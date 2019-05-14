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Анюков: «Ребята из „Виража“ заслужили чемпионство»

14 мая 2019, 09:45
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Защитник «Зенита» Александр Анюков рассказал о победе над ЦСКА в рамках 28-го тура РПЛ.

Как удалось избежать потери концентрации? Ну это же ЦСКА... Как футболист могу сказать одно: если ты начинаешь заниматься ерундой на поле, тебе потом это прилетит обратно. Если сегодня ты вышел ходить пешком, потому что уже решил все задачи, то в следующем сезоне тебе может всё вернуться. Все парни это прекрасно понимают и выложились в матче с ЦСКА по полной, за что им спасибо. И еще хочу поблагодарить болельщиков, особенно ребят из «Виража». Поздравляю их с чемпионством, они это заслужили.

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Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   599 / 840
14 мая в 11:26
Заискивать перед ними обязательно?
Поздравил бы лучше нормальных болельщиков.
А эти только штрафы приносят и мешают смотреть футбол.
1 команда
1 команда ответил Союзник противников
   95 / 840
14 мая в 11:05
Знатно дерутся до-после матчей...
Откуда знаешь?
cska plus
cska plus
   3 / 840
14 мая в 10:54
Больше всех рад Гена, член виража.
Союзник противников
Союзник противников
   25 / 840
14 мая в 10:30
Знатно дерутся до-после матчей...
Морозовский
Морозовский
   8 / 840
14 мая в 10:26
Мои поздравления Гуллливвверрруу!!!!!!!!!!
Alpribas
Alpribas
   76 / 840
14 мая в 09:47
Самые лучшие болельщики в стране.
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