Широков: «Вполне верю в переход Марио Фернандеса в „Зенит“»

14 мая 2019, 05:13

Бывший игрок ЦСКА и «Зенита» в эфире телеканала «Россия 24» прокомментировал слухи о возможном переходе защитника «армейцев» в петербургский клуб.

Верю ли я в переход Фернандеса в «Зенит»? Вполне. Почему нет? Если ЦСКА вообще не попадёт никуда [в еврокубки], то он более чем осуществим.