до тебя дошло :))) С чего бы нам не радоваться своим покупкам? Зимняя трансферная кампания была проведена Зенитом исключительно успешно. Нас радуют не только покупки, но и продажи, того же Паредеса. Если выходить в ЛЧ с твоим настроем, то ничего светить и не будет. Надо готовиться к этому турниру, тогда появится какой-то шанс.
Ну да, куда там до Зенитчиков))) Мы акромя ВАс понимаем ток с множества букв))) знаю тебя давно на соккере, вроде глупостью не отличался, должен адекватно мыслить по ЛЧ. а не мечтами Фурса.)
Я не верю в царевну лягушку, которая с болота Царевной выйдет)) это про наш чемп и наши клубы))
clop
clop ответил armeec_♞
   442 / 982
сегодня в 18:38
Много букФ.а сути мало) Дабы да кабы) такое ощущения, что Тебя Фурс укусил))) Когда Вас какая нить покупка не радовала в каком нить турнире? НИКАКАЯ! Вы КАждой покупке радуетесь как рожденному ребенку, так как отваливают более чем энную сумму. Вы даже свой лозунг в одно место засунули "зенит без негров"))) Недавно купили Азмуна, он пытался вытащить дно в ЛЕ дальше.но не смог. Что-то я не вижу негатива, по не выходу дальше. можете мазаться, нам это не нужно было чемп и.т.д ЛЧ? а что там Вам светит? ВАм дай состав Барсы он будет там же где и Зенит.
Поясню насчет "много букв". Это я специально так подробно объясняю свою точку зрения, чтобы даже до тебя дошло :)))

С чего бы нам не радоваться своим покупкам? Зимняя трансферная кампания была проведена Зенитом исключительно успешно. Нас радуют не только покупки, но и продажи, того же Паредеса.

