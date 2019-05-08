Геркус: «Эмоции как от „Ливерпуля“? „Зенит“ выигрывал Кубок УЕФА»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов.
Получим ли мы когда-нибудь такие эмоции от наших команд, как от этой победы «Ливерпуля»? Зависит от того, как к этому относиться, – они ведь и так их доставляют. Да, европейские соревнования дают другие эмоции, но «Зенит» ведь выигрывал Кубок УЕФА. Так что будем ждать и верить! Надо верить и работать. Сегодня все поняли, что футбол непредсказуем. Кто мог до матча сказать, что случится такое?
смяшно, аднако ))))))))
смяшно, аднако ))))))))
поверь мне в Европе куда незабываемее будет вчерашнее поражение Барсы, а вы только и можете скулить про местные команды ибо дальше своего огорода мама не велит вылазить )))
поверь мне в Европе куда незабываемее будет вчерашнее поражение Барсы, а вы только и можете скулить про местные команды ибо дальше своего огорода мама не велит вылазить )))
ЗЕНИТ скоро выиграет Лигу чемпионов
………………………………………………………
ага, по бадминтону )))
ЗЕНИТ скоро выиграет Лигу чемпионов
………………………………………………………
ага, по бадминтону )))
но судьба миловала эти два клубы нынче!
но судьба миловала эти два клубы нынче!
ливерпуль 4:0 барселона
зенит 4:0 бавария.
.....
спартак -108.
ливерпуль 4:0 барселона
зенит 4:0 бавария.
.....
спартак -108.