Анюков: «Семак в этом сезоне сыграл для меня очень большую роль»

Защитник «Зенита» прокомментировал победу в чемпионате России.

Любой трофей — особенный. Для меня вообще каждый день особенный, когда я выхожу на футбольное поле и тренируюсь. Каждый раз как последний, когда занимаешься любимым делом. Хочу сказать, что посвящаю победу в чемпионате своему отцу, который не дожил до этого дня пару месяцев. Думаю, он смотрит на это сверху и радуется. Это чемпионство я посвящаю ему, потому что он очень много сделал для нас с братом в плане футбола. С раннего детства много с нами ездил и всегда был рядом.

Самое главное, что все сейчас очень счастливы. Для многих ребят в команде это вообще первое чемпионство в карьере. А, например, у Бирюкова (тренер вратарей «Зенита») уже шестое. Хочется всех поздравить с этим успехом: игроков, их семьи, тренеров, работников клуба, руководство, Алексея Борисовича Миллера, нового президента клуба Александра Медведева и, конечно, главного наставника команды. Сергей Богданович поверил в меня, дал шанс. Главный тренер в этом сезоне сыграл для меня очень большую роль.