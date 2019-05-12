Сразу три игрока поделили звание лучшего бомбардира АПЛ

12 мая 2019, 20:03

Сегодня завершился чемпионат Англии. Три футболиста разделили звание лучшего бомбардира турнира.

По 22 гола забили форварды «Ливерпуля» (ни одного гола с пенальти) и (три гола с пенальти), а также нападающий «Арсенала» (четыре гола с пенальти).

Стоит добавить, что Мане и Обамеянг сыграли по 36 матчей, а Салах – 38.