Анюков: «Всегда считал английский чемпионат лучшим в мире»

Защитник «Зенита» не смог назвать фаворита в финальном матче Лиги чемпионов. Встреча «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» состоится 1 июня в Мадриде.

Ну вы же видели, какая сумасшедшая Лига чемпионов получается, особенно в этом году. Невероятный накал. Всегда считал английский чемпионат лучшим в мире, команды там бьются до последнего. А теперь еще и оба финалиста Лиги чемпионов и Лиги Европы из Англии. У меня нет фаворитов. Просто думаю, что это будет очень интересный матч для всех болельщиков.