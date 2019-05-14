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Анюков: «Всегда считал английский чемпионат лучшим в мире»

14 мая 2019, 08:18
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль01.06.2019 в 22:00 Не начался

Защитник «Зенита» Александр Анюков не смог назвать фаворита в финальном матче Лиги чемпионов. Встреча «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» состоится 1 июня в Мадриде.

Ну вы же видели, какая сумасшедшая Лига чемпионов получается, особенно в этом году. Невероятный накал. Всегда считал английский чемпионат лучшим в мире, команды там бьются до последнего. А теперь еще и оба финалиста Лиги чемпионов и Лиги Европы из Англии. У меня нет фаворитов. Просто думаю, что это будет очень интересный матч для всех болельщиков.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   3 / 840
14 мая в 11:04
Саша уже опоздал.
Союзник противников
Союзник противников
   25 / 840
14 мая в 10:30
С Дзюбой вместе в Англию поедет. Поболеть....
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   29 / 840
14 мая в 09:56
Это уже другой уровень.
Anisovich
Anisovich
   68 / 840
14 мая в 09:43
Правильно сказал.
beefs
beefs
   165 / 840
14 мая в 09:43
Так оно и есть, нам до них как до Луны...
mihaluch
mihaluch
   53 / 840
14 мая в 09:24
Вместе с тем и самый дорогой.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Kresi frok
   4 / 840
14 мая в 09:06
Что думать и считать, раз лучший - дак стремился бы в него попасть и развиваться, а то сидеть на газовой трубе и философствовать любой госпромовец готов.
Ну мы же не условные хорваты...игроки сборной которой играют исключительно в топ-5 чемпионатах.....

Мы любим своих ЗМС.....и создаём им условия при которых им незачем искать счастья за границей......
ДАША Д
ДАША Д
   164 / 840
14 мая в 08:55
В этом сезоне только и получилось это доказать.
Kresi frok
Kresi frok
   125 / 840
14 мая в 08:44
Что думать и считать, раз лучший - дак стремился бы в него попасть и развиваться, а то сидеть на газовой трубе и философствовать любой госпромовец готов.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   498 / 840
14 мая в 08:30
Так считают многие.
STVA 1
STVA 1
   39 / 840
14 мая в 08:21
Каждому свое . Для кого то и Казахстан лучший
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