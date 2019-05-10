Адиев: «„Анжи“ близок к прекращению существования»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев после матча с «Арсеналом» заявил, что клуб может прекратить существование.

Пока все идет к прекращению существования. Будем надеяться на то, что за оставшееся время найдутся люди, которым небезразлична судьба «Анжи», и они помогут клубу хотя бы сохранить профессиональный статус. Ведутся ли переговоры с потенциальными спонсорами? Я этой ситуации не касаюсь - заточен на спортивной составляющей.