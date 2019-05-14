Анюков: «Всегда считал английский чемпионат лучшим в мире»

Защитник «Зенита» Александр Анюков не смог назвать фаворита в финальном матче Лиги чемпионов. Встреча «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» состоится 1 июня в Мадриде.
Ну вы же видели, какая сумасшедшая Лига чемпионов получается, особенно в этом году. Невероятный накал. Всегда считал английский чемпионат лучшим в мире, команды там бьются до последнего. А теперь еще и оба финалиста Лиги чемпионов и Лиги Европы из Англии. У меня нет фаворитов. Просто думаю, что это будет очень интересный матч для всех болельщиков.
Мы любим своих ЗМС.....и создаём им условия при которых им незачем искать счастья за границей......
Мы любим своих ЗМС.....и создаём им условия при которых им незачем искать счастья за границей......