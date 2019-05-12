«Витесс» Слуцкого забил 6 голов «Де Графсхапу»

«Витесс» разгромил «Де Графсхап» в матче 34-го тура чемпионата Голландии. «Витесс», главным тренером которого является Леонид Слуцкий, обеспечил себе участие в плей-офф за третью путевку в Лигу Европы.
В прошлом туре «Витесс» уступил «Аяксу».
|Витесс6 : 1Де Графсхап
|Матч завершен
«Витесс» разгромил «Де Графсхап» в матче 34-го тура чемпионата Голландии. «Витесс», главным тренером которого является Леонид Слуцкий, обеспечил себе участие в плей-офф за третью путевку в Лигу Европы.
В прошлом туре «Витесс» уступил «Аяксу».
Витесс и Леню с победой!!!
Витесс и Леню с победой!!!