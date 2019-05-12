Алиссон сегодня проведет 50-й матч за «Ливерпуль»

Матч 38-го тура АПЛ «Ливерпуль» - «Вулверхэмптон» станет юбилейным для голкипера мерсисайдцев Алиссона.
Вратарь выйдет в стартовом составе в этой игре. Это будет 50-я встреча Алиссона в футболке «Ливерпуля».
|Ливерпуль2 : 0Вулверхэмптон
|Матч завершен
Матч 38-го тура АПЛ «Ливерпуль» - «Вулверхэмптон» станет юбилейным для голкипера мерсисайдцев Алиссона.
Вратарь выйдет в стартовом составе в этой игре. Это будет 50-я встреча Алиссона в футболке «Ливерпуля».
Зато хлопали в личках и чемпиона англии МС и без пяти минут победителя ЛЧ - ТТХ. Аха-ха)
Зато хлопали в личках и чемпиона англии МС и без пяти минут победителя ЛЧ - ТТХ. Аха-ха)
Тем более, к чему бы мне плакать? Не я же фанат лузеров, не видавших побед в дворовом чемпионате 30 лет. Аха-ха)
Будь добрее, Лёха)
Тем более, к чему бы мне плакать? Не я же фанат лузеров, не видавших побед в дворовом чемпионате 30 лет. Аха-ха)
Будь добрее, Лёха)