Широков: «Вполне верю в переход Марио Фернандеса в „Зенит“»

Бывший игрок ЦСКА и «Зенита» Роман Широков в эфире телеканала «Россия 24» прокомментировал слухи о возможном переходе защитника «армейцев» Марио Фернандеса в петербургский клуб.
Верю ли я в переход Фернандеса в «Зенит»? Вполне. Почему нет? Если ЦСКА вообще не попадёт никуда [в еврокубки], то он более чем осуществим.
Ранее сообщалось о том, ЦСКА будет требовать за Фернандеса около 30 млн евро.
"Аякс" - редкое исключение.
"Аякс" - редкое исключение.
пример: АНЖИ
пример: АНЖИ
30 млн - многовато.....это ударит по остальным трансферам...ибо фэйр-плей и всё такое....
Позиция Марио - далеко не единственная для усиления в Зените....
В сентябре Марио 29.....если не ошибаюсь того же Данни брали за ту же сумму в возрасте 24 года и 10 месяцев.....
Хороший игрок ...спору нет....но стоимость и возраст....
Плюс эта ненужная накрутка в 30-40% для клубов РПЛ.....
Одобрямс...если с успехом получится распротдать (хотя бы по номиналу) игроков не основы....Эрнаней-Краневиттеров-Мевлей-Мамман - что очень сомнительно....(Ригоней-Маков не беру в расчёт..ибо пока не понятно нужны ли они Семаку)
30 млн - многовато.....это ударит по остальным трансферам...ибо фэйр-плей и всё такое....
Позиция Марио - далеко не единственная для усиления в Зените....
В сентябре Марио 29.....если не ошибаюсь того же Данни брали за ту же сумму в возрасте 24 года и 10 месяцев.....
Хороший игрок ...спору нет....но стоимость и возраст....
Плюс эта ненужная накрутка в 30-40% для клубов РПЛ.....
Одобрямс...если с успехом получится распротдать (хотя бы по номиналу) игроков не основы....Эрнаней-Краневиттеров-Мевлей-Мамман - что очень сомнительно....(Ригоней-Маков не беру в расчёт..ибо пока не понятно нужны ли они Семаку)