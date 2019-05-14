Широков: «Конечно, Дзюбе стоит поехать в Англию»

Бывший игрок «Зенита» Роман Широков в эфире «Россия 24» выразил мнение, что нападающему петербургского клуба стоит попробовать свои силы в английской Премьер-Лиге.
Стоит ли Дзюбе переезжать в Англию? Конечно. Здесь всё выиграно. Тем более, он давно хотел поехать, попробовать.
Возраст? В Англии не смотрят в паспорт. Тем более, если он сам понимает, что он готов, то надо ехать.
Ранее Дзюба заявил, что предпочёл бы перейти в середняк АПЛ, чтобы иметь постоянную игровую практику в английском чемпионате.
Какая Англия ??
Будем откровенны....какой нормальный чел уедет из той зоны комфорта что создали Мутко и Ко лимитом ????
На понижение зарплаты...увеличения нагрузок...неимоверной конкуренции - на 4-м десятке жизни ????
Да никто !!
Какая Англия ??
Будем откровенны....какой нормальный чел уедет из той зоны комфорта что создали Мутко и Ко лимитом ????
На понижение зарплаты...увеличения нагрузок...неимоверной конкуренции - на 4-м десятке жизни ????
Да никто !!