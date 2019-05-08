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Балотелли вступился за Месси и Роналду, несмотря на их вылет из ЛЧ

сегодня, 19:44

Нападающий «Марселя» Марио Балотелли в сториз своего Instagram прокомментировал вылет «Барселоны» от «Ливерпуля» в 1/2 финала Лиги чемпионов, вступившись за нападающих Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Месси - инопланетянин, несмотря на плохой и очень сложный матч. Роналду же остается лучшим футболистом этой планеты, пусть он и не играл в полуфинале.

Всё остальное - бессмысленные разговоры. Вы не можете обвинять этих игроков в вылете их команд, это было бы сумасшествием.

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Все комментарии
da da da
da da da
   161 / 1084
сегодня в 20:13
ну Роналду вылетел по делу,за него 100 миллионов отдали за тем что взять ЛЧ,а он вылетел с 5 забитыми голам,а в Кальчо Юве и без него стал бы чемпионом,да и в кубке может быть и дальше прошли.)
NGY
NGY
   18 / 1084
сегодня в 20:12
Роналду забивал в двух встречах с Аяксом, Роналду забил все голы Юве в плей-офф в одно лицо, и это с учетом гигантских кадровых и игровых проблем с у Ювентуса.

Месси же играет в самом дорогом составе на земле, без игровых и кадровых проблем и со всеми этими достатками, он умудрился раствориться на поле.

Да если бы Рону дали таких партнеров какие есть у Месси, он эту ЛЧ закрытыми глазами бы завоевал, побив по пути свои же голевые рекорды.

Не надо сравнивать игрока, который в последние 5 лет из финалов не вылезал, с игроком, который каждый раз в гостях позорится и пешком вынужден ходить.

Роналду играл в трех разных чемпионатах и везде был лучшим, Месси же боиться сменить команду, так как знает, что дает ему Барселона,он может не получить в другом клубе и вся его притянутая "гениальность" вылезет наружу.
ermak6848
ermak6848
   143 / 1084
сегодня в 20:12
Марио сказал правильно
BARCDJIN
BARCDJIN
   193 / 1084
сегодня в 20:00
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
       287 / 1084
    сегодня в 19:59
    Согласен с Марио
    Андрей Рудаков
    Андрей Рудаков
    сегодня в 19:56
    Любой игрок не виноват в поражении,если он конечно отдал все силы для победы,здесь Марио прав,другое дело с какой критикой они сами себя оценят,футбольная жизнь не может состоять из одних викторий,случаются и горькие разочарования
    Гавриленко
    Гавриленко
       23 / 1084
    сегодня в 19:48
    Уважуха Марио. На них всех собак спустят за вылет кабинетных автобусов.
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