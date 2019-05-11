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Мещеряков: «Мы всегда говорили, что Смолов – очень квалифицированный игрок»

сегодня, 02:46
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)4 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков после победы команды над «Рубином» (4:0) в матче 28-го тура РПЛ высказался о нападающем «железнодорожников» Фёдоре Смолове, отметившемся голом.

Мы всегда говорили, что Федя – очень квалифицированный игрок, иногда ему чуть-чуть не везёт. Сегодня он классно открылся, классно забил в ближний угол, он делает то, что должен делать классный нападающий. Я думаю, что он нам ещё в ближайшее и не в ближайшее время поможет завоёвывать очки. У Фёдора на сегодняшний день действующий с нами контракт, естественно, мы надеемся на каждого игрока, у которого с нами контракт.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   107 / 1088
сегодня в 03:26
Великое достижение Федя гол "Рубину" забил.
Balanenok
Balanenok
   120 / 1088
сегодня в 02:48
Особенно пенальти бьет хорошо.
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