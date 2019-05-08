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Джикия: «Лучший игрок чемпионата? Отметил бы Зобнина»

сегодня, 05:11

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу «Зенита» в чемпионате России и ответил на вопрос о лучшем игроке РПЛ в текущем сезоне.

Пристально за «Зенитом» не следил. Но раз стал первым, стоит его только поздравить. Хочется всё измерять по факту. Первое место у «Зенита» – значит, у «Зенита». 

Лучший игрок чемпионата? (После паузы.) Отметил бы Рому Зобнина. Многие не знают, какую работу он выполняет. А так... Сейчас интересно смотреть за Антоном Миранчуком. Он очень сильно прибавил. Хорошо знаю его историю. У нас с ним много общего, так скажем. А кто третий... 

Если взять Азмуна, то он начинал сезон в «Рубине». Но отрезок в «Зените» провёл на топ-уровне. Он очень много стал забивать. Но из-за того, что он начинал в одном клубе, а теперь играет за другой, отметить его не могу. Хотя нападающий он классный. Что касается остальных... Думаю, всех назвал.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
   164 / 1040
сегодня в 07:54
Он это серьёзно или шутит так неудачно?
Литейный 4
Литейный 4
   14 / 1040
сегодня в 07:53
Азмун, вырвавшийся из туркменского иго на порядок лучше заиграл. Теперь стал нападающим, а не как раньше защитником. Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4
   14 / 1040
сегодня в 07:51
Я бы у свиней отметил негра с куском белого ковролина на башке. Он с отличием окончил школу нырков Самедова. Нырки теперь у него лучше всего получаются, особенно в штрафной. Гыгыгы
ДСА
ДСА
   166 / 1040
сегодня в 07:42
Лучший - Зобнин, это просто дружеский комплимент.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   5 / 1040
сегодня в 06:56
- Георгий,назовите лучших игроков первенства ?
- Сафонов....Влашич....Ерёменко....Азмун....Марио....Ракицкий....
- Георгий,теперь тот же вопрос от газеты "Тушинская правда"?
- (После паузы.) Отметил бы Рому Зобнина.
КАМЮ
КАМЮ ответил STVA 1
   326 / 1040
сегодня в 06:51
Свой своего...
"За что же, не боясь греха,
Кукушка хвалит Петуха?
За то, что хвалит он Кукушку."( И. А. Крылов)
КАМЮ
КАМЮ
   326 / 1040
сегодня в 06:48
"Многие не знают, какую работу он выполняет." - ключевая фраза.
А правда, какую работу он выполняет?
LOpp
LOpp ответил STVA 1
   10 / 1040
сегодня в 06:39
Манчини когда занял 5-ое место, при выборе лучших игроков в тройку включил Внезапно, только игроков Зенита.
STVA 1
STVA 1
   44 / 1040
сегодня в 05:49
Свой своего...
Danrog
Danrog
   238 / 1040
сегодня в 05:47
А что не Глушакова?
Gessenschaft
Gessenschaft
   269 / 1040
сегодня в 05:24
Джикия: «Лучший игрок чемпионата? Мы в Тарасовке ходим в баню. Хочется всё измерять по факту. Отметил бы Зобнина»
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