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Ловрен: «Клопп перед игрой произнес потрясающую речь»

сегодня, 10:19
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен прокомментировал победу своей команды над «Барселоной» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. 

Поздравляю Клоппа. Перед игрой он произнес потрясающую речь. Это было нечто невероятное, и я думаю, что его слова смогли нас окрылить. 

Это были очень простые слова: «Верьте! Мы можем это сделать!» Это было то, что мы никогда раньше от него не слышали. 

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 1059
сегодня в 12:43
Семак перед игрой : ты падай,ты подставляйся,ты бей ,ты беги ,изобразите футбол ,результат вы уже сами знаете,вперед деревяшечки!
kotmyshka
kotmyshka
   131 / 1059
сегодня в 11:59
замотивировал
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   353 / 1059
сегодня в 11:16
ОСТАЛОСЬ ТОЛКНУТЬ ТАКУЮ ЖЕ РЕЧЬ ПЕРЕД ФИНАЛОМ.
ЕСЛИ КЛОПП И ЕГО ПРОДУЕТ, ЭТО БУДЕТ ЧТО-ТО ОЧЕНЬ ЖЁСТКОЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К НЕМУ...
kust07
kust07
   184 / 1059
сегодня в 11:14
респект Клоппу
dzvinka
dzvinka ответил Rizo1
   23 / 1059
сегодня в 11:05
Надо бы Ливерпулю с ним пожизненный контракт сделать! и ни когда не отпускать....Уверен если он просто намекнет на уход ...за ним встанут в очередь!
за ним уже встали в очередь, и без всяких намеков)))
Союзник противников
Союзник противников ответил Triem
   31 / 1059
сегодня в 10:58
Клопп гений на самом деле и у него там не только мотивирование но и вертикальный футбол он усовершенствовал. Чего только стоило посмотреть на Боруссию его времени! Шикарное зрелище!
Тут ещё вопрос:Зрелищность,или результат! Мы же помним блестящую,но "вечно вторую" сборную Голландии!
Союзник противников
Союзник противников ответил lobsterdam
   31 / 1059
сегодня в 10:57
Как Кутузов перед Бородино: "Ребята, не Ливерпуль ль за нами". Вон оно в чем дело-то! Речи надо произносить!
...и молвил он,сверкнув очами:
Ребята,не Москва-ль за нами?-
Умрёмте-ж,как "Спартак"!
lobsterdam
lobsterdam ответил Rizo1
   289 / 1059
сегодня в 10:47
Надо бы Ливерпулю с ним пожизненный контракт сделать! и ни когда не отпускать....Уверен если он просто намекнет на уход ...за ним встанут в очередь!
ну не все так просто, не надо создавать кумиров, это пока предварительный успех, впереди - финал...
Triem
Triem
   482 / 1059
сегодня в 10:45
Клопп гений на самом деле и у него там не только мотивирование но и вертикальный футбол он усовершенствовал. Чего только стоило посмотреть на Боруссию его времени! Шикарное зрелище!
lobsterdam
lobsterdam
   289 / 1059
сегодня в 10:43
Как Кутузов перед Бородино: "Ребята, не Ливерпуль ль за нами". Вон оно в чем дело-то! Речи надо произносить!
Союзник противников
Союзник противников
   31 / 1059
сегодня в 10:31
Он сказал как князь Меньшиков :Вперёд,ребята,в крепости вино и бабы!
Rizo1
Rizo1
   293 / 1059
сегодня в 10:28
Надо бы Ливерпулю с ним пожизненный контракт сделать! и ни когда не отпускать....Уверен если он просто намекнет на уход ...за ним встанут в очередь!
Colchoneros
Colchoneros
   81 / 1059
сегодня в 10:23
Клопп великий мотиватор!
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