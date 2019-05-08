Балотелли вступился за Месси и Роналду, несмотря на их вылет из ЛЧ

Нападающий «Марселя» Марио Балотелли в сториз своего Instagram прокомментировал вылет «Барселоны» от «Ливерпуля» в 1/2 финала Лиги чемпионов, вступившись за нападающих Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
Месси - инопланетянин, несмотря на плохой и очень сложный матч. Роналду же остается лучшим футболистом этой планеты, пусть он и не играл в полуфинале.
Всё остальное - бессмысленные разговоры. Вы не можете обвинять этих игроков в вылете их команд, это было бы сумасшествием.
Месси же играет в самом дорогом составе на земле, без игровых и кадровых проблем и со всеми этими достатками, он умудрился раствориться на поле.
Да если бы Рону дали таких партнеров какие есть у Месси, он эту ЛЧ закрытыми глазами бы завоевал, побив по пути свои же голевые рекорды.
Не надо сравнивать игрока, который в последние 5 лет из финалов не вылезал, с игроком, который каждый раз в гостях позорится и пешком вынужден ходить.
Роналду играл в трех разных чемпионатах и везде был лучшим, Месси же боиться сменить команду, так как знает, что дает ему Барселона,он может не получить в другом клубе и вся его притянутая "гениальность" вылезет наружу.
Месси же играет в самом дорогом составе на земле, без игровых и кадровых проблем и со всеми этими достатками, он умудрился раствориться на поле.
Да если бы Рону дали таких партнеров какие есть у Месси, он эту ЛЧ закрытыми глазами бы завоевал, побив по пути свои же голевые рекорды.
Не надо сравнивать игрока, который в последние 5 лет из финалов не вылезал, с игроком, который каждый раз в гостях позорится и пешком вынужден ходить.
Роналду играл в трех разных чемпионатах и везде был лучшим, Месси же боиться сменить команду, так как знает, что дает ему Барселона,он может не получить в другом клубе и вся его притянутая "гениальность" вылезет наружу.