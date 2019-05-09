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Джано: «Аренда в „Крылья“ не сравнится с арендой в „Ростов“»

сегодня, 21:57

Полузащитник «Спартака» Джано подвел итоги выступления в «Крыльях Советов», за которые играл на правах аренды.

К сожалению, аренда в «Крылья» не сравнится с арендой в «Ростов», так как в «Ростов» я уходил на год. Я был лучше знаком с командой, а здесь пришёл в середине чемпионата, поэтому мне было немного тяжелее освоиться. Задача здесь тоже другая, играем мы немного зажато, потому что каждая потеря очков дорогого стоит. В «Ростове» дела шли лучше, как будто по накатанной. В целом доволен арендой в «Крылья» — я играл все матчи, почти по 90 минут. Набрал форму, чувствовал себя хорошо, жаль, сейчас меня немного подрубил отёк колена. Здесь хороший коллектив, все ребята меня поддерживали. Тем более я пришёл сюда с Самедовым и Тимофеевым – скучно мне не было.

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Все комментарии
Сердар Дзюба
Сердар Дзюба
   246 / 1095
сегодня в 22:46
Хрустальный мальчик
Danrog
Danrog ответил nikoladolgov
   112 / 1095
сегодня в 22:36
Гнать таких уродов !
Гнать свиней вон!
nikoladolgov
nikoladolgov
   485 / 1095
сегодня в 22:31
Гнать таких уродов !
Abris
Abris
   338 / 1095
сегодня в 22:23
Главное, из свинарника удрал, а там уж везде лучше.
Казанский
Казанский ответил Ангел неБесГрешен
   88 / 1095
сегодня в 22:12
Пора уже остепениться и играть где то на постоянной основе...
Джано нужен зениту
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   17 / 1095
сегодня в 22:09
Пора уже остепениться и играть где то на постоянной основе...
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