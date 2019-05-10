ГлавнаяНовости

Бакаев установил рекорд «Арсенала»

сегодня, 17:29
АнжиЛоготип футбольный клуб Анжи (Махачкала)0 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Полузащитник «Арсенала» Зелимхан Бакаев установил рекорд результативности за сезон среди игроков тульского клуба. Футболист реализовал пенальти в матче с «Анжи». Для Бакаева этот гол стал восьмым в текущем сезоне за «Арсенал».

Ранее рекорд результативности за «Арсенал» в рамках одного сезона принадлежал Луке Джорджевичу (7 голов).

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Динамо» повторило клубный рекорд
Сегодня, 17:36 Комментарии6
Эмери - первый в истории тренер, участвовавший в финале Лиги Европы 4 раза
Сегодня, 00:24 Комментарии21
Гамейро - первый француз, забивший 25 голов в Лиге Европы
Вчера, 22:33 Комментарии2
Лукас Моура — 10-й игрок в истории, получивший 10 баллов от L'Equipe
Вчера, 15:56 Комментарии8
Моура - пятый игрок, оформивший хет-трик в 1/2 финала Лиги чемпионов
Вчера, 09:47 Комментарии39
Вейналдум — первый игрок, сделавший дубль в полуфинале ЛЧ, выйдя на замену
08 мая Комментарии22
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
EAGuar As
EAGuar As
   49 / 1101
сегодня в 18:22
Молодец Бакаев .
Озеров
Озеров
   1053 / 1101
сегодня в 17:53
Молодец Бакаев

Браво кононов

Тебе нужен был забивной игрок?

Поэтому ты отдал Бакаева и вернул Изделие

Кушай не обляпайся
Leha-ha50
Leha-ha50
   15 / 1101
сегодня в 17:47
Возникает вопрос : " Почему Глушаков в Спартаке, а Бакаев в Арсенале"???
Danrog
Danrog
   102 / 1101
сегодня в 17:40
Невесть какой рекорд, но если для Арсенала это значимо, то да.
mihaluch
mihaluch
   104 / 1101
сегодня в 17:34
Да, это достижение.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100