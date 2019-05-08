Глеб: «Возможно, теперь „Золотой мяч“ дадут Салаху»

Бывший игрок «Барселоны» Александр Глеб считает, что нападающий каталонцев Лионель Месси из-за вылета накануне из Лиги чемпионов теперь может остаться без «Золотого мяча».
– Вчера Месси не смог себя проявить в полной мере. Многое от него зависело. На мой взгляд, он почему-то действовал очень спокойно. Больше половины встречи ходил пешком... Мало взрывался. Что есть – то есть. Сами виноваты... «Ливерпуль» заслужил финал Лиги чемпионов.
– «Золотой мяч» Месси опять не получит?
– Не знаю, не знаю... Будут смотреть на титулы. В этом сезоне есть футболисты, которые себя тоже здорово проявили.
– Например?
– Салах. Он, правда, вчера не играл. Но если круто проявит себя в финале Лиги чемпионов, да еще и станет чемпионом Англии, то почему бы и нет? Возможно, ему дадут эту награду.
BARCDJIN
05.05.2019, 20:25
Здоровья арабу..Нехочет глядеть как мы будем душить Ливерпульку.. Но все глоры Италии и Мадридии однозначно за Ливерку..Даже МУМУ может предать свои принципы..УЖ Жестоко Барса всех мочила на полях футбола..
АХах-ах)
__________________
BARCDJIN
06.05.2019, 20:18, редактировал 06.05.2019, 20:19
БАРСА СИЛА! ВАМ ОСТАЕТСЯ ТОКА ПОЗДРАВЛЯТЬ! ФИНАЛ АЯКС-БАРСЕЛОНА!
ФИНАЛ КЛУБОВ ПОБРАТИМОВ!
____________________
BARCDJIN
05.05.2019, 19:30
А мы Лишим Ливерпуль энфилдности!
АХа-ха)
____________________
BARCDJIN
05.05.2019, 20:25
Здоровья арабу..Нехочет глядеть как мы будем душить Ливерпульку.. Но все глоры Италии и Мадридии однозначно за Ливерку..Даже МУМУ может предать свои принципы..УЖ Жестоко Барса всех мочила на полях футбола..
АХах-ах)
__________________
BARCDJIN
06.05.2019, 20:18, редактировал 06.05.2019, 20:19
БАРСА СИЛА! ВАМ ОСТАЕТСЯ ТОКА ПОЗДРАВЛЯТЬ! ФИНАЛ АЯКС-БАРСЕЛОНА!
ФИНАЛ КЛУБОВ ПОБРАТИМОВ!
____________________
BARCDJIN
05.05.2019, 19:30
А мы Лишим Ливерпуль энфилдности!
АХа-ха)
____________________
Сегодня 19:51
ответ пользователю Князь Московский (раскрыть)
600 голов тебе на завтрак...Пузырь Туринский..
Скрыть
Немного троллинга
____________________________________
Его 600 голов я давно выср@л.
А ты где вчера пропал? Репетировал на приставке финал Аякс-Барселона?
Аха-ха)
Сегодня 19:51
ответ пользователю Князь Московский (раскрыть)
600 голов тебе на завтрак...Пузырь Туринский..
Скрыть
Немного троллинга
____________________________________
Его 600 голов я давно выср@л.
А ты где вчера пропал? Репетировал на приставке финал Аякс-Барселона?
Аха-ха)
_____________
Ну он все силы потратил в начале, когда начал бегать, а потом ходил выдохшийся пешком, и в это время партнеры тоже не стали за него отрабатывать всю игру.
Отсюда и результат - режим невидимки!
_____________
Ну он все силы потратил в начале, когда начал бегать, а потом ходил выдохшийся пешком, и в это время партнеры тоже не стали за него отрабатывать всю игру.
Отсюда и результат - режим невидимки!
Пуйоль,Хави были мотиваторами а Месси антимотиватор,когда пропускают первыми.Вчера эту Барсу победил бы и Спартак.
Аякс покажет класс,как побеждать Ливерпуль.
Пуйоль,Хави были мотиваторами а Месси антимотиватор,когда пропускают первыми.Вчера эту Барсу победил бы и Спартак.
Аякс покажет класс,как побеждать Ливерпуль.