Гаджибеков: «Однажды Это’О подарил квартиру работнику „Анжи“»

Защитник «Енисея» Али Гаджибеков, ранее игравший за «Анжи», рассказал о периоде, когда за махачкалинскую команду выступали звёздные футболисты.

Команда очень быстро развивалась, и в скором времени мы вышли в Премьер-Лигу. До прихода Сулеймана Керимова мы боролись за выживание, но когда пришли такие футболисты как Роберто Карлос, Самуэль Это’О, Лассана Диарра, Виллиан, то люди по всему миру начали сходить с ума. Появилась уверенность, популярность. Когда мы начали попадать в Лигу Европы, то атмосфера была уже совсем другая, был нереальный ажиотаж. Если говорить в целом, то все поменялось кардинально где-то за полгода – год. Мы стали по-другому жить, одеваться, питаться, ездить на игры. Это была абсолютно другая команда. Эти времена запомнились всем. Даже до сих пор в республике часто вспоминают то время. К хорошему быстро привыкаешь, а сейчас всё снова поменялось и люди разочарованы.