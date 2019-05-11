Кварацхелия: «Конечно, рад первому голу за „Локомотив“»

Полузащитник «Локомотива» Хвича Кварацхелия прокомментировал свой дебютный гол за «железнодорожников» в матче 28-го тура РПЛ против «Рубина» (4:0).
Конечно, я рад первому голу за «Локомотив». Но ещё больше я рад победе и трём важным очкам. Постараюсь продолжать в том же духе.
Первым с голом поздравил Антон Миранчук – он был рядом. Потом Саба – Соломон [Кверквелия] был очень рад за меня.
Будем серьёзно готовиться к игре с «Ростовом» и бороться за Кубок. Впереди серьёзная борьба, но я верю в нашу команду.
"Зенит" занялся планированием трансферной политики на ближайшее лето.
По информации источника, петербургский клуб расстанется с Антоном Заболотным и Эльмиром Набиуллиным.
Также «Зенит» рассчитывает вернуть из аренды в тульском «Арсенале» форварда Луку Джорджевича."
7 мая 2019.
"Зенит" занялся планированием трансферной политики на ближайшее лето.
По информации источника, петербургский клуб расстанется с Антоном Заболотным и Эльмиром Набиуллиным.
Также «Зенит» рассчитывает вернуть из аренды в тульском «Арсенале» форварда Луку Джорджевича."
7 мая 2019.
Чего скрывать в интересах как минимум, что бы ЦСКА не выиграл, да и сильнее Зенит на две головы и поквитаться за обидное поражение в первом круге.
А что "манекен" уходит из Зенита? Я думал, что его держат чисто поржать или замену ему нашли?
Чего скрывать в интересах как минимум, что бы ЦСКА не выиграл, да и сильнее Зенит на две головы и поквитаться за обидное поражение в первом круге.
А что "манекен" уходит из Зенита? Я думал, что его держат чисто поржать или замену ему нашли?
Забивает только Бордо,Мольде,сб.Чехии....
Игрок будущего...у него в изначальных настройках отсутствует функция огорчать отечественных болельщиков соперников...
Кстати завтра прощальный матч...этого не до конца изученного феномена в футболе.... за Зенит......не пропусти...
Забивает только Бордо,Мольде,сб.Чехии....
Игрок будущего...у него в изначальных настройках отсутствует функция огорчать отечественных болельщиков соперников...
Кстати завтра прощальный матч...этого не до конца изученного феномена в футболе.... за Зенит......не пропусти...
https://youtu.be/3MlI1RC-h-g
Лови соответствующую ответочку....))
https://youtu.be/W-mxc4WPeWs
Лови соответствующую ответочку....))
Ты даже статистику "под себя" подгоняешь. Такую же "статистику" можно под любого зенитовца подогнать.
Нормальная статистика гласит, что Антон уже 9 голов забил!
https://youtu.be/12Y39VWr_uc
Ты даже статистику "под себя" подгоняешь. Такую же "статистику" можно под любого зенитовца подогнать.
Нормальная статистика гласит, что Антон уже 9 голов забил!
Байкал...улыбнись..без обид...)))...но по факту так же получается..))
Байкал...улыбнись..без обид...)))...но по факту так же получается..))