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Туре: «Для меня не проблема поиграть в киевском „Динамо“»

13 мая 2019, 21:13

Полузащитник Яя Туре признался, что не против поиграть еще пару лет на Украине.

Я верю в Бога, и мы никогда не знаем, каким будет будущее. Мой менеджер Дмитрий Селюк дал идею подать документы для обучения на тренера. У меня как раз есть время. Но никто не знает, как будет дальше. Сейчас могу себе позволить долго поспать. Жду предложений, чтобы продолжить карьеру или стать тренером.

Поиграть год-два в киевском «Динамо»? Это не проблема. Я поговорю с Дмитрием об этом. Наверное, я бы согласился. Я люблю футбол и хочу плавно завершить карьеру. Для меня было большим опытом начинать здесь, на Украине. Затем я стал известным во многих странах мира. Завершить карьеру здесь – было бы фантастически.

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Все комментарии
Doping87
Doping87
   257 / 840
14 мая в 00:05
То он тренер, то опять футболист. Просто артист какой-то.
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 840
13 мая в 23:42
Димка говорил о России, Яяшка об Украине , кончится все каким нибудь Таджикистаном или Туркменией!!!
Пупсятко
Пупсятко
   104 / 840
13 мая в 23:17
Неужели в киевское Динамо негров набирают как в свинарник тарасовский?
ЮЗИК
ЮЗИК
   236 / 840
13 мая в 22:47
Обычно все в Китай, Японию или МSL стремяться, а этот не в ту сторону
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   37 / 840
13 мая в 22:06
На укроине можно, а то там скоро футбол забудут.
Аксинья
Аксинья
   173 / 840
13 мая в 21:41
В Украйну гоп до кучи - бачимо шо не москаль...
ДСА
ДСА
   89 / 840
13 мая в 21:14
Ха-ха-ха.
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