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Гатти: «Зидан ничего не понимает в футболе»

13 мая 2019, 20:21

Бывший вратарь сборной Аргентины Уго Гатти раскритиковал главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана

Зидан ничего не делал, когда «Реал» побеждал. Он ничего не понимает в футболе. У него были Роналду, Рамос, голы. Именно за счет этого «Реал» и выигрывал. Если Зидан не изменит свою тактику, то все в «Реале» будет очень плохо.

Напомним, что в минувшем туре Примеры «Реал» уступил «Реал Сосьедаду».

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Hamman
   47 / 840
14 мая в 11:22
Зидан пока что никак не поступает! От него никто не разу не услышал кого он продаст, а кто останется! Это сейчас, после 3х сумасшедших сезонов Марсело, Модрич, Кроос никчемными кажутся. А они банально уставшие! Играли ведь практически на износ. Не спорю, лучшие годы их карьеры позади, но ещё пару тройку сезонов они вытянут на высоком уровне. Если не заметили, то значительно сдали все основные игроки, добавить можно и Рамоса и Карвахаля и Варана и Каземиро да вообще весь основной состав! Один Бензема выглядит светлым пятном. А сколько лет уже Карима списывают ? Молодец что не сдается и доказывает что носит футболку Реала не зря! Подождём пока. Посмотрим как выстроит команду и игру Зидан. Цыплят как говорится по осени считают! А то он ничего ещё не успел сделать, а критиков у него целый вагон собрался...
Да, согласен, сдали все, кроме Бензема и Наваса.
Просто не написал про остальных, потому что считаю, что их можно реанимировать.
Во многом согласен с тобой.
Главное, чтоб он глупые ошибки не допускал.
Удачи ему и Реалу в целом!!!
goalaktika
goalaktika ответил Migelito
   739 / 840
14 мая в 08:19
Я надеялся, что кто то напишет) Сразу же вспомнил Артуро и трилогию с Уордом
О да! Трилогия Артуро с Микки это один величайших битв в спорте и занявшая отдельное место в истории бокса)
Israel Kazakhstan
Israel Kazakhstan
14 мая в 08:19
Зидан оказался в нужном месте и в нужное время.
А тренер он действительно никакой.
Hamman
Hamman ответил 95-shishani-95
   585 / 840
14 мая в 03:19
Понимать то он понимает! Но очень много тупит с выбором игроков! Как можно продать Наваса, оставив Дыртуа (в игре с Сосьедад он подтвердил, что он Дыртуа)? Или же продать Льоренте и Регилона, оставив некчемных Марсело, Модрича и Крооса (если не изменит своё отношение к делу)? И как можно претендовать на Погба, если есть намного дешевле игроки, классом лучше него (Ван Де Бек, Эриксен(через год бесплатно можно взять), Хамеса можно вернуть и попробовать пока не закончится контракт Эриксена, или можно Канте взять за меньшую цену я думаю)? Зидан с руководством оооочень тупо поступают!!! Кейлор Навас может быть лучший игрок в этих сезонах побед в ЛЧ, после Роналду!!! С Баварией как он тащил, когда Зидан ничего не мог сделать?!
Зидан пока что никак не поступает! От него никто не разу не услышал кого он продаст, а кто останется!
Это сейчас, после 3х сумасшедших сезонов Марсело, Модрич, Кроос никчемными кажутся. А они банально уставшие! Играли ведь практически на износ. Не спорю, лучшие годы их карьеры позади, но ещё пару тройку сезонов они вытянут на высоком уровне. Если не заметили, то значительно сдали все основные игроки, добавить можно и Рамоса и Карвахаля и Варана и Каземиро да вообще весь основной состав! Один Бензема выглядит светлым пятном. А сколько лет уже Карима списывают ? Молодец что не сдается и доказывает что носит футболку Реала не зря!
Подождём пока. Посмотрим как выстроит команду и игру Зидан. Цыплят как говорится по осени считают! А то он ничего ещё не успел сделать, а критиков у него целый вагон собрался...
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9 ответил Ruslan3132
14 мая в 02:12
Уго надо переименовать в УГ )) ближе в истине )) впервые услышал про него ) пацан к известности стремится )) одним комментов стал известнее большему количеству людей чем за всю карьеру ))
61эс ты его пиарил))
95-shishani-95
95-shishani-95
   47 / 840
14 мая в 01:05
Понимать то он понимает!
Но очень много тупит с выбором игроков!
Как можно продать Наваса, оставив Дыртуа (в игре с Сосьедад он подтвердил, что он Дыртуа)?
Или же продать Льоренте и Регилона, оставив некчемных Марсело, Модрича и Крооса (если не изменит своё отношение к делу)?
И как можно претендовать на Погба, если есть намного дешевле игроки, классом лучше него (Ван Де Бек, Эриксен(через год бесплатно можно взять), Хамеса можно вернуть и попробовать пока не закончится контракт Эриксена, или можно Канте взять за меньшую цену я думаю)?
Зидан с руководством оооочень тупо поступают!!!
Кейлор Навас может быть лучший игрок в этих сезонах побед в ЛЧ, после Роналду!!! С Баварией как он тащил, когда Зидан ничего не мог сделать?!
амурец
амурец ответил Гавроша
   115 / 840
14 мая в 00:39
