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Караваев: «Каждый футболист хочет выступать в еврокубках»

сегодня, 08:23

Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев прокомментировал слухи о том, что на него претендуют «Зенит» и «Гамбург». 

Никак не реагирую на слухи. Просто продолжаю работать. Отлично чувствую себя в «Витессе». Сейчас главная цель — завершить сезон, попав в еврокубки. А уже когда чемпионат завершится, можно будет о чем-то размышлять. Неважно, откуда клуб. Нужно смотреть, какие задачи команда перед собой ставит. Любой футболист хочет играть в сильном коллективе, бороться только за высокие места, выступать в еврокубках. Это нужно учитывать. Не хочется переходить в команду, которая борется за выживание.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
   205 / 1059
сегодня в 11:46
Раньше,насколько я помню,Караваев отдавал приоритет европейским чемпионатам.
mihaluch
mihaluch
   83 / 1059
сегодня в 10:49
Что-то "Зенит" многими футболистами интересоваться стал.Наверное эти "утки" на своих крыльях цены поднимают.
Союзник противников
Союзник противников
   31 / 1059
сегодня в 10:45
Отлично играет,один из определяющих игроков "Витесса".Удачи ему в футбольной карьере.
Фата лист
Фата лист
   522 / 1059
сегодня в 10:41
Караваеву лучше развивать свою карьеру постепенно и переехать куда-нибудь в Истанбул к Кудряшову, который кстати на лавке там окопался... А чемпионат России или Германии он не потянет.
Сердар Дзюба
Сердар Дзюба
   238 / 1059
сегодня в 10:25
только Караваев не каждый футболист. Поэтому перешел в Витесс
ДАША Д
ДАША Д
   132 / 1059
сегодня в 09:48
Гамбург - это дно немецкого футбола.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   285 / 1059
сегодня в 09:40
Мое мнение Караваев останеца в команде
STVA 1
STVA 1
   42 / 1059
сегодня в 09:00
Зенит вроде в том году хотел его подписать.
beefs
beefs
   194 / 1059
сегодня в 08:25
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