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Глеб: «Возможно, теперь „Золотой мяч“ дадут Салаху»

сегодня, 19:18
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Бывший игрок «Барселоны» Александр Глеб считает, что нападающий каталонцев Лионель Месси из-за вылета накануне из Лиги чемпионов теперь может остаться без «Золотого мяча».

– Вчера Месси не смог себя проявить в полной мере. Многое от него зависело. На мой взгляд, он почему-то действовал очень спокойно. Больше половины встречи ходил пешком... Мало взрывался. Что есть – то есть. Сами виноваты... «Ливерпуль» заслужил финал Лиги чемпионов.

– «Золотой мяч» Месси опять не получит?

– Не знаю, не знаю... Будут смотреть на титулы. В этом сезоне есть футболисты, которые себя тоже здорово проявили.

– Например?

– Салах. Он, правда, вчера не играл. Но если круто проявит себя в финале Лиги чемпионов, да еще и станет чемпионом Англии, то почему бы и нет? Возможно, ему дадут эту награду.

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Князь Московский
Князь Московский ответил BARCDJIN
   19 / 1084
сегодня в 20:13
Репетировал на приставке БАрса-Ювентус 3-1!
Только там теперь и будешь видеть успехи путалошек. Аха-ха)
Aljban
Aljban
   1027 / 1084
сегодня в 20:08
А Месси то здесь причем?
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Князь Московский
   193 / 1084
сегодня в 20:03
BARCDJIN Сегодня 19:51 ответ пользователю Князь Московский (раскрыть) 600 голов тебе на завтрак...Пузырь Туринский.. Скрыть Немного троллинга ____________________________________ Его 600 голов я давно выср@л. А ты где вчера пропал? Репетировал на приставке финал Аякс-Барселона? Аха-ха)
Репетировал на приставке БАрса-Ювентус 3-1!
Lewa2708
Lewa2708 ответил Left Boy
   164 / 1084
сегодня в 20:02
Не отбрасываю его, он тоже заслуживает
Князь Московский
Князь Московский ответил BARCDJIN
   19 / 1084
сегодня в 19:59
МЕССИ ИНДИВИДУАЛЬНО БЫЛ ЛУЧШИМ! ЭТО ВСЕГО ОДИН МАТЧ! ЗБ ЕГО ДВА ТИТУЛА В ИСПАНИИ. ВПЕРЕДИ ЕГО КОПА АМЕРИКА! А ТАМ УЖЕ БУДЕТ РЕШЕНО КОМУ ЗМ ДАВАТЬ. МОЖЕТ И ИГРОКИ АЯКСА НАГРАДУ ПОЛУЧАТ!
На КА его ждут слёзы и очередное фиаско)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   13 / 1084
сегодня в 19:59
Какому Салаху? Ван Дейку!
Князь Московский
Князь Московский ответил BARCDJIN
   19 / 1084
сегодня в 19:58
Салах? Дайте ему Зм за то что он вчера не играл..А так мимо ворот с 3 метров..Вот чем он запомнился..
    Князь Московский
    Князь Московский
       19 / 1084
    сегодня в 19:57
    Просто посмеёмся с этого юзера):


    BARCDJIN
    05.05.2019, 20:25
    Здоровья арабу..Нехочет глядеть как мы будем душить Ливерпульку.. Но все глоры Италии и Мадридии однозначно за Ливерку..Даже МУМУ может предать свои принципы..УЖ Жестоко Барса всех мочила на полях футбола..

    АХах-ах)
    __________________

    BARCDJIN
    06.05.2019, 20:18, редактировал 06.05.2019, 20:19
    БАРСА СИЛА! ВАМ ОСТАЕТСЯ ТОКА ПОЗДРАВЛЯТЬ! ФИНАЛ АЯКС-БАРСЕЛОНА!
    ФИНАЛ КЛУБОВ ПОБРАТИМОВ!
    ____________________



    BARCDJIN
    05.05.2019, 19:30
    А мы Лишим Ливерпуль энфилдности!


    АХа-ха)
    ____________________
    Князь Московский
    Князь Московский
       19 / 1084
    сегодня в 19:57
    BARCDJIN
    Сегодня 19:51
    ответ пользователю Князь Московский (раскрыть)
    600 голов тебе на завтрак...Пузырь Туринский..
    Скрыть
    Немного троллинга
    ____________________________________

