Сёмин: «Провели хороший матч»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу над «Рубином».

Всех с праздником великой победы. Все остальные поводы завтра. Всё хорошо, конечно, у нас, когда выиграли. Хорошо, что забили быстрые голы – это сыграло большую роль в дальнейшем. «Рубину» нужно было отыгрываться, что они и хотели, нам было полегче – побольше простора. Хороший матч провели. В какой-то мере реабилитировали себя после «Арсенала».

Баринов не попал в заявку, потому что у нас много травмированных. Попали те, кто мог. То, что Ману Фернандеш не разминался, я не видел. Узнаю причины у тренера по физподготовке.