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Тебас: «Ла Лига находится в опасности из-за возможного создания Суперлиги»

13 мая 2019, 19:48

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о возможном создании Суперлиги.

Я волнуюсь, это проект на 2024 год. Они говорят о реформе Лиги чемпионов, но это будет совершенно новый турнир, в котором будут выступать одни и те же 32 команды. Ла Лига находится в опасности. Будет меньше денег, которые распределяются между всеми клубами.

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Гавроша
Гавроша
   21 / 840
13 мая в 23:48
Это нужно, ради спасения чемпионатов. А что в италии и франции другим командам делать, когда золото еще до начала сезона известно кому. И в следующем году конечно ювентус чемпион. Неинтересно.

А если будет 32 команды, то возможно Зенит возьму, потому что мы единственная команда в России которая соответствует требованиям суперлиги.

Это как хоккейная лига.
Nazi
Nazi
   672 / 840
13 мая в 23:11
Суперлига неизбежна. Национальные чемпионаты изжили себя везде, кроме Англии.

Юве, Бавария, ПСЖ, Барса, Реал вне конкуренции.

Из 4 чемпов одна двухматчевая интрига в виде эль классико. И все. Так что тебас, расслабься и получи удовольствие от нового европейского футбола, где битва будет не на жизнь а на смерть в каждом туре. И претендентов на титул будет уйма. И каждое очко будет как глоток воздуха.

И это будет праздник для любителей футбола. Каждый тур равноценен будет 1/4 или 1/2 финала ЛЧ.. Что с вами народ. А бедные клубы итак загибаются и так :)
ДАША Д
ДАША Д
   164 / 840
13 мая в 20:11
Суперлига уничтожит футбол.
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