Бен Арфа: «Я не получаю удовольствия от стиля игры „Ренна“»

Полузащитник «Ренна» Атем Бен Арфа намекнул, что может покинуть клуб летом.
В последней игре с «Генгамом» они гораздо больше хотели выиграть, чем мы. Эти последние матчи натолкнули меня на мысль о том, что я хочу делать в следующем сезоне.
Я ориентируюсь на игру. Я не получаю удовольствия от стиля игры команды, и нужно отталкиваться от этого. То, что предлагает тренерский штаб, ограничивает меня, так что это предопределяет мой выбор.
Бен Арфа уже в третий раз за 5 лет может стать свободным агентом.