Глеб: «Возможно, теперь „Золотой мяч“ дадут Салаху»

сегодня, 19:18

Бывший игрок «Барселоны» Александр Глеб считает, что нападающий каталонцев Лионель Месси из-за вылета накануне из Лиги чемпионов теперь может остаться без «Золотого мяча».

– Вчера Месси не смог себя проявить в полной мере. Многое от него зависело. На мой взгляд, он почему-то действовал очень спокойно. Больше половины встречи ходил пешком... Мало взрывался. Что есть – то есть. Сами виноваты... «Ливерпуль» заслужил финал Лиги чемпионов.

– «Золотой мяч» Месси опять не получит?

– Не знаю, не знаю... Будут смотреть на титулы. В этом сезоне есть футболисты, которые себя тоже здорово проявили.

– Например?

– Салах. Он, правда, вчера не играл. Но если круто проявит себя в финале Лиги чемпионов, да еще и станет чемпионом Англии, то почему бы и нет? Возможно, ему дадут эту награду.