Гвардиола запретил членам «Ман Сити» следить за матчем «Ливерпуля»

Главный тренер «Манчестер Сити» перед последней игрой с «Брайтоном» запретил своим футболистам и членам клуба следить за результатом параллельного матча, в котором «Ливерпуль» примет «Вулверхэмптон». Об этом сообщил источник в клубе.

Гвардиола очень четко дал понять - он не хочет знать о результате «Ливерпуля». Он просто хочет, чтобы все сконцентрировались на своем матче и выиграли его. Хосеп был очень строг и сказал: «Мы не будем говорить о „Ливерпуле“». Он очень уважает соперника, но судьба титула в руках «Ман Сити».

Если все сделают свою работу, то результат «Ливерпуля» будет уже не важен. Никто не будет проверять свои гаджеты, чтобы узнать, как играют «красные».