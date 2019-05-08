Геркус: «Эмоции как от „Ливерпуля“? „Зенит“ выигрывал Кубок УЕФА»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов.

Получим ли мы когда-нибудь такие эмоции от наших команд, как от этой победы «Ливерпуля»? Зависит от того, как к этому относиться, – они ведь и так их доставляют. Да, европейские соревнования дают другие эмоции, но «Зенит» ведь выигрывал Кубок УЕФА . Так что будем ждать и верить! Надо верить и работать. Сегодня все поняли, что футбол непредсказуем. Кто мог до матча сказать, что случится такое?