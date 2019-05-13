Гатти: «Зидан ничего не понимает в футболе»

Бывший вратарь сборной Аргентины Уго Гатти раскритиковал главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана.
Зидан ничего не делал, когда «Реал» побеждал. Он ничего не понимает в футболе. У него были Роналду, Рамос, голы. Именно за счет этого «Реал» и выигрывал. Если Зидан не изменит свою тактику, то все в «Реале» будет очень плохо.
Напомним, что в минувшем туре Примеры «Реал» уступил «Реал Сосьедаду».
Просто не написал про остальных, потому что считаю, что их можно реанимировать.
Во многом согласен с тобой.
Главное, чтоб он глупые ошибки не допускал.
Удачи ему и Реалу в целом!!!
Просто не написал про остальных, потому что считаю, что их можно реанимировать.
Во многом согласен с тобой.
Главное, чтоб он глупые ошибки не допускал.
Удачи ему и Реалу в целом!!!
А тренер он действительно никакой.
А тренер он действительно никакой.
Это сейчас, после 3х сумасшедших сезонов Марсело, Модрич, Кроос никчемными кажутся. А они банально уставшие! Играли ведь практически на износ. Не спорю, лучшие годы их карьеры позади, но ещё пару тройку сезонов они вытянут на высоком уровне. Если не заметили, то значительно сдали все основные игроки, добавить можно и Рамоса и Карвахаля и Варана и Каземиро да вообще весь основной состав! Один Бензема выглядит светлым пятном. А сколько лет уже Карима списывают ? Молодец что не сдается и доказывает что носит футболку Реала не зря!
Подождём пока. Посмотрим как выстроит команду и игру Зидан. Цыплят как говорится по осени считают! А то он ничего ещё не успел сделать, а критиков у него целый вагон собрался...
Это сейчас, после 3х сумасшедших сезонов Марсело, Модрич, Кроос никчемными кажутся. А они банально уставшие! Играли ведь практически на износ. Не спорю, лучшие годы их карьеры позади, но ещё пару тройку сезонов они вытянут на высоком уровне. Если не заметили, то значительно сдали все основные игроки, добавить можно и Рамоса и Карвахаля и Варана и Каземиро да вообще весь основной состав! Один Бензема выглядит светлым пятном. А сколько лет уже Карима списывают ? Молодец что не сдается и доказывает что носит футболку Реала не зря!
Подождём пока. Посмотрим как выстроит команду и игру Зидан. Цыплят как говорится по осени считают! А то он ничего ещё не успел сделать, а критиков у него целый вагон собрался...
Но очень много тупит с выбором игроков!
Как можно продать Наваса, оставив Дыртуа (в игре с Сосьедад он подтвердил, что он Дыртуа)?
Или же продать Льоренте и Регилона, оставив некчемных Марсело, Модрича и Крооса (если не изменит своё отношение к делу)?
И как можно претендовать на Погба, если есть намного дешевле игроки, классом лучше него (Ван Де Бек, Эриксен(через год бесплатно можно взять), Хамеса можно вернуть и попробовать пока не закончится контракт Эриксена, или можно Канте взять за меньшую цену я думаю)?
Зидан с руководством оооочень тупо поступают!!!
Кейлор Навас может быть лучший игрок в этих сезонах побед в ЛЧ, после Роналду!!! С Баварией как он тащил, когда Зидан ничего не мог сделать?!
Но очень много тупит с выбором игроков!
Как можно продать Наваса, оставив Дыртуа (в игре с Сосьедад он подтвердил, что он Дыртуа)?
Или же продать Льоренте и Регилона, оставив некчемных Марсело, Модрича и Крооса (если не изменит своё отношение к делу)?
И как можно претендовать на Погба, если есть намного дешевле игроки, классом лучше него (Ван Де Бек, Эриксен(через год бесплатно можно взять), Хамеса можно вернуть и попробовать пока не закончится контракт Эриксена, или можно Канте взять за меньшую цену я думаю)?
Зидан с руководством оооочень тупо поступают!!!
Кейлор Навас может быть лучший игрок в этих сезонах побед в ЛЧ, после Роналду!!! С Баварией как он тащил, когда Зидан ничего не мог сделать?!
Не сомневаюсь что до Бейла это уже дошло и его агент уже подыскивает ему новую команду.
Распродажа предстоит серьезная. К сожалению думаю уйдут и некоторые наши ветераны...
Не сомневаюсь что до Бейла это уже дошло и его агент уже подыскивает ему новую команду.
Распродажа предстоит серьезная. К сожалению думаю уйдут и некоторые наши ветераны...
Пока он ничего не смог сделать с действующими игроками. Результат работы ноль.
Пока он ничего не смог сделать с действующими игроками. Результат работы ноль.
Если серьёзно то никто и не обещал что с возвращением Зидана Реал начнёт всех рвать,всё зависит от того как Реал проведёт следующий сезон!
Если серьёзно то никто и не обещал что с возвращением Зидана Реал начнёт всех рвать,всё зависит от того как Реал проведёт следующий сезон!