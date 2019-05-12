Роналду сегодня может повторить рекорд Серии А

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сегодня в матче 36-го тура Серии А против «Ромы» может повторить рекорд итальянского чемпионата.
Если форвард забьет гол, то «Рома» станет пятнадцатой командой в списке Криро, чьи ворота он поражал в своем дебютном сезоне.
Ранее ворота пятнадцати разных команд поражали: Джон Чарльз (сезон 1957/58) и Роналдо (сезон 1997/98).
Недавно главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал предстоящий матч 36-го тура Серии А против «Ромы».
Ахахахах
Ахахахах
Персофаны заднеприводного они такие, все время говорят об этом месте, куда их радужный балуется долгое время.
Персофаны заднеприводного они такие, все время говорят об этом месте, куда их радужный балуется долгое время.
Барсу насиловали не единожды в ЛЧ, а у персофанов Месси(то есть 95% фанатов Барсы) ожоги "ТАМ" не успевают заживать!
Барсу насиловали не единожды в ЛЧ, а у персофанов Месси(то есть 95% фанатов Барсы) ожоги "ТАМ" не успевают заживать!
Таких игроков как зубастик наверное больше не будет!
Как бы не раскручивали Роналду и Месси, всё равно они не будут такими как Роналдо!!!
Это возможно лучший игрок в истории футбола!!!
Таких игроков как зубастик наверное больше не будет!
Как бы не раскручивали Роналду и Месси, всё равно они не будут такими как Роналдо!!!
Это возможно лучший игрок в истории футбола!!!