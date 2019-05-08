Ловрен: «Клопп перед игрой произнес потрясающую речь»

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен прокомментировал победу своей команды над «Барселоной» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.
Поздравляю Клоппа. Перед игрой он произнес потрясающую речь. Это было нечто невероятное, и я думаю, что его слова смогли нас окрылить.
Это были очень простые слова: «Верьте! Мы можем это сделать!» Это было то, что мы никогда раньше от него не слышали.
ЕСЛИ КЛОПП И ЕГО ПРОДУЕТ, ЭТО БУДЕТ ЧТО-ТО ОЧЕНЬ ЖЁСТКОЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К НЕМУ...
ЕСЛИ КЛОПП И ЕГО ПРОДУЕТ, ЭТО БУДЕТ ЧТО-ТО ОЧЕНЬ ЖЁСТКОЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К НЕМУ...
Ребята,не Москва-ль за нами?-
Умрёмте-ж,как "Спартак"!
Ребята,не Москва-ль за нами?-
Умрёмте-ж,как "Спартак"!