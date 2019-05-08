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Р. Билялетдинов: «С „Рубином“ нужно играть очень аккуратно»

сегодня, 09:31
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин10.05.2019 в 19:00 Не начался

Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов рассуждает о матче казанцев против «Локомотива» в грядущем туре РПЛ.

Пока не понятно, что означает поражение «Локо» в прошлом туре — разовая это осечка или начало спада. Ответ на этот вопрос может дать матч с «Рубином». Если «Локомотив» не выиграет, это обещает им не самую приятную концовку сезона в борьбе за Лигу чемпионов. Уверен, что казанцы приедут в Москву не просто отбывать номер. На «Рубин» вообще ничто не давит, с такими командами нужно играть очень аккуратно.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   172 / 1059
сегодня в 10:47
Скорее всего Локомотив выиграет.
Союзник противников
Союзник противников
   31 / 1059
сегодня в 10:46
Представляю "аккуратную " игру "Локо" с ныне постоянно "аккуратным" "Рубином"!!! Это же, практически, "Сон в летнюю ночь"!
cska plus
cska plus
   44 / 1059
сегодня в 09:59
Туркмен может выкинуть номер.
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