Широков: «Конечно, Дзюбе стоит поехать в Англию»

Бывший игрок «Зенита» в эфире «Россия 24» выразил мнение, что нападающему петербургского клуба стоит попробовать свои силы в английской Премьер-Лиге.

Стоит ли Дзюбе переезжать в Англию? Конечно. Здесь всё выиграно. Тем более, он давно хотел поехать, попробовать.

Возраст? В Англии не смотрят в паспорт. Тем более, если он сам понимает, что он готов, то надо ехать.