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Геркус: «Памятник Клоппу на „Энфилде“ ставить рано»

сегодня, 10:11
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Барселоной» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (4:0).

«Ливерпуль» этим матчем уже взял Лигу чемпионов. Этот матч запомнится. Такая игра больше не повторится. Ни у кого такого матча больше не будет. У «Ливерпуля» было такое нематериальное событие – это финал с «Миланом» и 3:3. И сейчас такое же духовное свершение. Клопп говорил, что верил в победу? Он великий человек. Но памятник на «Энфилде» ему ставить рано, нужно чуть-чуть подождать. Он способен давать ещё и ещё. Например, победу в финале.

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Все комментарии
амурец
амурец
   111 / 1059
сегодня в 11:22
если возьмёт в этом году ЛЧ и АПЛ, то почему и нет
dzvinka
dzvinka
   23 / 1059
сегодня в 11:02
токо у этого крысюка пытающегося сливать собственного тренера через прессу не забыли спросить)))
Шишанутый
Шишанутый
   12 / 1059
сегодня в 10:54
Уж точно не Геркусу об этом рассуждать.
КЭТиК
КЭТиК
   188 / 1059
сегодня в 10:53
Пока можно просто бюст поставить.
Союзник противников
Союзник противников
   31 / 1059
сегодня в 10:42
Кто вытащил на белый свет этого "специалиста"??? Кого щекочет его "профессиональное" мнение? "...У нас любой второй в Туркмении(соккере)-аятолла,и даже Хомейни(специалист подобного уровня)..." В.Высоцкий.
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