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«Витесс» Слуцкого забил 6 голов «Де Графсхапу»

12 мая 2019, 19:38
ВитессЛоготип футбольный клуб Витесс (Арнем)6 : 1Логотип футбольный клуб Де Графсхап (Дутинхем)Де ГрафсхапМатч завершен

«Витесс» разгромил «Де Графсхап» в матче 34-го тура чемпионата Голландии. «Витесс», главным тренером которого является Леонид Слуцкий, обеспечил себе участие в плей-офф за третью путевку в Лигу Европы. 

В прошлом туре «Витесс» уступил «Аяксу».

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Все комментарии
mortid
mortid
   157 / 840
13 мая в 22:34
Ёк макарёк, вот это достижение, забить команде у которой наивысшим достижением в чемпионате Нидерландов является 8-е место в сезоне 1996/97 )))))))) "Пончик" крут, в сборную его обратно.
Lazurny
Lazurny
13 мая в 11:33
Отличный результат.
нечитайло
нечитайло
13 мая в 07:06
Браво
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 840
12 мая в 23:33
Порезвились ребятки хорошо!!!
Витесс и Леню с победой!!!
счет 7-0
счет 7-0
   112 / 840
12 мая в 23:12
Слуцкого с победой!
mangoх12
mangoх12
   26 / 840
12 мая в 22:09
Леня уровень! Леня вернись!
Шишанутый
Шишанутый
   13 / 840
12 мая в 20:24
Разгромили предпоследнюю команду лиги. Тут особо не чем гордится.
Abris
Abris
   160 / 840
12 мая в 19:58
Слуцкого с успехом!
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