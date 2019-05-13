Тебас: «Ла Лига находится в опасности из-за возможного создания Суперлиги»

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о возможном создании Суперлиги.

Я волнуюсь, это проект на 2024 год. Они говорят о реформе Лиги чемпионов, но это будет совершенно новый турнир, в котором будут выступать одни и те же 32 команды. Ла Лига находится в опасности. Будет меньше денег, которые распределяются между всеми клубами.