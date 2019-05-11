ГлавнаяНовости

Кварацхелия: «Конечно, рад первому голу за „Локомотив“»

сегодня, 07:08
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)4 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Полузащитник «Локомотива» Хвича Кварацхелия прокомментировал свой дебютный гол за «железнодорожников» в матче 28-го тура РПЛ против «Рубина» (4:0).

Конечно, я рад первому голу за «Локомотив». Но ещё больше я рад победе и трём важным очкам. Постараюсь продолжать в том же духе. 

Первым с голом поздравил Антон Миранчук – он был рядом. Потом Саба – Соломон [Кверквелия] был очень рад за меня. 

Будем серьёзно готовиться к игре с «Ростовом» и бороться за Кубок. Впереди серьёзная борьба, но я верю в нашу команду.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Ахметов: «Акинфеев мог бы спокойно заиграть в „Барселоне“»
Сегодня, 03:09 Комментарии23
Мещеряков: «Мы всегда говорили, что Смолов – очень квалифицированный игрок»
Сегодня, 02:46 Комментарии6
Подберезкин: «Удаление? Я не знал, что у меня была желтая карточка»
Вчера, 22:29 Комментарии20
Сёмин: «Провели хороший матч»
Вчера, 21:57 Комментарии8
Бердыев: «Пропущенные голы — результат индивидуальных и комплексных ошибок»
Вчера, 21:23 Комментарии10
Адиев: «„Анжи“ близок к прекращению существования»
Вчера, 20:29 Комментарии48
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Байкал-38
   14 / 1084
сегодня в 08:50
Смотреть буду обязательно, надеюсь Зенит выйдет играть на победу, как обещали игроки. Негоже "сливать" матч перед переполненным стадионом. Чего скрывать в интересах как минимум, что бы ЦСКА не выиграл, да и сильнее Зенит на две головы и поквитаться за обидное поражение в первом круге. А что "манекен" уходит из Зенита? Я думал, что его держат чисто поржать или замену ему нашли?
Намедни сообщили в СМИ...
"Зенит" занялся планированием трансферной политики на ближайшее лето.
По информации источника, петербургский клуб расстанется с Антоном Заболотным и Эльмиром Набиуллиным.
Также «Зенит» рассчитывает вернуть из аренды в тульском «Арсенале» форварда Луку Джорджевича."
7 мая 2019.
Байкал-38
Байкал-38 ответил Jeck Denielse
   74 / 1084
сегодня в 08:45
Это секретное орудие......исключительно экспортный вариант.... Забивает только Бордо,Мольде,сб.Чехии.... Игрок будущего...у него в изначальных настройках отсутствует функция огорчать отечественных болельщиков соперников... Кстати завтра прощальный матч...этого не до конца изученного феномена в футболе.... за Зенит......не пропусти...
Смотреть буду обязательно, надеюсь Зенит выйдет играть на победу, как обещали игроки. Негоже "сливать" матч перед переполненным стадионом.
Чего скрывать в интересах как минимум, что бы ЦСКА не выиграл, да и сильнее Зенит на две головы и поквитаться за обидное поражение в первом круге.
А что "манекен" уходит из Зенита? Я думал, что его держат чисто поржать или замену ему нашли?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Байкал-38
   14 / 1084
сегодня в 08:34
Ну это вообще легенда Зенита, наш Антон даже рядом не валялся, точнее вообще не валялся с манекеном. https://www.youtube.com/watch?v=3MlI1RC-h-g
Это секретное орудие......исключительно экспортный вариант....
Забивает только Бордо,Мольде,сб.Чехии....
Игрок будущего...у него в изначальных настройках отсутствует функция огорчать отечественных болельщиков соперников...

Кстати завтра прощальный матч...этого не до конца изученного феномена в футболе.... за Зенит......не пропусти...
Байкал-38
Байкал-38 ответил Jeck Denielse
   74 / 1084
сегодня в 08:16
Эх...Антоны...))) Лови соответствующую ответочку....)) https://www.youtube.com/watch?v=W-mxc4WPeWs
Ну это вообще легенда Зенита, наш Антон даже рядом не валялся, точнее вообще не валялся с манекеном.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Байкал-38
   14 / 1084
сегодня в 08:10
Так без улыбки твою писанину читать нельзя! Ты даже статистику "под себя" подгоняешь. Такую же "статистику" можно под любого зенитовца подогнать. Нормальная статистика гласит, что Антон уже 9 голов забил! https://www.youtube.com/watch?v=12Y39VWr_uc
Эх...Антоны...)))
Лови соответствующую ответочку....))

cska plus
cska plus
   35 / 1084
сегодня в 07:56
Кикнадзе скоро всю Грузию приведёт в Локо.
Байкал-38
Байкал-38 ответил Jeck Denielse
   74 / 1084
сегодня в 07:55
Первым поздравившим был Антон Миранчук...он был рядом...у одиннадцатиметровой точки...он всегда там стоит....ждёт...ибо 3 игры...3 свистка..3 пенальти......3 победных гола...9 очков...)))) Байкал...улыбнись..без обид...)))...но по факту так же получается..))
Так без улыбки твою писанину читать нельзя!
Ты даже статистику "под себя" подгоняешь. Такую же "статистику" можно под любого зенитовца подогнать.
Нормальная статистика гласит, что Антон уже 9 голов забил!
drug01
drug01
   142 / 1084
сегодня в 07:43
Начало положено!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   14 / 1084
сегодня в 07:17
Первым поздравившим был Антон Миранчук...он был рядом...у одиннадцатиметровой точки...он всегда там стоит....ждёт...ибо 3 игры...3 свистка..3 пенальти......3 победных гола...9 очков...))))

Байкал...улыбнись..без обид...)))...но по факту так же получается..))
Байкал-38.
Байкал-38.
   50 / 1084
сегодня в 07:14
С почином тебя, главное, что бы и дальше прогрессировал, талант есть. Удачи!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100