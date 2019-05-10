Подберезкин: «Удаление? Я не знал, что у меня была желтая карточка»

Полузащитник «Рубина» Вячеслав Подберезкин прокомментировал поражение от «Локомотива».

В первую очередь хотелось бы извиниться перед болельщиками за свою игру. Что касается удаления, я, честное слово, не знал, что у меня была желтая карточка в первом тайме. Я бы, конечно, не фолил в том моменте. Это ненужный пенальти, плохое начало матча. Дальше было тяжело отыграться, хотя мы имели моменты, подходы. Но бывают и такие матчи.

Мы стараемся показывать хорошую игру, но сейчас все соперники очень сильные, борются за места, поэтому каждый матч очень важен для нас. Мы неплохо сыграли со «Спартаком» и «Оренбургом», но бывают и такие матчи, как сегодня, которые нужно пережить и сделать выводы из ошибок.