«Ливерпуль» в твиттере разместил промо-видео к матчу 38-го тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона». Это завершающая игра «красных» в АПЛ в нынешнем сезоне.

Whatever happens next. A season to remember.



One more game 👊 pic.twitter.com/90MOIIM3fB

LFC