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Адиев: «„Анжи“ близок к прекращению существования»

сегодня, 20:29
АнжиЛоготип футбольный клуб Анжи (Махачкала)0 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев после матча с «Арсеналом» заявил, что клуб может прекратить существование.

Пока все идет к прекращению существования. Будем надеяться на то, что за оставшееся время найдутся люди, которым небезразлична судьба «Анжи», и они помогут клубу хотя бы сохранить профессиональный статус. Ведутся ли переговоры с потенциальными спонсорами? Я этой ситуации не касаюсь - заточен на спортивной составляющей.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   228 / 1099
сегодня в 22:10
Раз не нужны, то уже пора.
сканер
сканер
   313 / 1099
сегодня в 22:08
Всё у Анжи будет хорошо,но только со след.сезона и без Адиева,оттого он так и ноет.Удачи Анжи!А где "озеро" и "немо"?
Port-Petrovsk007
Port-Petrovsk007 ответил Leha-ha50
   284 / 1099
сегодня в 22:03
Лучше бы их не было , тогда и Анжи еще мог лет десять безбедно существовать.
Лучше бы они были, как были, а не было бы воровства. Вот ключевое.

У Керимова рука щедрая, всех благ ему. Но воровства не потерпел. Прав.
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха ответил Сергей Эпоха
   702 / 1099
сегодня в 22:01
Тоже верно
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил Leha-ha50
   34 / 1099
сегодня в 21:55
Лучше бы их не было , тогда и Анжи еще мог лет десять безбедно существовать.
Соглашусь.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Сергей Эпоха
   16 / 1099
сегодня в 21:47
Зато все будут Помнить Это О, Роберт Карлоса, Виллиана и др. Эх было время
Лучше бы их не было , тогда и Анжи еще мог лет десять безбедно существовать.
Alex-96
Alex-96
   883 / 1099
сегодня в 21:46
Надеюсь Адиев продолжит карьеру главного тренера где то еще. Очень адекватный и рассудительный специалист. А вот Анжи не жалко, все давно к этому шло, болельщики пусть керимову спасибо скажут, поигрался и кинул.
CВИН
CВИН
   272 / 1099
сегодня в 21:37
экономия Федуну, Лапочкин не заработает хоть на одном матче
311
311
   26 / 1099
сегодня в 21:19
В Каспийске скоро появится новый рынок!)
Denkuz
Denkuz
   91 / 1099
сегодня в 21:13
Скоро и свиней будем также провожать.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   66 / 1099
сегодня в 21:13
Уже все,Анжи нет,никто финансировать не будет,сколько искали,просили но желающих нет.Может кто то купит Динамо Махачкала и станет мировым грандом.
Морозовский
Морозовский
   5 / 1099
сегодня в 21:10
Нам будет не хватать унизительных поражений "Зенита" от "АНЖИ"!!!!!!!!!!
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
   702 / 1099
сегодня в 21:06
Зато все будут Помнить Это О, Роберт Карлоса, Виллиана и др. Эх было время
Danrog
Danrog
   103 / 1099
сегодня в 21:02
Сожалеть особо не о чем.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил azures
   237 / 1099
сегодня в 21:01
На месте Анжи должен быть спартак.
    cska plus
    cska plus
       37 / 1099
    сегодня в 20:56
    Печально!
    nautilus163
    nautilus163 ответил Байкал-38
       370 / 1099
    сегодня в 20:53
    Такой футбольный клуб, России не нужен!
    Да и самой местности, которую они представляют он как пятое колесо в телеге!
    Байкал-38
    Байкал-38
       74 / 1099
    сегодня в 20:51
    Такой футбольный клуб, России не нужен!
    EAGuar As
    EAGuar As
       48 / 1099
    сегодня в 20:50
    Надеюсь Анжи сохранится . Удачи Анжи .
    ROMA DROGBA
    ROMA DROGBA
       168 / 1099
    сегодня в 20:48
    Сколько там лет прошло после Это`о с самой высокой зарплатой в мире, до прекращения существования?
    parallels
    parallels
       4 / 1099
    сегодня в 20:45
    Футбольные трупы. Топ-10 сгинувших клубов России
    Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1009962/asmaral-ararat
    azures
    azures
       277 / 1099
    сегодня в 20:44
    На месте Анжи должен быть спартак.
    parallels
    parallels
       4 / 1099
    сегодня в 20:42
    да давайте уже прямо завтра подавайте нужные документы на расформирование. соккер напишет красивый некролог, после чего все забудут про анжи, как забыли про химки, сатурн, кубань, волгу, амкар и далее по списку. следом ждём расформирование спартака!
    Bayern Best
    Bayern Best
       185 / 1099
    сегодня в 20:35
    Надеюсь все будет хорошо.
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