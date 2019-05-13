Туре: «Для меня не проблема поиграть в киевском „Динамо“»

Полузащитник признался, что не против поиграть еще пару лет на Украине.

Я верю в Бога, и мы никогда не знаем, каким будет будущее. Мой менеджер Дмитрий Селюк дал идею подать документы для обучения на тренера. У меня как раз есть время. Но никто не знает, как будет дальше. Сейчас могу себе позволить долго поспать. Жду предложений, чтобы продолжить карьеру или стать тренером.

Поиграть год-два в киевском «Динамо»? Это не проблема. Я поговорю с Дмитрием об этом. Наверное, я бы согласился. Я люблю футбол и хочу плавно завершить карьеру. Для меня было большим опытом начинать здесь, на Украине. Затем я стал известным во многих странах мира. Завершить карьеру здесь – было бы фантастически.