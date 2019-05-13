Роналду посмеялся над ростом Флоренци

13 мая 2019, 02:02

Форвард «Ювентуса» повздорил с полузащитником «Ромы» во время матча 36-го тура Серии А.

Во втором тайме футболисты вступили в словесную перепалку. Арбитр разнял игроков, но португалец успел заявить итальянцу, что тому следует замолчать, а также указал жестом на его рост.

Рост Флоренци составляет 173 см, а Роналду - 187 см.