Ну да конечно, а на 4 ЛЧ ему денег не хватило так что ли?
Hamman
Hamman
   585 / 840
14 мая в 00:17
Действия Зидана сейчас крайне просты! Показать некоторым игрокам Реала, что они не нужны в команде которую он начнет строить с открытием летнего трансферного окна. А как лучше всего до них это донести? Правильно - выпустить на поле, чтобы они сами в этом убедились, и потом не говорили что Зидан не дал им шанса проявить себя!
Не сомневаюсь что до Бейла это уже дошло и его агент уже подыскивает ему новую команду.
Распродажа предстоит серьезная. К сожалению думаю уйдут и некоторые наши ветераны...
Migelito
Migelito ответил goalaktika
13 мая в 23:49
Какая легендарная фамилия и какой же ничтожной человек этот тип. Разве три ЛЧ Роналду и Рамос завоевали? Бездарь! О ЧЕМ ТЫ??? Великий Артуро плюнул бы тебе в лицо за такие слова
Я надеялся, что кто то напишет) Сразу же вспомнил Артуро и трилогию с Уордом
Гавроша
Гавроша ответил амурец
   21 / 840
13 мая в 23:48
конечно три ЛЧ подряд, ничего не понимает
Ну там же перес купил.
Особо ОпасеН
Особо ОпасеН
13 мая в 23:41
В точку сказано. Зидана тактика, выбор состава и замены подтверждают данные слова.
амурец
амурец
   115 / 840
13 мая в 23:26
конечно три ЛЧ подряд, ничего не понимает
goalaktika
goalaktika
   739 / 840
13 мая в 23:20
Какая легендарная фамилия и какой же ничтожной человек этот тип. Разве три ЛЧ Роналду и Рамос завоевали? Бездарь! О ЧЕМ ТЫ??? Великий Артуро плюнул бы тебе в лицо за такие слова
Nazi
Nazi
   672 / 840
13 мая в 23:03
Кто такой уго мать его за ногу гати ? :))))
Ruslan3132
Ruslan3132
   55 / 840
13 мая в 22:46
Уго надо переименовать в УГ )) ближе в истине )) впервые услышал про него ) пацан к известности стремится )) одним комментов стал известнее большему количеству людей чем за всю карьеру ))
Bayern Best
Bayern Best
   245 / 840
13 мая в 22:43
Ну,это он загнул. Зизу,уважают игроки это главное.
Морозовский
Морозовский
   8 / 840
13 мая в 22:36
Зидан - футболист был хороший! Тренер? Ещё до него всё было построено на Рончике и при нём, Зидане, ничего не поменялось. Теперь надо кумекать, что делать: возьмёт Азара, но Рончика из него не получится. Посмотрим теперь, что из Зизы получится.
vastudio
vastudio
   484 / 840
13 мая в 22:14
Дутыш закономерно сдувается )
la_masia
la_masia ответил Шишанутый
   106 / 840
13 мая в 21:56
Я думаю оценить работу Зидана мы сможем в следующем году.
Пока он ничего не смог сделать с действующими игроками. Результат работы ноль.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Шишанутый
   402 / 840
13 мая в 21:55
Кто такой этот Гатти чтобы на великого Зизу рот открывать? Очередной персофан гнома наверное. Пусть лучше идет коментировать игру своего идола на Энфилде!
а чё там комментировать, рефери не ставил пенальти в ворота Ливерпуля - значит был купленным. Кроме того,засчитал все мячи - это же мировой заговор против Барселоны.
Шишанутый
Шишанутый
   13 / 840
13 мая в 21:22
Кто такой этот Гатти чтобы на великого Зизу рот открывать? Очередной персофан гнома наверное. Пусть лучше идет коментировать игру своего идола на Энфилде!
starche
starche
   305 / 840
13 мая в 21:07
И это - чистая правда. Как он дёру дал, когда Кристина слиняла! Понял, что без суперзвезды просто не потянет............
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   58 / 840
13 мая в 21:06
Для Реала Зидан не тренер без Роналду.Реалу нужен мотиватор,как Клопп.Хочу,чтобы Реал стал в след сезоне очень сильным,чтобы Барсу проснулась.
kotmyshka
kotmyshka
   117 / 840
13 мая в 21:00
даже не смешно
cevin cigan
cevin cigan
   77 / 840
13 мая в 20:55
Соглашусь с последней фразой.Я бы даже сказал,что сейчас в Реале вообще никакой тактики,одно сплошное дуракаваляние!
eleven LC
eleven LC
   168 / 840
13 мая в 20:54
Уго Гатти сказал что то про Зидана и многие (скорее всего все) услышали впервые имя Уго Гатти!
Если серьёзно то никто и не обещал что с возвращением Зидана Реал начнёт всех рвать,всё зависит от того как Реал проведёт следующий сезон!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   58 / 840
13 мая в 20:51
Оказывается один Роналду был мотиватором всей Ла Лиги,с его уходом беда пришла в лигу.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   58 / 840
13 мая в 20:50
Почему побеждают Ливерпуль,М Сити,потому что их тренеры не знают и знать не хотят задний ход,мандраж,автобус,или пал в мужественном открытом бою или победил. Во время игры эти двое руководят игрой до тконца у бровки а чабан Вальверде опушенной головой не знает,что делать
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   119 / 840
13 мая в 20:48
Чувак пиарится на имени Зизу. Или он просто созвучен названию одного из произведений Достоевского.
prayforspecialone
prayforspecialone
13 мая в 20:43
У него были Роналду, Рамос, голы... Кашшаи, Чакыр
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