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Шевченко: «Может быть, однажды я буду тренировать „Милан“»

сегодня, 19:11

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в интервью DAZN не исключил, что когда-нибудь он может возглавить «Милан», которому отдал много лет своей карьеры игрока.

Клуб «Милан» - это часть моей жизни. Но сейчас я работаю в сборной Украины, а Рино Гаттузо отлично справляется со своей задачей.

Я хотел бы однажды тренировать «Милан», я очень привязан к этому клубу, болельщикам и моим бывшим товарищам по команде. Может быть, придет и моя очередь тренировать «россонери».

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Все комментарии
dimagas1
dimagas1
   337 / 1084
сегодня в 20:04
    STVA 1
    STVA 1
       41 / 1084
    сегодня в 19:47
    Рино Гаттузо отлично справляется со своей задачей.

    Шева пошутил надеюсь..
    kastites
    kastites
       69 / 1084
    сегодня в 19:42
    Такому ,дуралею не дадут.
    По ому ,что ты украинец
    An Jo
    An Jo
       930 / 1084
    сегодня в 19:40
    Он видимо вместе с Кличко пиво пил.
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
       287 / 1084
    сегодня в 19:34
    Я думаю это мечта
    Zenit_84
    Zenit_84
       155 / 1084
    сегодня в 19:32
    Здорово бы было
    Василий 50
    Василий 50
       297 / 1084
    сегодня в 19:30
    Гаттузо тоже думал, что это легко.
    Аксинья
    Аксинья
       195 / 1084
    сегодня в 19:30
    Команда "Милан" из города Николаев уже ждет тебя...
    Footbolista
    Footbolista
       7 / 1084
    сегодня в 19:24
    Парашенку в цирке будешь тренировать...
    drug01
    drug01
       147 / 1084
    сегодня в 19:23
    Вероятно сон приснился????
    Nafnafik
    Nafnafik
       202 / 1084
    сегодня в 19:12
    Смешно.
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