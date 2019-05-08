Джикия: «За разгром в Туле стыдно. Так нельзя»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о текущих результатах команды в чемпионате России.

На данный момент есть не то чтобы трудности, но мы не можем пока встать на свой путь. Стараемся, работаем. Просыпаемся? Не буду говорить что-то подобное. Скажем так: мы пока на пути к своему лучшему футболу.

Математически шанс на попадание в Лигу чемпионов есть. Если смотреть по таблице и по тому, кто с кем играет, надо надеяться на чудо и побеждать в своих играх.

Критика будет всегда, «Спартак» всегда обсуждают. Понятно, что сейчас результаты не самые убедительные, сейчас ещё больше критики. Надо это пройти, и, как сказал недавно Георгич (Прим. - наставник «Спартака» Олег Кононов), критика должна нас мотивировать. Чтобы игрой и результатом всё доказать некоторым недоброжелателям.

Что было в игре с «Арсеналом» (0:3)? Даже не знаю, что ответить на этот вопрос. Это было то, что не должно повториться. Так нельзя, за это стыдно. Не знаю, как описать…

Знал, что в Туле будет такая игра, и действия «Арсенала» меня совсем не удивили. Ещё до матча понимал, какие 90 минут нас ждут. Но получилось так, что проиграли… Что касается «Рубина» (1:1), то играли дома, вели в счёте, но пропустили. В итоге этот гол активизировал всех – соцсети бурлили, все писали всякую ерунду. Не пропусти мы этот гол, всего этого бы не было.