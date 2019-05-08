Р. Билялетдинов: «С „Рубином“ нужно играть очень аккуратно»

Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов рассуждает о матче казанцев против «Локомотива» в грядущем туре РПЛ .

Пока не понятно, что означает поражение «Локо» в прошлом туре — разовая это осечка или начало спада. Ответ на этот вопрос может дать матч с «Рубином». Если «Локомотив» не выиграет, это обещает им не самую приятную концовку сезона в борьбе за Лигу чемпионов. Уверен, что казанцы приедут в Москву не просто отбывать номер. На «Рубин» вообще ничто не давит, с такими командами нужно играть очень аккуратно.