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Сёмин: «Провели хороший матч»

сегодня, 21:57
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)4 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу над «Рубином».

Всех с праздником великой победы. Все остальные поводы завтра. Всё хорошо, конечно, у нас, когда выиграли. Хорошо, что забили быстрые голы – это сыграло большую роль в дальнейшем. «Рубину» нужно было отыгрываться, что они и хотели, нам было полегче – побольше простора. Хороший матч провели. В какой-то мере реабилитировали себя после «Арсенала».

Баринов не попал в заявку, потому что у нас много травмированных. Попали те, кто мог. То, что Ману Фернандеш не разминался, я не видел. Узнаю причины у тренера по физподготовке.

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Все комментарии
Balanenok
Balanenok
   123 / 1099
сегодня в 22:05
Локомотив с красивой победой!
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
   702 / 1099
сегодня в 22:04
Вот что значит тренер с большой буквы
Nimbles
Nimbles
   428 / 1099
сегодня в 21:59
Локомотив с победой, матч получился на славу!
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