Зе Луиш побил свой рекорд результативности в РПЛ

Нападающий «Спартака» Зе Луиш отметился голом в матче против «Уфы». Этот мяч стал для него девятым в текущем сезоне. Таким образом, футболист побил личный рекорд результативности в чемпионате России.
Зе Луиш забил восемь голов в своем первом сезоне-2015/16 в составе «Спартака».
Отвечу: 8 мячей на троих в 35-и играх ЧР!)))
Да и Чалов не далеко ушел, к тому же у него игр больше!
Отвечу: 8 мячей на троих в 35-и играх ЧР!)))
Да и Чалов не далеко ушел, к тому же у него игр больше!
Очень великий голеадор. BWOAH.
Очень великий голеадор. BWOAH.