Гвардиола запретил членам «Ман Сити» следить за матчем «Ливерпуля»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед последней игрой с «Брайтоном» запретил своим футболистам и членам клуба следить за результатом параллельного матча, в котором «Ливерпуль» примет «Вулверхэмптон». Об этом сообщил источник в клубе.
Гвардиола очень четко дал понять - он не хочет знать о результате «Ливерпуля». Он просто хочет, чтобы все сконцентрировались на своем матче и выиграли его. Хосеп был очень строг и сказал: «Мы не будем говорить о „Ливерпуле“». Он очень уважает соперника, но судьба титула в руках «Ман Сити».
Если все сделают свою работу, то результат «Ливерпуля» будет уже не важен. Никто не будет проверять свои гаджеты, чтобы узнать, как играют «красные».
голубятня не подведи.
голубятня не подведи.
В начале начнут проигрывать волкам, пропустив два мяча, потом когда МС расслабятся, пропускают от Брайтона, в концовке забьют три мяча, третий в последних секундах, и возьмут чемпионство)))))
Поэтому Пеп и очень строго запретил узнавать счет паралельного матча.
Может это не фантазия, а как по другому стать чемпом Ливерпулю?
В начале начнут проигрывать волкам, пропустив два мяча, потом когда МС расслабятся, пропускают от Брайтона, в концовке забьют три мяча, третий в последних секундах, и возьмут чемпионство)))))
Поэтому Пеп и очень строго запретил узнавать счет паралельного матча.
Может это не фантазия, а как по другому стать чемпом Ливерпулю?