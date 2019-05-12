Сразу три игрока поделили звание лучшего бомбардира АПЛ

Сегодня завершился чемпионат Англии. Три футболиста разделили звание лучшего бомбардира турнира.
По 22 гола забили форварды «Ливерпуля» Садио Мане (ни одного гола с пенальти) и Мохамед Салах (три гола с пенальти), а также нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг (четыре гола с пенальти).
Стоит добавить, что Мане и Обамеянг сыграли по 36 матчей, а Салах – 38.
Агуэро, по-любому, молодец! Ему бы один-два матча больше сыграть...
Жалко Кейна, за 10 игр на изи набил бы еще 5-6 голов.
Агуэро, по-любому, молодец! Ему бы один-два матча больше сыграть...
Жалко Кейна, за 10 игр на изи набил бы еще 5-6 голов.
Салах в пролете и здесь...( надеюсь возьмет золотой мяч вместе с кубком ЛЧ
Салах в пролете и здесь...( надеюсь возьмет золотой мяч вместе с кубком ЛЧ
https://www.youtube.com/watch?v=4g1_UZ8LWKY