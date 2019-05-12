Роналду сегодня может повторить рекорд Серии А

12 мая 2019, 13:40

Нападающий «Ювентуса» сегодня в матче 36-го тура Серии А против «Ромы» может повторить рекорд итальянского чемпионата.

Если форвард забьет гол, то «Рома» станет пятнадцатой командой в списке Криро, чьи ворота он поражал в своем дебютном сезоне.

Ранее ворота пятнадцати разных команд поражали: Джон Чарльз (сезон 1957/58) и Роналдо (сезон 1997/98).

Недавно главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал предстоящий матч 36-го тура Серии А против «Ромы».