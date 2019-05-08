Геркус: «Памятник Клоппу на „Энфилде“ ставить рано»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Барселоной» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (4:0).

«Ливерпуль» этим матчем уже взял Лигу чемпионов. Этот матч запомнится. Такая игра больше не повторится. Ни у кого такого матча больше не будет. У «Ливерпуля» было такое нематериальное событие – это финал с «Миланом» и 3:3. И сейчас такое же духовное свершение. Клопп говорил, что верил в победу? Он великий человек. Но памятник на «Энфилде» ему ставить рано, нужно чуть-чуть подождать. Он способен давать ещё и ещё. Например, победу в финале.