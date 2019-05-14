Анюков: «Ребята из „Виража“ заслужили чемпионство»

Защитник «Зенита» рассказал о победе над ЦСКА в рамках 28-го тура РПЛ .

Как удалось избежать потери концентрации? Ну это же ЦСКА ... Как футболист могу сказать одно: если ты начинаешь заниматься ерундой на поле, тебе потом это прилетит обратно. Если сегодня ты вышел ходить пешком, потому что уже решил все задачи, то в следующем сезоне тебе может всё вернуться. Все парни это прекрасно понимают и выложились в матче с ЦСКА по полной, за что им спасибо. И еще хочу поблагодарить болельщиков, особенно ребят из «Виража». Поздравляю их с чемпионством, они это заслужили.