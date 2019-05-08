Шевченко: «Может быть, однажды я буду тренировать „Милан“»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в интервью DAZN не исключил, что когда-нибудь он может возглавить «Милан», которому отдал много лет своей карьеры игрока.

Клуб «Милан» - это часть моей жизни. Но сейчас я работаю в сборной Украины, а Рино Гаттузо отлично справляется со своей задачей.

Я хотел бы однажды тренировать «Милан», я очень привязан к этому клубу, болельщикам и моим бывшим товарищам по команде. Может быть, придет и моя очередь тренировать «россонери».