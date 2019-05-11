Кварацхелия: «Конечно, рад первому голу за „Локомотив“»

Полузащитник «Локомотива» Хвича Кварацхелия прокомментировал свой дебютный гол за «железнодорожников» в матче 28-го тура РПЛ против «Рубина» (4:0).

Конечно, я рад первому голу за «Локомотив». Но ещё больше я рад победе и трём важным очкам. Постараюсь продолжать в том же духе.

Первым с голом поздравил Антон Миранчук – он был рядом. Потом Саба – Соломон [Кверквелия] был очень рад за меня.

Будем серьёзно готовиться к игре с «Ростовом» и бороться за Кубок. Впереди серьёзная борьба, но я верю в нашу команду.