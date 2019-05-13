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Роналду посмеялся над ростом Флоренци

13 мая 2019, 02:02
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)2 : 0Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду повздорил с полузащитником «Ромы» Алессандро Флоренци во время матча 36-го тура Серии А.

Во втором тайме футболисты вступили в словесную перепалку. Арбитр разнял игроков, но португалец успел заявить итальянцу, что тому следует замолчать, а также указал жестом на его рост.

Рост Флоренци составляет 173 см, а Роналду - 187 см.

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Все комментарии
Agamaga
Agamaga
   204 / 840
14 мая в 01:06
Зато дети у Флоренции не из пробирки
vovinho11
vovinho11
13 мая в 22:45
В итоге Флоренци нагнулся его 2-0
luca conti
luca conti
13 мая в 20:15
Ну не 56?
рус фан
рус фан
   239 / 840
13 мая в 19:06
Леонель еще меньше ростом, но че то не помню что бы Криштиану его карликом обзывал, вообще зря португалец свой рот открывает так часто, проиграл 2-0 рекорд профукал вот видимо и понесло его с досады.
Gelious
Gelious ответил allemz
   248 / 840
13 мая в 18:29
Ну Роналду тупоголовый парень, как бы не новость. Когда человеку по существу сказать нечего, он переходит на оскорбления как немощный дегенерат. В этом он похож на Неймара.
А вы больше верьте Соккеру без пруфов
beefs
beefs
   165 / 840
13 мая в 16:58
смеяться или плакать?
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   59 / 840
13 мая в 16:38
ФЛОРЕНЦИ ПОСЛЕ МАТЧА ЗАШЁЛ В РАЗДЕВАЛКУ ЮВЕ И ПОКАЗАЛ СВОЙ БОЛТ РОНАЛДЕ, ТОТ НЕ СТАЛ В ОТВЕТ ПОКАЗЫВАТЬ СВОЙ ОКУРОК
Санчо Панса
Санчо Панса
   80 / 840
13 мая в 15:54
Да уж, похохмил так похохмил Рон! Прямо португальский тролль)
la_masia
la_masia ответил Hamman
   106 / 840
13 мая в 15:47
Да, я знаю одного, который не выхватывал бан за оскорбление, а следом я написал это же слово в ответ и отправился на сутки 😁
la_masia
la_masia ответил barcelona and cruyff
   106 / 840
13 мая в 15:46
Это Реаловская школа, Рамос, теперь Роналду...
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   215 / 840
13 мая в 14:40
Нет ничего тупее, чем оскорблять человека по внешнему признаку
myst5
myst5
   456 / 840
13 мая в 13:53
Над Месси надо было так стекаться ,,😀
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   27 / 840
13 мая в 13:24
Мелкий про задний привод наверняка сказал, что Кристинке оставалось ?
Hamman
Hamman ответил Gelious
   585 / 840
13 мая в 12:25
А нормально, что соккер не написал при этом, что они тут же обнялись и помирились спокойно? Очень неполживая подача информации. Котолонские сектанты довольны.
С - рач на ветках это основная цель модеров сайта. Иначе как объяснить тот факт что некоторым ( всем хорошо известным) провокаторам на сайте не перекрывают ,,кислород" ? Они ежедневно и неустанно поливают горы д-ерьма на клубы и их болельщиков, иногда даже переходя на личности, но никто не наказывает их за это.
Но как только ты ответишь им, то сразу же подключается карательный админ-рессурс.
Из этого напрашивается только один вывод - администрация сайта сами стоят за этими провокаторами...
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил kind pennywise
   441 / 840
13 мая в 12:07
У Роналду же вроде рост был не выше 185, когда 187 успел стать
шипы плюс длина волос
Зависимый от Железа ЗОЖ
Зависимый от Железа ЗОЖ
   132 / 840
13 мая в 12:02
Лучше быть мужиком с ростом 173 см, чем ге..ем 187 см)
NGYRZ
NGYRZ ответил Mauricio Gugelmin
   72 / 840
13 мая в 11:32
Странно, что про обнялись не стали хайпить))
а не выгодно про это писать.
админам соккера важно, чтобы Роналду остался в этой истории от)явленным негодяем.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   461 / 840
13 мая в 11:14
Роналду постоянно копирует меня
Oplot
Oplot ответил kind pennywise
13 мая в 11:08
Он же на цыпочки встает постоянно😆
galem72
galem72
   346 / 840
13 мая в 11:08
Зубоскалый парток вечно начинает истерить, когда у него ничего не получается.
kind pennywise
kind pennywise
   605 / 840
13 мая в 11:00
У Роналду же вроде рост был не выше 185, когда 187 успел стать
Robbaggio
Robbaggio
   762 / 840
13 мая в 10:50
- Эй ты, п...р!
- Зато высокий
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   406 / 840
13 мая в 10:30
Акортышка отомстил 2-0
Happyboy Barca
Happyboy Barca
   441 / 840
13 мая в 10:13
самое хаха это то что рон на командных фото стоит на носках чтобы казаться выше всех
Правдин Семён
Правдин Семён
   36 / 840
13 мая в 09:48
Некрасиво это.
Beka_byaka
Beka_byaka
   118 / 840
13 мая в 09:46
Тут надо обратить внимание на то что Рон говоря отступает.... Тоесть проявляет слабость. Если говоришь значит отвечаешь за слова, а когда отступаешь это означает все что я сказал это ку...ня. и малому вообще обращать внимание на него не надо было.
loko7
loko7
   210 / 840
13 мая в 09:35
Но на 79 минуте смеялся уже Флоренци.
Anisovich
Anisovich
   68 / 840
13 мая в 09:18
Флоренци нужно было подпрыгнуть и дать в репу этому звездному мальчику.
LOpp
LOpp
   16 / 840
13 мая в 09:15
Роналду: "Флоренци маленького роста ему с.сать легко просто"
Gelious
Gelious
   248 / 840
13 мая в 09:13
А нормально, что соккер не написал при этом, что они тут же обнялись и помирились спокойно? Очень неполживая подача информации. Котолонские сектанты довольны.
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