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Боккетти: «Я уже много лет играю, поэтому никакого давления не чувствую»

14 мая 2019, 10:12

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти рассказал о давлении на команду со стороны общественности. 

Для меня лично никаких проблем нет. Не могу сказать про других игроков. Да, про «Спартак» всегда больше пишут и больше говорят. Но я также был в «Милане». Там та же самая история: одна ошибка и ты на первой полосе всех газет на следующий день. Со временем прекращаешь обращать на это внимание. Я уже много лет играю, поэтому никакого давления не чувствую. Конечно, что-то может вызвать определенные эмоции. В этом плане молодым игрокам, наверное, чуть сложнее.

Ранее Боккетти рассказал об изменениях в тренировочном процессе после прихода на пост главного тренера команды Олега Кононова

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Abverin
Abverin
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14 мая в 10:54
Про спартак больше пишут не потому, что он в футбол хорошо играет, а потому, что он стал Дом-2.
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