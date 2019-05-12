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Сразу три игрока поделили звание лучшего бомбардира АПЛ

12 мая 2019, 20:03

Сегодня завершился чемпионат Англии. Три футболиста разделили звание лучшего бомбардира турнира.

По 22 гола забили форварды «Ливерпуля» Садио Мане (ни одного гола с пенальти) и Мохамед Салах (три гола с пенальти), а также нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг (четыре гола с пенальти).

Стоит добавить, что Мане и Обамеянг сыграли по 36 матчей, а Салах – 38. 

Сразу три игрока поделили звание лучшего бомбардира АПЛ

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Все комментарии
cannongun
cannongun ответил ДАША Д
   294 / 840
12 мая в 23:28
Серхио Агуэро просто игр не хватило для победы.
так то да, Кун лучший
cannongun
cannongun
   294 / 840
12 мая в 23:27
просто на этих немощей Кейна не было
Imrebellion
Imrebellion
   321 / 840
12 мая в 23:25
Мане - сильно обделяют вниманием футболиста, который заставляет соперника все 90 минут играть осторожно и компактнее в обороне, аля, Варди на максималках. Своими голами и действиями решил важные матчи, и в АПЛ, и в ЛЧ.
Агуэро, по-любому, молодец! Ему бы один-два матча больше сыграть...
Жалко Кейна, за 10 игр на изи набил бы еще 5-6 голов.
dzvinka
dzvinka
   75 / 840
12 мая в 22:50
ну Мане без пенок, ему и предпочтение, очень знатно прибавил во второй части турнира.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил azkan
   188 / 840
12 мая в 21:55
Кто возьмёт ЗМ,Салах???Вы часто футбол вообще смотрите!!?Да,тот же Мане в этом сезоне в 100 раз полезнее чем египтянин играет.
azkan
azkan
   338 / 840
12 мая в 21:47
Мане лучший по голам, Азар по передачам, а по гол+пас Азар лучший из-за кроичества игр.
Салах в пролете и здесь...( надеюсь возьмет золотой мяч вместе с кубком ЛЧ
Romeo 777
Romeo 777
   161 / 840
12 мая в 21:09
Мане лучший.
Romeo 777
Romeo 777 ответил NGYRZ
   161 / 840
12 мая в 21:08
Всегда не понимал, почему Агуэро так мало играет, являясь при этом на мой взгляд лучшим нападающим АПЛ за последние 4-5 лет.
Травмы, травмы, травмы...
NGYRZ
NGYRZ
   72 / 840
12 мая в 21:03
Всегда не понимал, почему Агуэро так мало играет, являясь при этом на мой взгляд лучшим нападающим АПЛ за последние 4-5 лет.
Великий Государь
Великий Государь
12 мая в 21:03
Салах празднует и кайфует)
Tott_Hot
Tott_Hot
   718 / 840
12 мая в 20:57
Мане неуклонно прогрессирует
SoShy
SoShy
12 мая в 20:47
это что получается? скаузеры и здесь не смогли стать первыми?
wattman
wattman ответил DXTK
12 мая в 20:46
Мане сам говорил, что Мечтает однажды одеть сине-гранатовые цвета.
После ЛЧ Мане может и передумать))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   24 / 840
12 мая в 20:39
При этом у Мане xG 16.76, а у Барака 23.55, что не удивительно, ибо Обама косопорил порядком)))
EAGuar As
EAGuar As
   40 / 840
12 мая в 20:38
Молодцы .
ДАША Д
ДАША Д
   164 / 840
12 мая в 20:30
Серхио Агуэро просто игр не хватило для победы.
-Ванек-
-Ванек- ответил DXTK
12 мая в 20:25
ну вот двое за последние пару лет уже туда свалили и чёт не очень-то они рады, а глорье ещё их и хаит, лишь бы чисожуя меську своего оправдать в немощности..)
DXTK
DXTK ответил -Ванек-
   121 / 840
12 мая в 20:20
за Мане мешки лапы свои грязные потянут, всякие там барселоны и прочее..
Мане сам говорил, что Мечтает однажды одеть сине-гранатовые цвета.
-Ванек-
-Ванек-
12 мая в 20:14
за Мане мешки лапы свои грязные потянут, всякие там барселоны и прочее..
dimagas1
dimagas1
   281 / 840
12 мая в 20:11
Болгаркой распилят)))
Imrebellion
Imrebellion
   321 / 840
12 мая в 20:09
Мане хорош - меньше матчей, 0 пенок, стата набита не только на аутсайдерах. Ауба тоже норм раззабивался играя в нынешнем Арсенале.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил DXTK
   9 / 840
12 мая в 20:09
Мане лучший все мячи с игры положил.
Приз должен Мане получить!!!
Нохчи_07
Нохчи_07
12 мая в 20:07
Mane
DXTK
DXTK
   121 / 840
12 мая в 20:07
Мане лучший все мячи с игры положил.
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