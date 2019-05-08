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Гаджибеков: «Однажды Это’О подарил квартиру работнику „Анжи“»

сегодня, 10:24

Защитник «Енисея» Али Гаджибеков, ранее игравший за «Анжи», рассказал о периоде, когда за махачкалинскую команду выступали звёздные футболисты.

Команда очень быстро развивалась, и в скором времени мы вышли в Премьер-Лигу. До прихода Сулеймана Керимова мы боролись за выживание, но когда пришли такие футболисты как Роберто Карлос, Самуэль Это’О, Лассана Диарра, Виллиан, то люди по всему миру начали сходить с ума. Появилась уверенность, популярность. Когда мы начали попадать в Лигу Европы, то атмосфера была уже совсем другая, был нереальный ажиотаж. Если говорить в целом, то все поменялось кардинально где-то за полгода – год. Мы стали по-другому жить, одеваться, питаться, ездить на игры. Это была абсолютно другая команда. Эти времена запомнились всем. Даже до сих пор в республике часто вспоминают то время. К хорошему быстро привыкаешь, а сейчас всё снова поменялось и люди разочарованы.

Какой был самый яркий поступок совершил звездный легионер «Анжи»? Это’О подарил квартиру работнику «Анжи». Все знали, что этот человек всегда был при клубе и у него было не очень хорошее финансовое положение, и Самуэль сделал ему вот такой подарок. Ну а если говорить про команду, то был такой момент, когда Это’О говорил, что если защитники сыграют «на ноль» матч с «Зенитом» и «ЦСКА», то он подарит часы «Rolex». И он сдержал своё слово. У нас было очень дружная команда и каждый помогал персоналу клуба, часто ездили в детские дома для оказания помощи.

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Все комментарии
Sadjon
Sadjon
   976 / 1059
сегодня в 12:24
Значит жили хорошо.....Молодец Самуэль....
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   353 / 1059
сегодня в 12:04
ПОЖИРОВАЛИ И ХВАТИТ !
ПОМНЮ СЮЖЕТ С ТЕХ ВРЕМЁН КАК ЖИЛ ЖУСИЛЕЙ
БОЮСЬ ПРЕДСТВАИТЬ КАК ЖИЛИ КАРЛОС С ЭТО-О )))



ГЫ-ГЫ
4RT
4RT
   318 / 1059
сегодня в 12:00
У Это’О от денег уже изжога
Морозовский
Морозовский
   4 / 1059
сегодня в 11:08
Не надо было от Земли отрываться - не было б такого "финала".
ДАША Д
ДАША Д
   132 / 1059
сегодня в 10:49
Он там квартиру за один день зарабатывал.
Союзник противников
Союзник противников
   31 / 1059
сегодня в 10:49
Квартиру стоимостью запаски своего лимузина,который ему подарил щедрый и всесильный тогда Керимов.А сейчас оба-бывшие.Ка и "Анжи",к сожалению.Уж лучше бы клуб так не взлетал,а был вечным крепким середняком;надо же так шмякнуться оземь...
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