Зе Луиш побил свой рекорд результативности в РПЛ

12 мая 2019, 17:34

Нападающий «Спартака» отметился голом в матче против «Уфы». Этот мяч стал для него девятым в текущем сезоне. Таким образом, футболист побил личный рекорд результативности в чемпионате России.

Зе Луиш забил восемь голов в своем первом сезоне-2015/16 в составе «Спартака».