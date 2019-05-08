Джикия: «Лучший игрок чемпионата? Отметил бы Зобнина»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу «Зенита» в чемпионате России и ответил на вопрос о лучшем игроке РПЛ в текущем сезоне.

Пристально за «Зенитом» не следил. Но раз стал первым, стоит его только поздравить. Хочется всё измерять по факту. Первое место у «Зенита» – значит, у «Зенита».

Лучший игрок чемпионата? (После паузы.) Отметил бы Рому Зобнина. Многие не знают, какую работу он выполняет. А так... Сейчас интересно смотреть за Антоном Миранчуком. Он очень сильно прибавил. Хорошо знаю его историю. У нас с ним много общего, так скажем. А кто третий...

Если взять Азмуна, то он начинал сезон в «Рубине». Но отрезок в «Зените» провёл на топ-уровне. Он очень много стал забивать. Но из-за того, что он начинал в одном клубе, а теперь играет за другой, отметить его не могу. Хотя нападающий он классный. Что касается остальных... Думаю, всех назвал.