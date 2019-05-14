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Широков: «Конечно, Дзюбе стоит поехать в Англию»

14 мая 2019, 03:50

Бывший игрок «Зенита» Роман Широков в эфире «Россия 24» выразил мнение, что нападающему петербургского клуба стоит попробовать свои силы в английской Премьер-Лиге.

Стоит ли Дзюбе переезжать в Англию? Конечно. Здесь всё выиграно. Тем более, он давно хотел поехать, попробовать.

Возраст? В Англии не смотрят в паспорт. Тем более, если он сам понимает, что он готов, то надо ехать.

Ранее Дзюба заявил, что предпочёл бы перейти в середняк АПЛ, чтобы иметь постоянную игровую практику в английском чемпионате.

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Garrincha58
Garrincha58
   395 / 840
14 мая в 13:20
только в Реал там дефицит на нападающих,ну а если без смеха может даже в Бундеслигу в команды второй пятёрки
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил valt134
   298 / 840
14 мая в 11:53
Сиди и не рыпайся... Кому и что ты ТАМ покажешь??? Примеров-масса!!! Даже не думай!!!
Да Х. с ним ,пусть покажет своё " мастерство" )))))) ! РПЛ он ,по его мнению, уже перерос ! )))))) Вот ржач-то будет на весь МИР ! ПОЗОРИЩЕ !
Морозовский
Морозовский
   8 / 840
14 мая в 10:42
Если Дзюба бросит "Зенит", то бакланник развалится.
Союзник противников
Союзник противников
   25 / 840
14 мая в 10:28
Турпутёвка ему по карману.
11-и метровый
11-и метровый
   23 / 840
14 мая в 09:37
Даже смешно это слышать, чтобы там под конец карьеры опозориться.
ekliziast
ekliziast
   374 / 840
14 мая в 09:21
Сейчас рано уезжать, надо поиграть в РПЛ ещё лет 8-10 , а уж потом с новыми силами покорять старушку Англию.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   599 / 840
14 мая в 08:34
А предложения есть?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 840
14 мая в 08:32
И этот ...
Какая Англия ??
Будем откровенны....какой нормальный чел уедет из той зоны комфорта что создали Мутко и Ко лимитом ????
На понижение зарплаты...увеличения нагрузок...неимоверной конкуренции - на 4-м десятке жизни ????

Да никто !!
Ruslik1982
Ruslik1982
   159 / 840
14 мая в 08:04
там не поймут его шуточки
Gallardo27
Gallardo27
   626 / 840
14 мая в 07:57
В Сток Сити его
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   29 / 840
14 мая в 07:40
Поздно Дзюбе ехать куда либо.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
   765 / 840
14 мая в 07:28
от силы десяток игр и "сдохнет-сдуется"!)) там надо РАБОТАТЬ, причем каждую тренировку, каждую игру!
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   15 / 840
14 мая в 06:41
А что, в Англии бол-бои кому-то ещё требуются?
sir_Alex
sir_Alex
   49 / 840
14 мая в 06:27
На*** он там никому не сдался!
КЭТиК
КЭТиК
   143 / 840
14 мая в 05:42
Дзюба за границу не поедет.
cska plus
cska plus
   3 / 840
14 мая в 04:43
А что разве приглашают?
valt134
valt134
   137 / 840
14 мая в 04:36
Сиди и не рыпайся... Кому и что ты ТАМ покажешь??? Примеров-масса!!! Даже не думай!!!
mihaluch
mihaluch
   53 / 840
14 мая в 04:16
Ни куда Дзюбан не поедет, ему и в России не плохо,а от добра добра не ищут.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
14 мая в 04:01
Конечно, пусть едет... Только зубную щетку пусть не забудет. Она ему пригодится в АПЛ
kotmyshka
kotmyshka
   117 / 840
14 мая в 04:01
значит, не стоит
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