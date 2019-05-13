Гатти: «Зидан ничего не понимает в футболе»

Бывший вратарь сборной Аргентины Уго Гатти раскритиковал главного тренера мадридского «Реала» .

Зидан ничего не делал, когда «Реал» побеждал. Он ничего не понимает в футболе. У него были Роналду, Рамос, голы. Именно за счет этого «Реал» и выигрывал. Если Зидан не изменит свою тактику, то все в «Реале» будет очень плохо.