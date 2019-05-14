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Анюков: «Семак в этом сезоне сыграл для меня очень большую роль»

14 мая 2019, 08:39

Защитник «Зенита» Александр Анюков прокомментировал победу в чемпионате России.

Любой трофей — особенный. Для меня вообще каждый день особенный, когда я выхожу на футбольное поле и тренируюсь. Каждый раз как последний, когда занимаешься любимым делом. Хочу сказать, что посвящаю победу в чемпионате своему отцу, который не дожил до этого дня пару месяцев. Думаю, он смотрит на это сверху и радуется. Это чемпионство я посвящаю ему, потому что он очень много сделал для нас с братом в плане футбола. С раннего детства много с нами ездил и всегда был рядом.

Самое главное, что все сейчас очень счастливы. Для многих ребят в команде это вообще первое чемпионство в карьере. А, например, у Бирюкова (тренер вратарей «Зенита») уже шестое. Хочется всех поздравить с этим успехом: игроков, их семьи, тренеров, работников клуба, руководство, Алексея Борисовича Миллера, нового президента клуба Александра Медведева и, конечно, главного наставника команды. Сергей Богданович поверил в меня, дал шанс. Главный тренер в этом сезоне сыграл для меня очень большую роль.

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Все комментарии
sobaka_kusaka
sobaka_kusaka ответил Ваня лучший
   265 / 840
14 мая в 21:51
https://m.6/football/rusteam/reviews/935321/amp/
Возможно эта статья раскроет для Вас ситуацию с другой стороны
Fleischjager
Fleischjager
   509 / 840
14 мая в 19:54
бьется рвет ломает истинный игрок великой КОМАНДЫ в отличии от помойных промесок СЛАВА тебе во веки веков НАШ КАПИТАН
Grey33
Grey33
14 мая в 19:45
Кэп заслужил продление контракта. Пять чемпионских сезонов в Зените, возвращение из фарм-клуба, - Профессионал.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил sobaka_kusaka
   109 / 840
14 мая в 17:14
Именно кинул. В ходе отбора у Капплло онимитировал травмы, а когда Слуцкий вытащил сборную на ЧП16 он "потребовал личную встречу со Слуцктм" А не много ли чести для среднеького игрока?
Кайзер Созе
Кайзер Созе
   696 / 840
14 мая в 15:30
Ан-22, 36 лет полёт нормальный!
sobaka_kusaka
sobaka_kusaka ответил Ваня лучший
   265 / 840
14 мая в 14:19
Да, приглашали, но Анюков потребовал личную встречу со Слуцким. Леня поздно вспопнил про Андрея, да и сам футболист не горел желанием вернуться в сборную. Человек не играет за Россию с 2013года, а писать, что кинул сборую перед евро-16 как минимум несправедливо по отношению к спортсмену.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил sobaka_kusaka
   109 / 840
14 мая в 12:27
Хотя его настойчиво приглашали. И причина отказа была не. здоровье
Prazdnik
Prazdnik ответил memphis
14 мая в 12:25
Был бы очень к месту)👏👏👏
sobaka_kusaka
sobaka_kusaka ответил Ваня лучший
   265 / 840
14 мая в 12:01
Сезон провел хороший. Получше Смольникова. Карьера хорошая с одним маленьким пятнышко. Без серьёзных оснований кинул сборную перед ЧЕ-16. Закапризничал. А в целом мужик железный
Анюков отказался играть за сборную еще в 2014 году. А в 2015, когда Слуцкий был у руля команды, свое решение не изменил.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
   287 / 840
14 мая в 11:28
Один из невидимых стержней команды. Сразу и не уберёшь, да и не надо. Но наигрывать смену надо.
cska plus
cska plus
   3 / 840
14 мая в 10:58
Богданыч молоток, не без везения но всё равно молодец.
Ваня лучший
Ваня лучший
   109 / 840
14 мая в 09:58
Сезон провел хороший. Получше Смольникова. Карьера хорошая с одним маленьким пятнышко. Без серьёзных оснований кинул сборную перед ЧЕ-16. Закапризничал. А в целом мужик железный
25процентный клоун
25процентный клоун
   505 / 840
14 мая в 09:47
Ну и ты , Александр,последний матч выдал топовый,удивил
Albasin
Albasin
   17 / 840
14 мая в 09:39
Удачи Анюкову!
particular
particular
   2 / 840
14 мая в 09:21
Всё это хорошо, но, скорее всего, - в крайний раз... Пора искать другую сферу применения своих возможностей для следующих побед, радостей и эмоций..:))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   27 / 840
14 мая в 09:16
Вот уж о самоотдаче Алексанра можно только мечтать! Любому молодому фору даст...
Zenit_84
Zenit_84
   145 / 840
14 мая в 09:09
Удачи Александру!
ermak6848
ermak6848
   176 / 840
14 мая в 09:03
Хороший футболист - жаль, что мы так быстро " стареем "
drug01
drug01
   124 / 840
14 мая в 09:03
Просто пригодился во время....
Аксинья
Аксинья
   173 / 840
14 мая в 08:59
Саша, а что же ты Дюкова не упамянул - как то некрасиво получается...
Аксинья
Аксинья
   173 / 840
14 мая в 08:57
Семак молодец, вовремя снял тебя с антресолей....
memphis
memphis
   743 / 840
14 мая в 08:55
Сашка - молодец! Приезжай обратно домой на сезон перед завершением карьеры!
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