Бен Арфа: «Я не получаю удовольствия от стиля игры „Ренна“»

Полузащитник «Ренна» намекнул, что может покинуть клуб летом.

В последней игре с «Генгамом» они гораздо больше хотели выиграть, чем мы. Эти последние матчи натолкнули меня на мысль о том, что я хочу делать в следующем сезоне.

Я ориентируюсь на игру. Я не получаю удовольствия от стиля игры команды, и нужно отталкиваться от этого. То, что предлагает тренерский штаб, ограничивает меня, так что это предопределяет мой выбор.