Если выходить в ЛЧ с твоим настроем, то ничего светить и не будет. Надо готовиться к этому турниру, тогда появится какой-то шанс.
Санчо Панса
Санчо Панса
   277 / 982
сегодня в 18:25
Вот именно! И надеюсь, что Марио не перейдет в Зенит.
armeec_♞
armeec_♞ ответил clop
   295 / 982
сегодня в 18:20
Да перестань ревновать к своему любимцу. Зенитыши спят и видят успешное выступление в предстоящей ЛЧ, а никак не трансфер. Если Фернандес будет куплен, но затем последует провал в ЛЧ, то такая покупка никого не обрадует. Фернандес может быть интересен только как вариант усиления команды к еврокубкам. Насколько мне известно, никто из зенитовцев не распечатал фотографию Фернандеса для того, чтобы повесить ее на стену и любоваться :))
Много букФ.а сути мало)
Дабы да кабы) такое ощущения, что Тебя Фурс укусил)))
Когда Вас какая нить покупка не радовала в каком нить турнире? НИКАКАЯ! Вы КАждой покупке радуетесь как рожденному ребенку, так как отваливают более чем энную сумму. Вы даже свой лозунг в одно место засунули "зенит без негров")))
Недавно купили Азмуна, он пытался вытащить дно в ЛЕ дальше.но не смог. Что-то я не вижу негатива, по не выходу дальше. можете мазаться, нам это не нужно было чемп и.т.д
ЛЧ? а что там Вам светит? ВАм дай состав Барсы он будет там же где и Зенит.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   88 / 982
сегодня в 17:34
Трудно в это поверить.
clop
clop ответил armeec_♞
   442 / 982
сегодня в 17:22
зенитыши тихо спят и видят данный трансфер)))
Да перестань ревновать к своему любимцу. Зенитыши спят и видят успешное выступление в предстоящей ЛЧ, а никак не трансфер. Если Фернандес будет куплен, но затем последует провал в ЛЧ, то такая покупка никого не обрадует. Фернандес может быть интересен только как вариант усиления команды к еврокубкам. Насколько мне известно, никто из зенитовцев не распечатал фотографию Фернандеса для того, чтобы повесить ее на стену и любоваться :))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   90 / 982
сегодня в 17:22
ПОВТОРЮСЬ.
Джентльмены держат слово.
Трансфер Марио в Зенит -- Кря, Кря.
Zenit_84
Zenit_84
   145 / 982
сегодня в 17:18
Как обычно
NbKA555
NbKA555 ответил pomor45
   76 / 982
сегодня в 17:05
Первое,назови мне по мимо Голландских и Португальских,клуб который близко по трансферной политики приблизился к Аяксу.Только не одиночными сезонами,а хотя бы пятилетиями.Там такой инкубатор молодежи ,которая растет и прогрессирует .Что не один елуб не сравнится.А ты пытаешься тут сравнивать Аякс и ЦСКА.Теперь второй.Да,в РПЛ он лучший и уже на протяжении долгих лет.Провалов было не мало,но назови у кого их было меньше при таком бюджете.Они не самый богатый клуб кстати в РПЛ,даже Локо уступают.Но усиливаются всегда точечно и за сущие копейки.Они за игрока больше 5млн не дают,а он их усиляет и играет на хорошем уровне.Если сравнить с моим Спартаком к примеру,то это небо и земля.Или с зенитом у которого денег в 100 раз больше.С таким бюджетом еще суметь нужно так проваливаться как Зенит.Краснодар начал к ним подтягиваться,плюс своя академия отличная у них.Раньше Рубин Бердыева отлично мог усиливатся.Хотя до коней они не дотягивали.Вспомнить только Карлоса Эдуардо.Так что миф как ты выразился,он правдивый на самом деле если снять очки,и вглядется.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   445 / 982
сегодня в 17:00
Мне не нравится слово "пока"
armeec_♞
armeec_♞ ответил Scuderia Ferrari
   295 / 982
сегодня в 17:00
Мне было очень стыдно, что на Казанском вокзале в Москве открылся фан-магазин федунятника. Неужели РЖД это устраивает?
Меня точно не устраивает, как ты стучишь на сайте
armeec_♞
armeec_♞
   295 / 982
сегодня в 16:58
зенитыши тихо спят и видят данный трансфер)))
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил shu
   314 / 982
сегодня в 16:50
... - Которые я сам и распускаю
а ему это нужно? если кому и нужен будет этот трансфер, то Зениту и возможно Гинеру, а Фернандесу и в ЦСКА нормально
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил pomor45
   469 / 982
сегодня в 16:34
Потому что у его клуба нету таких спонсоров как Газпром или РЖД. А политика хорошая потому что умеют покупать за копейки неизвестных игроков. Самая дорогая покупка в ЦСКА это по-моему сам Фернандес и то его купили лет 7 назад. Тогда у ЦСКА не было таких проблем как в последние годы
Doping87
Doping87
   139 / 982
сегодня в 16:27
Вчера говорил, что Зенит игроком не интересуется. Сегодня уже слух до него дошёл. Завтра про официальный запрос что нибудь скажет. После завтра объявят о трансфере! 🤣
NbKA555
NbKA555 ответил Jum13
   76 / 982
сегодня в 16:16
Вот и я о том же.Конечно соблазн велик,сумма приличная.Но это прямой конкурент,плюс в составе не предвидится новых Марио..Но за границами РПЛ конечно такую сумму не отвалят за Марио,при всем уважении.Поэтому будем ждать развязки.Важно конечно желание самого Марио,безусловно.Все таки там ЛЧ и зарплата в разы больше.
pomor45
pomor45 ответил NbKA555
   84 / 982
сегодня в 16:03
Видимо трансфер все таки будет,как я писал на ветке когда впервые об этом выложили новость.Я разочаруюсь в политики ЦСКА.И доводы о прибыли и нехватки денег в клубе для меня не убедительны.Ведь Гинер как стротег,выходит лично усилит конкурента.А это уже промах как по мне.Ведь трансферная политика коней лучшая в РПЛ!
Чем эта трансферная политика Гинера лучшая? Он что же, разбогател на ней, как Аякс? У него просчётов пруд пруди, но создали миф о том какой этот мелкий лавочник гениальный менеджер. Что же у него вечно клуб из нужды вылезти не может?
shu
shu
   975 / 982
сегодня в 15:56
... - Которые я сам и распускаю
Jum13
Jum13 ответил NbKA555
   100 / 982
сегодня в 15:45
Видимо трансфер все таки будет,как я писал на ветке когда впервые об этом выложили новость.Я разочаруюсь в политики ЦСКА.И доводы о прибыли и нехватки денег в клубе для меня не убедительны.Ведь Гинер как стротег,выходит лично усилит конкурента.А это уже промах как по мне.Ведь трансферная политика коней лучшая в РПЛ!
До этого Гинер вроде как никогда не продавал игроков клубам-конкурентам - достаточно вспомнить трансфер Олича. Я тоже не особо верю, что продаст Зениту
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан
сегодня в 15:38
пи*дит как дышит
МКС
МКС
   33 / 982
сегодня в 15:21
Главное слово

"Пока"
NbKA555
NbKA555
   76 / 982
сегодня в 15:12
Видимо трансфер все таки будет,как я писал на ветке когда впервые об этом выложили новость.Я разочаруюсь в политики ЦСКА.И доводы о прибыли и нехватки денег в клубе для меня не убедительны.Ведь Гинер как стротег,выходит лично усилит конкурента.А это уже промах как по мне.Ведь трансферная политика коней лучшая в РПЛ!
ДСА
ДСА
   140 / 982
сегодня в 15:06
А хотелось бы, и зарплата побольше.
Союзник противников
Союзник противников
   26 / 982
сегодня в 14:57
"пока" настораживает...Посмотрим,как себя поведёт Гинер-как мелкий лавочник,или футбольный менеджер,заинтересованный в росте команды.
удав
удав
   151 / 982
сегодня в 14:49
ключевое слово "пока"
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