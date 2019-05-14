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Широков: «Вполне верю в переход Марио Фернандеса в „Зенит“»

14 мая 2019, 05:13

Бывший игрок ЦСКА и «Зенита» Роман Широков в эфире телеканала «Россия 24» прокомментировал слухи о возможном переходе защитника «армейцев» Марио Фернандеса в петербургский клуб.

Верю ли я в переход Фернандеса в «Зенит»? Вполне. Почему нет? Если ЦСКА вообще не попадёт никуда [в еврокубки], то он более чем осуществим.

Ранее сообщалось о том, ЦСКА будет требовать за Фернандеса около 30 млн евро.

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Все комментарии
Denkuz
Denkuz
   86 / 840
14 мая в 11:08
Широков ерунду несет свиную.
Василий 50
Василий 50
   454 / 840
14 мая в 10:51
Деньги решают все.
"Аякс" - редкое исключение.
Морозовский
Морозовский
   8 / 840
14 мая в 10:31
"Зенит" хочет финансово помочь своим верным конявым друзьям - достойно закадычной дрюжбы!!!
Союзник противников
Союзник противников
   25 / 840
14 мая в 10:29
Поскольку Гончар обанкротил Гинера,то теперь этот вариант возможен как никогда.
Nafnafik
Nafnafik
   82 / 840
14 мая в 10:00
Пусть в ЦСКА играет, там особо удачно у него в последнее время получается.
Заполярный
Заполярный
   91 / 840
14 мая в 09:44
ЧЕГО УДИВЛЯТЬСЯ , ВЕДЬ ЭТО ПОЛИТИКА КЛУБА ВЫРВАТЬ КЛЮЧЕВОГО ИГРОКА ИЛИ ДВУХ, САМИМ УСИЛИТЬСЯ И СОПЕРНИКА ОСЛАБИТЬ, ЗАИГРАЕТ ХОРОШО, НЕТ, ТО СКАМЕЙКА ИЛИ АРЕНДА. А СВОИ ВОСПИТАННИКИ?, А ПУСТЬ ИМ РАДИМОВ ЛАПШУ ВЕШАЕТ, ЧТО КТО - ТО, КОГДА -ТО ЗАИГРАЕТ ЗА ОСНОВУ. СЕГОДНЯ ДЕНЕГ ПОЛНО, А ЗАВТРА ОНИ МОГУТ ЗАКОНЧИТЬСЯ.
пример: АНЖИ
severnyj84
severnyj84
   88 / 840
14 мая в 09:42
Дорого и бесполезно.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 840
14 мая в 08:59
Что то сомневаюсь я в данной сделке...в отличии от Широкова...
30 млн - многовато.....это ударит по остальным трансферам...ибо фэйр-плей и всё такое....
Позиция Марио - далеко не единственная для усиления в Зените....
В сентябре Марио 29.....если не ошибаюсь того же Данни брали за ту же сумму в возрасте 24 года и 10 месяцев.....
Хороший игрок ...спору нет....но стоимость и возраст....
Плюс эта ненужная накрутка в 30-40% для клубов РПЛ.....
Одобрямс...если с успехом получится распротдать (хотя бы по номиналу) игроков не основы....Эрнаней-Краневиттеров-Мевлей-Мамман - что очень сомнительно....(Ригоней-Маков не беру в расчёт..ибо пока не понятно нужны ли они Семаку)
ОлегV
ОлегV
14 мая в 08:30
50 / 50
mihaluch
mihaluch
   53 / 840
14 мая в 08:17
Всё невозможное возможно. И ЦСКА наварится и "Зенит" усилится.
cska plus
cska plus
   3 / 840
14 мая в 07:48
Врядли такое произойдёт.
EAGuar As
EAGuar As
   40 / 840
14 мая в 07:28
Все может быть .
STVA 1
STVA 1
   39 / 840
14 мая в 07:16
Ну я же шлялся по клубам , ответил Рома !
ДСА
ДСА
   89 / 840
14 мая в 05:40
Это серьезно ослабит ЦСКА
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