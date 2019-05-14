Боккетти: «Я уже много лет играю, поэтому никакого давления не чувствую»

Защитник «Спартака» рассказал о давлении на команду со стороны общественности.

Для меня лично никаких проблем нет. Не могу сказать про других игроков. Да, про «Спартак» всегда больше пишут и больше говорят. Но я также был в «Милане». Там та же самая история: одна ошибка и ты на первой полосе всех газет на следующий день. Со временем прекращаешь обращать на это внимание. Я уже много лет играю, поэтому никакого давления не чувствую. Конечно, что-то может вызвать определенные эмоции. В этом плане молодым игрокам, наверное, чуть сложнее.