    Его 600 голов я давно выср@л.
    А ты где вчера пропал? Репетировал на приставке финал Аякс-Барселона?
    Аха-ха)
    BARCDJIN
    BARCDJIN
       193 / 1084
    сегодня в 19:54
    МЕССИ ИНДИВИДУАЛЬНО БЫЛ ЛУЧШИМ! ЭТО ВСЕГО ОДИН МАТЧ! ЗБ ЕГО ДВА ТИТУЛА В ИСПАНИИ. ВПЕРЕДИ ЕГО КОПА АМЕРИКА! А ТАМ УЖЕ БУДЕТ РЕШЕНО КОМУ ЗМ ДАВАТЬ. МОЖЕТ И ИГРОКИ АЯКСА НАГРАДУ ПОЛУЧАТ!
    -Inquisitоr-
    -Inquisitоr-
       139 / 1084
    сегодня в 19:52
      BARCDJIN
      BARCDJIN ответил Князь Московский
         193 / 1084
      сегодня в 19:51
      Салах это египетская Рыдальда. Он не тащер и не лидер, а мыльный пузырь, как и Лионель Моисеевна. Аха-ха)
        Князь Московский
        Князь Московский
           19 / 1084
        сегодня в 19:50
        Салах это египетская Рыдальда. Он не тащер и не лидер, а мыльный пузырь, как и Лионель Моисеевна. Аха-ха)
        BARCDJIN
        BARCDJIN
           193 / 1084
        сегодня в 19:50
        Салах? Дайте ему Зм за то что он вчера не играл..А так мимо ворот с 3 метров..Вот чем он запомнился..
        BARCDJIN
        BARCDJIN ответил ALBA BARCELONA 21
           193 / 1084
        сегодня в 19:49
        Как себя чувствуете после вчерашнего позора,как спали Вечеслав Иванович!Эта игра Месси и всей команды вычеркивают все их заслуги этого сезона,Месси не достоин зм. Пуйоль,Хави были мотиваторами а Месси антимотиватор,когда пропускают первыми.Вчера эту Барсу победил бы и Спартак. Аякс покажет класс,как побеждать Ливерпуль.
          NGY
          NGY
             18 / 1084
          сегодня в 19:47
          Если Ливерпуль возьмет ЛЧ, то Ван Дейк самый адекватный претендент!
          NGY
          NGY
             18 / 1084
          сегодня в 19:45
          Больше половины встречи ходил пешком... Мало взрывался.
          _____________

          Ну он все силы потратил в начале, когда начал бегать, а потом ходил выдохшийся пешком, и в это время партнеры тоже не стали за него отрабатывать всю игру.

          Отсюда и результат - режим невидимки!
          Left Boy
          Left Boy ответил Lewa2708
             153 / 1084
          сегодня в 19:45
          У модрича крутые показатели были? Нет, поэтому с чего бестрофейному мосе давать зм? Он ещё и на Копе отлетит от какой-нибудь Колумбии, о чём ты. А вот Ван Дейк все матчи провёл на уровне, в важный момент не провалился и сожрал барсуков. Плюс, он лучший игрок АПЛ и летом будет бороться за кубок Лиги Наций. Он - главный претендент на зм
          Зависимый от Железа ЗОЖ
          Зависимый от Железа ЗОЖ
             429 / 1084
          сегодня в 19:43
          Я вот серьёзно думаю , если бы играл Салах, возможно и не прошли бы. В Барселоне в пустые ворота мазал. А золотой мяч можно Кокорину в колонию отправить, чтоб никому обидно не было.
          Left Boy
          Left Boy
             153 / 1084
          сегодня в 19:42
          За что? У него в сезоне матчей 18 против топ клубов и всего 2 гола с игры, да и то 1 мёртвому арсеналу, 1 челси. Если кто и заслужил там ЗМ, то Вирджил
          ALBA BARCELONA 21
          ALBA BARCELONA 21 ответил вячеслав остапенко
             58 / 1084
          сегодня в 19:37
          Месси заслуживает Золотой мяч
          Как себя чувствуете после вчерашнего позора,как спали Вечеслав Иванович!Эта игра Месси и всей команды вычеркивают все их заслуги этого сезона,Месси не достоин зм.
          Пуйоль,Хави были мотиваторами а Месси антимотиватор,когда пропускают первыми.Вчера эту Барсу победил бы и Спартак.
          Аякс покажет класс,как побеждать Ливерпуль.
          Soccer2016
          Soccer2016
             206 / 1084
          сегодня в 19:37
          Если Ливерпуль выиграет ЛЧ, то Ван Дейк, тут без вариантов, Месси и Роналду, пора на отдых, они итак вошли в историю навсегда
          BenderBender
          BenderBender ответил вячеслав остапенко
             216 / 1084
          сегодня в 19:36
          Дырку от бублика он заслуживает.
          League1
          League1 ответил вячеслав остапенко
             518 / 1084
          сегодня в 19:35
          Месси заслуживает Золотой мяч
          Но он ведь бездарь леганесский. Как можно такому покорителю осасун награды давать?
          Lewa2708
          Lewa2708
             164 / 1084
          сегодня в 19:33
          Если отбросить один лишь матч, сами знаете какой, то Месси индивидуально, как по мне, был хорош как в ЛЧ так и в чемпионате
          ALBA BARCELONA 21
          ALBA BARCELONA 21
             58 / 1084
          сегодня в 19:33
          Я не понимаю капитана Месси,на самом деле он почти не играл,ходил пешком и наблюдал как Ливер гасит его команду,как он делает в сборной.Или он ненормальный или не догоняет.Если не дадут ему зм огорчаться,не буду и смотреть футбол Барсы пока они не выйдут в финал лч,но врядли выйдут в ближайшие 10 лет.Устал от переживаний за них,вчера мог умереть,как будто они меня кормят.Глупость так переживать и смешно со стороны
          Klaus-S
          Klaus-S
             170 / 1084
          сегодня в 19:33
          По правде сказать, Салах не наиграл на Золотой мяч в этом сезоне. А вот ван Дейк, вполне.
          вячеслав остапенко
          вячеслав остапенко
             287 / 1084
          сегодня в 19:30
          Месси заслуживает Золотой мяч
          Y.N.W.A.
          Y.N.W.A.
             16 / 1084
          сегодня в 19:24
          Ван Дейк или Салах. Если говорить про Ливерпуль.
          Октябрь 1917
          Октябрь 1917
             435 / 1084
          сегодня в 19:22
          Месси заслуживает серьезной критики - он реально ходил пешком.
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