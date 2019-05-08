Караваев: «Каждый футболист хочет выступать в еврокубках»

Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев прокомментировал слухи о том, что на него претендуют «Зенит» и «Гамбург».

Никак не реагирую на слухи. Просто продолжаю работать. Отлично чувствую себя в «Витессе». Сейчас главная цель — завершить сезон, попав в еврокубки. А уже когда чемпионат завершится, можно будет о чем-то размышлять. Неважно, откуда клуб. Нужно смотреть, какие задачи команда перед собой ставит. Любой футболист хочет играть в сильном коллективе, бороться только за высокие места, выступать в еврокубках. Это нужно учитывать. Не хочется переходить в команду, которая борется за выживание.