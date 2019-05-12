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Алиссон сегодня проведет 50-й матч за «Ливерпуль»

12 мая 2019, 16:17
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 0Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптонМатч завершен

Матч 38-го тура АПЛ «Ливерпуль» - «Вулверхэмптон» станет юбилейным для голкипера мерсисайдцев Алиссона

Вратарь выйдет в стартовом составе в этой игре. Это будет 50-я встреча Алиссона в футболке «Ливерпуля».

 

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Все комментарии
Jlexa MapmblHoB
Jlexa MapmblHoB ответил Великий Государь
   520 / 840
12 мая в 22:12
вашими молитвами) Зато хлопали в личках и чемпиона англии МС и без пяти минут победителя ЛЧ - ТТХ. Аха-ха)
Мечтай, ттх будет чемпионом Италии скорее, чем ЛЧ кода-нибудь возьмёт)))
Великий Государь
Великий Государь ответил Jlexa MapmblHoB
12 мая в 18:41
Да не, дворовый как раз на сапожке мучают, как там кстати поживают короли сассуол и фразинон)
вашими молитвами)
Зато хлопали в личках и чемпиона англии МС и без пяти минут победителя ЛЧ - ТТХ. Аха-ха)
Jlexa MapmblHoB
Jlexa MapmblHoB ответил Великий Государь
   520 / 840
12 мая в 18:05
Это всё ваши проблемы. Аха-ха) Тем более, к чему бы мне плакать? Не я же фанат лузеров, не видавших побед в дворовом чемпионате 30 лет. Аха-ха) Будь добрее, Лёха)
Да не, дворовый как раз на сапожке мучают, как там кстати поживают короли сассуол и фразинон)
Великий Государь
Великий Государь ответил Jlexa MapmblHoB
12 мая в 17:51
Придумай что-нибудь новое, честно, утомил одной и той же пластинкой, да и бедняга скомина там от икоты страдает поди. И, да, кстати, смех без причины, признак сам знаешь чего)
Это всё ваши проблемы. Аха-ха)
Тем более, к чему бы мне плакать? Не я же фанат лузеров, не видавших побед в дворовом чемпионате 30 лет. Аха-ха)
Будь добрее, Лёха)
Jlexa MapmblHoB
Jlexa MapmblHoB ответил Великий Государь
   520 / 840
12 мая в 17:07
Сквозера это и есть кабинеты. Скомина их путеводитель по Лиге Чемпионов. Аха-ха)
Придумай что-нибудь новое, честно, утомил одной и той же пластинкой, да и бедняга скомина там от икоты страдает поди. И, да, кстати, смех без причины, признак сам знаешь чего)
Великий Государь
Великий Государь ответил Jlexa MapmblHoB
12 мая в 16:51
Не в кабинет же ему бежать за трофеями на понижение в классе, туда только обиженные нырялду переходят))
Сквозера это и есть кабинеты. Скомина их путеводитель по Лиге Чемпионов. Аха-ха)
Jlexa MapmblHoB
Jlexa MapmblHoB ответил Великий Государь
   520 / 840
12 мая в 16:42
Пришёл из Ромы за трофеями. Аха-ха)
Не в кабинет же ему бежать за трофеями на понижение в классе, туда только обиженные нырялду переходят))
cska plus
cska plus
   3 / 840
12 мая в 16:29
На здоровье.
Великий Государь
Великий Государь
12 мая в 16:23
Пришёл из Ромы за трофеями. Аха-ха)
Zenit_84
Zenit_84
   145 / 840
12 мая в 16:22
С юбилеем!!!
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