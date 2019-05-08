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Геркус: «Эмоции как от „Ливерпуля“? „Зенит“ выигрывал Кубок УЕФА»

сегодня, 10:07
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов. 

Получим ли мы когда-нибудь такие эмоции от наших команд, как от этой победы «Ливерпуля»? Зависит от того, как к этому относиться, – они ведь и так их доставляют. Да, европейские соревнования дают другие эмоции, но «Зенит» ведь выигрывал Кубок УЕФА. Так что будем ждать и верить! Надо верить и работать. Сегодня все поняли, что футбол непредсказуем. Кто мог до матча сказать, что случится такое?

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Все комментарии
MAUS
MAUS
   46 / 1059
сегодня в 12:46
и появляются же иногда на арене шапито такие как Геркус, Черевиченко и Ко……
смяшно, аднако ))))))))
MAUS
MAUS ответил амурец
   46 / 1059
сегодня в 12:43
да чего на Спам то грешить, вон и барсуки от Ливера 4 отгребли
если судить по коэффициенту Уефа, то Барса как представитель Испании имеет коэффициент х2 , значит вчера огребла 8 шайб ,— и это уже новый международный рекорд ))))))
MAUS
MAUS ответил Союзник противников
   46 / 1059
сегодня в 12:41
Не,у него персональный ресурс-Педевикия.
это только у вас такие эмоции,
поверь мне в Европе куда незабываемее будет вчерашнее поражение Барсы, а вы только и можете скулить про местные команды ибо дальше своего огорода мама не велит вылазить )))
MAUS
MAUS
   46 / 1059
сегодня в 12:36
kastites 68 / 1059 сегодня в 11:21
ЗЕНИТ скоро выиграет Лигу чемпионов
………………………………………………………
ага, по бадминтону )))
MAUS
MAUS ответил Ваня лучший
   46 / 1059
сегодня в 12:11
Эмоции Спама и лично Селихова от Ливерпуля незабыаемы и неповоторимы. Это рекорд на все времена. Мы не забудем это никогда. Спасибо, что напомнил про Ливерпуль
с такими как сейчас Ливерпуль и МанСити , тот же Зенит и Цска установили новые рекорды))))
но судьба миловала эти два клубы нынче!
Союзник противников
Союзник противников ответил Морозовский
   31 / 1059
сегодня в 11:38
Геркус, сказал тут слово "Зенит" и всё опошлил.
..."аристократ под прикрытием" спалился,начав разминать кончик сигареты пальцами. Агенты МИ-6 сразу заподозрили в нём выходца из Высшей школы ФСБ России.
parallels
parallels
   7 / 1059
сегодня в 11:26
1/2 еврокубка.
ливерпуль 4:0 барселона
зенит 4:0 бавария.
.....
спартак -108.
parallels
parallels ответил амурец
   7 / 1059
сегодня в 11:25
Зенит выигрывал кубок УЕФА, но первым это сделал ЦСКА, это тоже надо было бы отметить
просто геркус выходец из зенита, как бы)
kastites
kastites
   68 / 1059
сегодня в 11:21
ЗЕНИТ скоро выиграет Лигу чемпионов
амурец
амурец ответил Гавриленко
   111 / 1059
сегодня в 11:19
дыркинфеев: «Эмоции как от „Ливерпуля“? Матчи против Эстонии, Латвии, Израиля, Словении, Словакии, Ирландии, Северной Ирландии, Кореи, Алжира, Молдавии, Мексики, Уругвая, Хорватии»
а чего вы на Игорька всё гоните, у вас то со времён Дасаева и вратарей то не было
амурец
амурец ответил Ваня лучший
   111 / 1059
сегодня в 11:17
Эмоции Спама и лично Селихова от Ливерпуля незабыаемы и неповоторимы. Это рекорд на все времена. Мы не забудем это никогда. Спасибо, что напомнил про Ливерпуль
да чего на Спам то грешить, вон и барсуки от Ливера 4 отгребли
амурец
амурец
   111 / 1059
сегодня в 11:16
Зенит выигрывал кубок УЕФА, но первым это сделал ЦСКА, это тоже надо было бы отметить
Морозовский
Морозовский
   4 / 1059
сегодня в 11:13
Геркус, сказал тут слово "Зенит" и всё опошлил.
STVA 1
STVA 1
   42 / 1059
сегодня в 11:09
А ЦСКА разве не выигрывал , боюсь спросить...
Союзник противников
Союзник противников ответил Ваня лучший
   31 / 1059
сегодня в 11:03
Он и эти то страны из Википедии назвал.
Не,у него персональный ресурс-Педевикия.
Союзник противников
Союзник противников ответил Ваня лучший
   31 / 1059
сегодня в 11:02
Эмоции Спама и лично Селихова от Ливерпуля незабыаемы и неповоторимы. Это рекорд на все времена. Мы не забудем это никогда. Спасибо, что напомнил про Ливерпуль
Спасибо "Ливерпулю",что не даёт забыть о "Спартаке".
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Союзник противников
   58 / 1059
сегодня в 10:59
Он и эти то страны из Википедии назвал.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Гавриленко
   58 / 1059
сегодня в 10:58
Эмоции Спама и лично Селихова от Ливерпуля незабыаемы и неповоторимы. Это рекорд на все времена. Мы не забудем это никогда. Спасибо, что напомнил про Ливерпуль
Байкал-38.
Байкал-38.
   56 / 1059
сегодня в 10:57
Спартак выигрывал Copa del Sol и Кубок «Матч Премьер»!
Ваня лучший
Ваня лучший
   58 / 1059
сегодня в 10:56
Во первых э то было давно. Во вторых КуЕФА, это одно, а сейчас это ЛЕ совсем другое.
Союзник противников
Союзник противников ответил Гавриленко
   31 / 1059
сегодня в 10:53
дыркинфеев: «Эмоции как от „Ливерпуля“? Матчи против Эстонии, Латвии, Израиля, Словении, Словакии, Ирландии, Северной Ирландии, Кореи, Алжира, Молдавии, Мексики, Уругвая, Хорватии»
Какие страны ты ещё знаешь? Тольк -чур!,без педевикии! Сейчас ведь географию в школах не преподают...
Союзник противников
Союзник противников
   31 / 1059
сегодня в 10:52
ВЫходец из газовой отрасли,могильщик "Локо",говорит о своих эмоциях при победе "Зенита" в КУЕФА(ладно бы-ЦСКА,поскольку к нему не имеет никакого отношения,да и "они были первыми")-это класс! Кто его подсунул проводницам? И вовремя раскусили эту "подсадную утку".
Гавриленко
Гавриленко
   27 / 1059
сегодня в 10:49
дыркинфеев: «Эмоции как от „Ливерпуля“? Матчи против Эстонии, Латвии, Израиля, Словении, Словакии, Ирландии, Северной Ирландии, Кореи, Алжира, Молдавии, Мексики, Уругвая, Хорватии»
Иоанн Васильевич
Иоанн Васильевич
   340 / 1059
сегодня в 10:43
Не выиграл, а купил. Как и цска в 2005 году. Аха-ха.)
Colchoneros
Colchoneros
   81 / 1059
сегодня в 10:35
Спрячься Геркус!
Project Pandora
Project Pandora
   941 / 1059
сегодня в 10:09
Шта?!
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