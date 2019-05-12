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Роналду сегодня может повторить рекорд Серии А

12 мая 2019, 13:40
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)2 : 0Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сегодня в матче 36-го тура Серии А против «Ромы» может повторить рекорд итальянского чемпионата.

Если форвард забьет гол, то «Рома» станет пятнадцатой командой в списке Криро, чьи ворота он поражал в своем дебютном сезоне. 

Ранее ворота пятнадцати разных команд поражали: Джон Чарльз (сезон 1957/58) и Роналдо (сезон 1997/98).

Недавно главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал предстоящий матч 36-го тура Серии А против «Ромы».

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Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   402 / 840
12 мая в 21:46
2-3 мяча забьёт,что бы никто не повторил такие выдающиеся достижения.А в следующем сезоне возьмёт ЛЧ и Суперкубок, осчатливить Старушку и пойдёт помогать ПСЖ, ведь они тоже люди и хотят евротрофеев.
Agamaga
Agamaga ответил juvenale
   204 / 840
12 мая в 18:55
Конечно класико, ведь от этого больнее сливкам.
juvenale
juvenale ответил barc-f.
   65 / 840
12 мая в 18:43
Раньше были пенальти в ворота Осасун, теперь сасуол. А Месси тем временем лучший бомбардир эль-классико...
что лучше лучший бомбардир в эль классико или лучший бомбардир лч хахаха
Pancher_95
Pancher_95 ответил barc-f.
   370 / 840
12 мая в 17:59
И 4-год сосет в ЛЧ)))
Ахахахах
Санчо Панса
Санчо Панса
   80 / 840
12 мая в 17:51
Поэтому желаю Криштиану расписаться на табло Стадио Олимпико! Рон ведь привык ставить рекорды на долгие годы.
Agamaga
Agamaga ответил NGYRZ
   204 / 840
12 мая в 17:40
Слишком коротка твоя, если ты зациклился на последнем матче. Насилование было многократно в класико, что у сливок до сих пор полыхает 'там'. И 95% фанатов сливок пытаются отнекиваться и не признавать этот факт.
Персофаны заднеприводного они такие, все время говорят об этом месте, куда их радужный балуется долгое время.
barc-f.
barc-f.
   522 / 840
12 мая в 17:02
Раньше были пенальти в ворота Осасун, теперь сасуол. А Месси тем временем лучший бомбардир эль-классико...
Великий Государь
Великий Государь ответил Шишанутый
12 мая в 16:56
Интер думаю конкурентам уже не догнать у них по календарю два домашних матча с аутсайдерами. Пусть лучше следущий тур Атланте сольют, чтобы пустить их в ЛЧ. Крутая у них атакующая команда больше всех в этом году забили.
Принтеру ещё в Неаполе играть.
Шишанутый
Шишанутый ответил Великий Государь
   13 / 840
12 мая в 16:55
Нужно слить Роме, а то интер с китайскими ассигнациями в ЛЧ рвётся)
Интер думаю конкурентам уже не догнать у них по календарю два домашних матча с аутсайдерами. Пусть лучше следущий тур Атланте сольют, чтобы пустить их в ЛЧ. Крутая у них атакующая команда больше всех в этом году забили.
NGYRZ
NGYRZ ответил Agamaga
   72 / 840
12 мая в 16:34
Это самое отвратительное поражение на моей памяти. Когда преимущество первого матча так бесхребетно сливают второй раз подряд.
Значит, твоя память слишком коротка!

Барсу насиловали не единожды в ЛЧ, а у персофанов Месси(то есть 95% фанатов Барсы) ожоги "ТАМ" не успевают заживать!
Великий Государь
Великий Государь ответил Шишанутый
12 мая в 16:32
Удачи Рону! Должны порвать сегодня Рому.
Нужно слить Роме, а то интер с китайскими ассигнациями в ЛЧ рвётся)
cska plus
cska plus
   3 / 840
12 мая в 16:27
Рон сделает это.
Самедов Агил
Самедов Агил ответил Томик
   216 / 840
12 мая в 16:25
Согласен с тобой Томик..... Мы с тобой походу конченные романтики в футболе)
Самедов Агил
Самедов Агил
   216 / 840
12 мая в 16:24
Рон и месси это штамповщики рекордов и голов и трофеев....но для меня в футболе выше зубастик и роналдинье нето, и если бы ни колени великого зубастик..... Эххххх как он падал со слезами на глазах....век воли ни видать ни забуду
ЮЗИК
ЮЗИК
   236 / 840
12 мая в 15:53
Вполне реально
Томик
Томик ответил 95-shishani-95
   136 / 840
12 мая в 15:43
Может повторить рекорд самого Роналдо! Таких игроков как зубастик наверное больше не будет! Как бы не раскручивали Роналду и Месси, всё равно они не будут такими как Роналдо!!! Это возможно лучший игрок в истории футбола!!!
Роналдо конечно же охрененен, но были Роберто Баджо, Рональдиньо, например - до сих пор с удовольствием можно смотреть. Не знаю как там рекорды, а игроки великолепные есть, были и будут.
juvenale
juvenale ответил Ruslik1982
   65 / 840
12 мая в 15:22
я молод душой
жаль тебя
beefs
beefs
   165 / 840
12 мая в 15:18
Желаем!!!
Agamaga
Agamaga ответил NGYRZ
   204 / 840
12 мая в 15:17
Это самое отвратительное поражение на моей памяти. Когда преимущество первого матча так бесхребетно сливают второй раз подряд.
Agamaga
Agamaga ответил 95-shishani-95
   204 / 840
12 мая в 15:13
А какой он Роналдо зубастик? ЧМ за ним будет, а клубную статистику давно переплюнули.
95-shishani-95
95-shishani-95
   47 / 840
12 мая в 15:06
Может повторить рекорд самого Роналдо!
Таких игроков как зубастик наверное больше не будет!
Как бы не раскручивали Роналду и Месси, всё равно они не будут такими как Роналдо!!!
Это возможно лучший игрок в истории футбола!!!
kotmyshka
kotmyshka
   117 / 840
12 мая в 15:00
может и забьет...
ilyafrom
ilyafrom
   141 / 840
12 мая в 14:43
Повторить ? Это не рекорд. Рекорды бьют, а не повторяют. Если он сегодня забьет, то эта новость для следующего тура
DEIVID
DEIVID
   521 / 840
12 мая в 14:29
Как за...ли эти убогие рекорды. То же мне достижение.
Albasin
Albasin
   17 / 840
12 мая в 14:26
Стабильность.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил juvenale
   159 / 840
12 мая в 14:22
ты реально 1982 года рождения?
я молод душой
Шишанутый
Шишанутый
   13 / 840
12 мая в 14:15
Удачи Рону! Должны порвать сегодня Рому.
la_masia
la_masia ответил juvenale
   106 / 840
12 мая в 14:14
Ваш Ососун даже против Осасун не тащил)
dok66
dok66
   416 / 840
12 мая в 14:09
Да уж пускай побьет . Только вот Рома знает об этом ?
нечитайло
нечитайло
12 мая в 14:08
Забьет
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