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Бен Арфа: «Я не получаю удовольствия от стиля игры „Ренна“»

13 мая 2019, 20:22

Полузащитник «Ренна» Атем Бен Арфа намекнул, что может покинуть клуб летом.

В последней игре с «Генгамом» они гораздо больше хотели выиграть, чем мы. Эти последние матчи натолкнули меня на мысль о том, что я хочу делать в следующем сезоне. 

Я ориентируюсь на игру. Я не получаю удовольствия от стиля игры команды, и нужно отталкиваться от этого. То, что предлагает тренерский штаб, ограничивает меня, так что это предопределяет мой выбор.

Бен Арфа уже в третий раз за 5 лет может стать свободным агентом. 

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Все комментарии
astan4o
astan4o
   670 / 840
18 мая в 21:10
Огромный талант без каких либо серьезных амбиций, это печально..
95-shishani-95
95-shishani-95
   47 / 840
14 мая в 01:21
Интересно, почему его не покупают топ клубы?
shlifen
shlifen
   144 / 840
13 мая в 21:47
Господи, какой же он тупой... Огромный талант, отличная физика, хорошее здоровье - и огромное самомнение, лень, и тупость. Многие звезды искали себе клубы попроще чтобы спокойно доиграть в удовольствие себе и фанатам (Баджо, Тони, Клозе, Писарро и др.) - а этому все неймётся... Всё ищет клуб где всё всегда будет соответствовать его настроению/стилю/фазе луны.... Печаль =((
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   110 / 840
13 мая в 21:34
В Китай поезжай, там тебя ограничивать не будут. Наверное..
dzvinka
dzvinka ответил Сергей Эпоха
   75 / 840
13 мая в 21:15
Когда мне этот игрок нравился
когда то он всем нравился.
dzvinka
dzvinka
   75 / 840
13 мая в 21:15
так можеш во дворе побегать, в свои 32, или в РФПЛ податься. А Ренн - обладатель кубка Франции.
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
   185 / 840
13 мая в 20:25
Когда мне этот игрок нравился
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   24 / 840
13 мая в 20:24
Есть идиоты, которых жизнь в принципе ничему не учит. Вот один из них.
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