Бакаев установил рекорд «Арсенала»

сегодня, 17:29

Полузащитник «Арсенала» Зелимхан Бакаев установил рекорд результативности за сезон среди игроков тульского клуба. Футболист реализовал пенальти в матче с «Анжи». Для Бакаева этот гол стал восьмым в текущем сезоне за «Арсенал».

Ранее рекорд результативности за «Арсенал» в рамках одного сезона принадлежал Луке Джорджевичу (7 голов).