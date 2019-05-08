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Улье: «„Ливерпуль“ выглядел практически неотразимо»

сегодня, 13:18
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Жерар Улье прокомментировал итоги полуфинала Лиги чемпионов, в котором английский клуб обыграл «Барселону».

Я не знаю почему, но у меня было ощущение, что они могут пройти, даже после игры в Барселоне. Им очень не повезло «Камп Ноу», но у этой команды есть что-то особенное, и у меня было странное чувство, что они пройдут дальше. Этот клуб — особенный для фанатов. Как только они забили первый гол, я знал, что они выйдут в финал. Они выглядели практически неотразимо, и это также пугало противников. После последнего гола «Барселона» была словно замороженной.

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Все комментарии
Nafnafik
Nafnafik
   217 / 1067
сегодня в 16:08
Круче было только 7-0.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   206 / 1067
сегодня в 15:34
Такую же фигню о предчуствиях мне сейчас городит каждый второй,но Жерар хотя бы имеет право.
parallels
parallels
   6 / 1067
сегодня в 13:31
этот мем про ливерпульскую четвёрку на соккере ещё не постили?)
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