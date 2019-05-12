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Гвардиола запретил членам «Ман Сити» следить за матчем «Ливерпуля»

12 мая 2019, 10:21

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед последней игрой с «Брайтоном» запретил своим футболистам и членам клуба следить за результатом параллельного матча, в котором «Ливерпуль» примет «Вулверхэмптон». Об этом сообщил источник в клубе.

Гвардиола очень четко дал понять - он не хочет знать о результате «Ливерпуля». Он просто хочет, чтобы все сконцентрировались на своем матче и выиграли его. Хосеп был очень строг и сказал: «Мы не будем говорить о „Ливерпуле“». Он очень уважает соперника, но судьба титула в руках «Ман Сити».

Если все сделают свою работу, то результат «Ливерпуля» будет уже не важен. Никто не будет проверять свои гаджеты, чтобы узнать, как играют «красные».

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Все комментарии
ст_прапорщик
ст_прапорщик
   334 / 840
12 мая в 15:29
"Источник в клубе..." Ахахаха! У этой позорной газетёнки везде свои информаторы? Хотя, скорее, сами уток и высиживают!))))
Aleks Captain
Aleks Captain
   584 / 840
12 мая в 14:21
Клопп :Всем смотреть гаджиты и поставить телевизор в тех зону, я буду смотреть как МС становится Чемпионом!
Шишанутый
Шишанутый
   13 / 840
12 мая в 13:40
Вот это правельно! Не чего на этих неудачников оглядыватся, надо играть и решать все в своем матче.
Deville
Deville
12 мая в 12:37
членам смотреть нельзя, а пипсдам можно?

голубятня не подведи.
vastudio
vastudio ответил заDOOMчивый
   484 / 840
12 мая в 12:23
Все гаджеты будут изъяты при входе на Этихад
А ничего, что они в гостях играют?))))
vastudio
vastudio
   484 / 840
12 мая в 12:22
Если в конце матча будете дуть, волей неволей будете смотреть в гаджеты)))))
25процентный клоун
25процентный клоун
   505 / 840
12 мая в 12:18
ничья будет в обоих матчах
azkan
azkan
   338 / 840
12 мая в 12:00
Агенты МС узнали, что Ливерпуль готовит еще одну домашнюю заготовку.
В начале начнут проигрывать волкам, пропустив два мяча, потом когда МС расслабятся, пропускают от Брайтона, в концовке забьют три мяча, третий в последних секундах, и возьмут чемпионство)))))
Поэтому Пеп и очень строго запретил узнавать счет паралельного матча.
Может это не фантазия, а как по другому стать чемпом Ливерпулю?
Roman73
Roman73
   506 / 840
12 мая в 11:46
Гвардьола не смотрит , когда исполняют пенальти.
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
   185 / 840
12 мая в 11:23
Суеверный наверное
112910315
112910315
   1 / 840
12 мая в 10:53
Странное решение)
Balanenok
Balanenok
   93 / 840
12 мая в 10:52
В наше время это невозможно, да и зачем.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Evilhuman
12 мая в 10:44
Да я думаю там по трибунам будет понятно всё, многие будут посматривать за параллельными результатами
Все гаджеты будут изъяты при входе на Этихад
Максим Горелов
Максим Горелов
12 мая в 10:36
"Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу"?
Evilhuman
Evilhuman
   102 / 840
12 мая в 10:35
Да я думаю там по трибунам будет понятно всё, многие будут посматривать за параллельными результатами
sihafazatron
sihafazatron
   120 / 840
12 мая в 10:27
зачем следить за ливерпулем, если все должны решать в брайтоне)
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