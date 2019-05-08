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Адиев об ЛЧ: «После таких матчей даже неудобно тренировать самому»

сегодня, 04:52
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев поделился впечатлениями от победы «Ливерпуля» над «Барселоной» (4:0) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.

После таких матчей даже неудобно тренировать самому. Футбол был фантастический. Такие матчи украшают игру, их приятно смотреть как специалисту, да и как болельщику.

Не сказал бы, что «Барселона» сыграла провальный матч. Я понимал, что они хотели, как хотели сыграть. Они ловили баланс в обороне, при атаке Коутиньо поднимался выше, а Видаль «падал» в центр. Вальверде свой план на игру не провалил. Но то, что сделал «Ливерпуль», было очень вдохновенно. Атмосфера сыграла большую роль, они подавили соперника своим постоянным давлением. «Ливерпуль» продавил опорную зону. Когда вышел Вейналдум, он начал своей беговой работой закрывать сразу две позиции. Он из центра подключался в атаку. Было видно, что он действительно был зол. И это сыграло свою роль.

После таких матчей даже не знаю, как завтра выходить на работу и тренировать.

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Все комментарии
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал ответил DEIVID
   501 / 1040
сегодня в 07:12
А я считаю, что Валверде свой план на игру провалил.
Поэтому ты диванный эксперт в не тренер!
DEIVID
DEIVID
   464 / 1040
сегодня в 07:06
А я считаю, что Валверде свой план на игру провалил.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   273 / 1040
сегодня в 06:29
Согласен с Адиевым
NGY
NGY
   26 / 1040
сегодня в 05:58
Адиев, юморнул конечно😄
ДАША Д
ДАША Д
   140 / 1040
сегодня в 05:42
Фантастика с обеих сторон.
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