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Зе Луиш побил свой рекорд результативности в РПЛ

12 мая 2019, 17:34
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Нападающий «Спартака» Зе Луиш отметился голом в матче против «Уфы». Этот мяч стал для него девятым в текущем сезоне. Таким образом, футболист побил личный рекорд результативности в чемпионате России.

Зе Луиш забил восемь голов в своем первом сезоне-2015/16 в составе «Спартака».

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Все комментарии
Пупсятко
Пупсятко
   104 / 840
13 мая в 14:40
Какой Луишка, такой и рекорд.
Nimbles
Nimbles
   33 / 840
13 мая в 01:51
Не стыдно свиноте о таком заявлять?
mortid
mortid
   157 / 840
12 мая в 22:56
Бомжа с вокзала бы лучше взяли за пайку, он бы больше наколотил, сто пудов. А те деньги, что затрачены на Зе, можно тупо выйти на улицу и раскидать, одно и то же.
ЧиП
ЧиП
   207 / 840
12 мая в 21:15
молодец! спасибо! до свидания!
Ruslik1982
Ruslik1982
   159 / 840
12 мая в 19:01
где заржал Месси, прочитав эту новость
ziborock
ziborock ответил Scuderia Ferrari
   31 / 840
12 мая в 18:32
ВОСЕМЬ ГОЛОВ. Трепещу и падаю со стула. Очень великий голеадор. BWOAH.
А сколько забили Эрнандес, Насимура и Жамалетдинов?
Отвечу: 8 мячей на троих в 35-и играх ЧР!)))
Да и Чалов не далеко ушел, к тому же у него игр больше!
EAGuar As
EAGuar As
   40 / 840
12 мая в 18:21
Молодец .
mikysss
mikysss
   70 / 840
12 мая в 18:18
петушки уже тут
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   243 / 840
12 мая в 18:17
Мдааа....Центральный нап забивает каждый сезон не более 8 голов.Круто...
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   12 / 840
12 мая в 18:11
ВОСЕМЬ ГОЛОВ. Трепещу и падаю со стула.
Очень великий голеадор. BWOAH.
Danrog
Danrog
   97 / 840
12 мая в 17:53
Рекорды какие-то мелко-позорные.
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