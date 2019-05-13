Тебас: «Ла Лига находится в опасности из-за возможного создания Суперлиги»

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о возможном создании Суперлиги.
Я волнуюсь, это проект на 2024 год. Они говорят о реформе Лиги чемпионов, но это будет совершенно новый турнир, в котором будут выступать одни и те же 32 команды. Ла Лига находится в опасности. Будет меньше денег, которые распределяются между всеми клубами.
А если будет 32 команды, то возможно Зенит возьму, потому что мы единственная команда в России которая соответствует требованиям суперлиги.
Это как хоккейная лига.
А если будет 32 команды, то возможно Зенит возьму, потому что мы единственная команда в России которая соответствует требованиям суперлиги.
Это как хоккейная лига.
Юве, Бавария, ПСЖ, Барса, Реал вне конкуренции.
Из 4 чемпов одна двухматчевая интрига в виде эль классико. И все. Так что тебас, расслабься и получи удовольствие от нового европейского футбола, где битва будет не на жизнь а на смерть в каждом туре. И претендентов на титул будет уйма. И каждое очко будет как глоток воздуха.
И это будет праздник для любителей футбола. Каждый тур равноценен будет 1/4 или 1/2 финала ЛЧ.. Что с вами народ. А бедные клубы итак загибаются и так :)
Юве, Бавария, ПСЖ, Барса, Реал вне конкуренции.
Из 4 чемпов одна двухматчевая интрига в виде эль классико. И все. Так что тебас, расслабься и получи удовольствие от нового европейского футбола, где битва будет не на жизнь а на смерть в каждом туре. И претендентов на титул будет уйма. И каждое очко будет как глоток воздуха.
И это будет праздник для любителей футбола. Каждый тур равноценен будет 1/4 или 1/2 финала ЛЧ.. Что с вами народ. А бедные клубы итак загибаются и так :)