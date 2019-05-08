Гаджибеков: «Однажды Это’О подарил квартиру работнику „Анжи“»

Защитник «Енисея» Али Гаджибеков, ранее игравший за «Анжи», рассказал о периоде, когда за махачкалинскую команду выступали звёздные футболисты.
Команда очень быстро развивалась, и в скором времени мы вышли в Премьер-Лигу. До прихода Сулеймана Керимова мы боролись за выживание, но когда пришли такие футболисты как Роберто Карлос, Самуэль Это’О, Лассана Диарра, Виллиан, то люди по всему миру начали сходить с ума. Появилась уверенность, популярность. Когда мы начали попадать в Лигу Европы, то атмосфера была уже совсем другая, был нереальный ажиотаж. Если говорить в целом, то все поменялось кардинально где-то за полгода – год. Мы стали по-другому жить, одеваться, питаться, ездить на игры. Это была абсолютно другая команда. Эти времена запомнились всем. Даже до сих пор в республике часто вспоминают то время. К хорошему быстро привыкаешь, а сейчас всё снова поменялось и люди разочарованы.
Какой был самый яркий поступок совершил звездный легионер «Анжи»? Это’О подарил квартиру работнику «Анжи». Все знали, что этот человек всегда был при клубе и у него было не очень хорошее финансовое положение, и Самуэль сделал ему вот такой подарок. Ну а если говорить про команду, то был такой момент, когда Это’О говорил, что если защитники сыграют «на ноль» матч с «Зенитом» и «ЦСКА», то он подарит часы «Rolex». И он сдержал своё слово. У нас было очень дружная команда и каждый помогал персоналу клуба, часто ездили в детские дома для оказания помощи.
ПОМНЮ СЮЖЕТ С ТЕХ ВРЕМЁН КАК ЖИЛ ЖУСИЛЕЙ
БОЮСЬ ПРЕДСТВАИТЬ КАК ЖИЛИ КАРЛОС С ЭТО-О )))
ГЫ-ГЫ
ПОМНЮ СЮЖЕТ С ТЕХ ВРЕМЁН КАК ЖИЛ ЖУСИЛЕЙ
БОЮСЬ ПРЕДСТВАИТЬ КАК ЖИЛИ КАРЛОС С ЭТО-О )))
ГЫ-ГЫ