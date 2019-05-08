Балотелли вступился за Месси и Роналду, несмотря на их вылет из ЛЧ

Нападающий «Марселя» Марио Балотелли в сториз своего Instagram прокомментировал вылет «Барселоны» от «Ливерпуля» в 1/2 финала Лиги чемпионов, вступившись за нападающих Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Месси - инопланетянин, несмотря на плохой и очень сложный матч. Роналду же остается лучшим футболистом этой планеты, пусть он и не играл в полуфинале.

Всё остальное - бессмысленные разговоры. Вы не можете обвинять этих игроков в вылете их команд, это было бы сумасшествием.