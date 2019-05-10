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Подберезкин: «Удаление? Я не знал, что у меня была желтая карточка»

сегодня, 22:29
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)4 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Полузащитник «Рубина» Вячеслав Подберезкин прокомментировал поражение от «Локомотива».

В первую очередь хотелось бы извиниться перед болельщиками за свою игру. Что касается удаления, я, честное слово, не знал, что у меня была желтая карточка в первом тайме. Я бы, конечно, не фолил в том моменте. Это ненужный пенальти, плохое начало матча. Дальше было тяжело отыграться, хотя мы имели моменты, подходы. Но бывают и такие матчи.

Мы стараемся показывать хорошую игру, но сейчас все соперники очень сильные, борются за места, поэтому каждый матч очень важен для нас. Мы неплохо сыграли со «Спартаком» и «Оренбургом», но бывают и такие матчи, как сегодня, которые нужно пережить и сделать выводы из ошибок.

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Все комментарии
CВИН
CВИН
   271 / 1098
сегодня в 23:35
сыграл по свински
112910315
112910315
   19 / 1098
сегодня в 23:34
Бывает)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   10 / 1098
сегодня в 23:11
На матчах "Спартака" такое тоже иногда бывает, судьи забывают, что они судьи, и начинают считать себя игроками "Спартака".
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 1098
сегодня в 23:09
очередная тухлая победа локо
beefs
beefs
   217 / 1098
сегодня в 23:06
ха, ха, ха...
Danrog
Danrog
   99 / 1098
сегодня в 23:05
В рубине игроки страдают склерозом, не помнят, что было 40 минут назад.
11-и метровый
11-и метровый
   114 / 1098
сегодня в 22:59
Надо же такую туфту нести.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   14 / 1098
сегодня в 22:52
Я не знал что у меня была жёлтая карточка в первом тайме...)))
Я вообще в первом тайме не играл...и во втором.. про пенальти от вас узнал....я вообще в Москве в пятницу не был...

P.S. А РУСАДА всё за Ивановичем бегает....))).....а тут что Шунич с утра... что этот тип...вообще не отдупляют что на поле было....)))))
За адекватность
За адекватность
   510 / 1098
сегодня в 22:48
"я, честное слово, не знал, что у меня была желтая карточка в первом тайме." Да уж. "У нас здесь дело почище — инженер Тимофеев в свою квартиру живого царя вызвал!.. Я непьющий… С кинжалом! Холодное оружие… Даю честное благородное слово…"
mangoх12
mangoх12
   33 / 1098
сегодня в 22:46
ахахах комик
Jum13
Jum13
   84 / 1098
сегодня в 22:44
Идеальное оправдание
Tostao
Tostao
   133 / 1098
сегодня в 22:42
В обоих случаях была умышленно-грубая игра. Вместо второй жёлтой заслуживал прямую красную. Откровенный дол***б.
pomor45
pomor45
   93 / 1098
сегодня в 22:35
Балбес, честное слово, балбес.
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