Роналду посмеялся над ростом Флоренци

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду повздорил с полузащитником «Ромы» Алессандро Флоренци во время матча 36-го тура Серии А.
Во втором тайме футболисты вступили в словесную перепалку. Арбитр разнял игроков, но португалец успел заявить итальянцу, что тому следует замолчать, а также указал жестом на его рост.
Рост Флоренци составляет 173 см, а Роналду - 187 см.
Но как только ты ответишь им, то сразу же подключается карательный админ-рессурс.
Из этого напрашивается только один вывод - администрация сайта сами стоят за этими провокаторами...
Но как только ты ответишь им, то сразу же подключается карательный админ-рессурс.
Из этого напрашивается только один вывод - администрация сайта сами стоят за этими провокаторами...
админам соккера важно, чтобы Роналду остался в этой истории от)явленным негодяем.
админам соккера важно, чтобы Роналду остался в этой истории от)явленным негодяем.
- Зато высокий
- Зато высокий