Агуэро: «Месси заслужил „Золотой мяч“ по итогам сезона»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро считает, что по итогам текущего сезона «Золотой мяч» должен достаться Лионелю Месси.
Я всегда говорил, что пока играет Месси «Золотой мяч», нужно отдавать ему. Ничего не изменилось. Он заслужил эту награду по итогам сезона, учитывая то, как он играл в этом году.
Ранее Агуэро назвал ключевой момент сезона, который позволил «горожанам» выиграть чемпионат Англии.
Месси заслужил. Даже не тем что нету у него конкурентов. А именно заслужил. И все те кто думают иначе, это уже что-то личное....
Месси заслужил. Даже не тем что нету у него конкурентов. А именно заслужил. И все те кто думают иначе, это уже что-то личное....
Ван Дейк хорош, но насколько он тянет на ЗМ? Тем более, что для защитника эту награду выиграть сложно. Что-то я не видел ЗМ у Пуйоля, Пике или Рамоса, как и многих других легенд оборонительной игры. ЗМ Каннаваро тоже многие критикуют.
Месси не забил в ответном матче с Ливерпулем - это ваш контраргумент, чтобы не давать ему ЗМ? Смешно просто. Даже в таком неудачном матче для ВСЕЙ команды, он был лучшим на поле по оценкам whoscored. Я уже молчу, что он забил 2 мяча Ливерпулю в первом матче.
Ну а Агуэро - его выбор понятен. Что тут обсуждать. Спросите у Аллегри или игроков сборной Португалии - там тоже будет очевидный ответ.
Ван Дейк хорош, но насколько он тянет на ЗМ? Тем более, что для защитника эту награду выиграть сложно. Что-то я не видел ЗМ у Пуйоля, Пике или Рамоса, как и многих других легенд оборонительной игры. ЗМ Каннаваро тоже многие критикуют.
Месси не забил в ответном матче с Ливерпулем - это ваш контраргумент, чтобы не давать ему ЗМ? Смешно просто. Даже в таком неудачном матче для ВСЕЙ команды, он был лучшим на поле по оценкам whoscored. Я уже молчу, что он забил 2 мяча Ливерпулю в первом матче.
Ну а Агуэро - его выбор понятен. Что тут обсуждать. Спросите у Аллегри или игроков сборной Португалии - там тоже будет очевидный ответ.
Агуэро, конечно, друг Месси и не мог сказать по-другому. Но разве Месси действительно не достоин ЗМ?
Не вижу вины Месси в том, что у Вальверде нет яиц. Даже в ужасном для Барселоны матче на Энфилде Месси создал два выхода один на один Альбе и Суаресу. Забей хотя бы один из них и сказки Ливерпуля не было бы. Это объективная реальность. Да, у Ливерпуля блестящий голкипер и в этом матче он тащил. Да, в этот день обстоятельства сложились в пользу Ливерпуля (это правда, но это не отменяет крутости Ливера).
НО
Месси - с вероятностью 99 % - лучший бомбардир этой ЛЧ. Он уничтожил МЮ, уничтожил Ливерпуль дома. Безальтернативно лучший игрок своей лиги. Он в блестящей форме в свои 33 года. И заслуживает ЗМ по итогам этого сезона намного больше, чем, скажем, в 2010. Поэтому на мой взгляд, Золотой мяч он в этом клубном сезоне вполне заслужил. Один момент - вылет от Ливерпуля, конечно, даёт возможность всем нам рассуждать о том, что Месси не достоин ЗМ. У него есть шанс заткнуть всем нам рты, выиграв наконец-то кубок Америки. Что ж, будем посмотреть.
Агуэро, конечно, друг Месси и не мог сказать по-другому. Но разве Месси действительно не достоин ЗМ?
Не вижу вины Месси в том, что у Вальверде нет яиц. Даже в ужасном для Барселоны матче на Энфилде Месси создал два выхода один на один Альбе и Суаресу. Забей хотя бы один из них и сказки Ливерпуля не было бы. Это объективная реальность. Да, у Ливерпуля блестящий голкипер и в этом матче он тащил. Да, в этот день обстоятельства сложились в пользу Ливерпуля (это правда, но это не отменяет крутости Ливера).
НО
Месси - с вероятностью 99 % - лучший бомбардир этой ЛЧ. Он уничтожил МЮ, уничтожил Ливерпуль дома. Безальтернативно лучший игрок своей лиги. Он в блестящей форме в свои 33 года. И заслуживает ЗМ по итогам этого сезона намного больше, чем, скажем, в 2010. Поэтому на мой взгляд, Золотой мяч он в этом клубном сезоне вполне заслужил. Один момент - вылет от Ливерпуля, конечно, даёт возможность всем нам рассуждать о том, что Месси не достоин ЗМ. У него есть шанс заткнуть всем нам рты, выиграв наконец-то кубок Америки. Что ж, будем посмотреть.
Но никак не ЗМ!!!
После такого позора!!!
Роналду в прошлом сезоне НАМНОГО большего добился, но его лишили ЗМ, где ему не было конкурентов
Но никак не ЗМ!!!
После такого позора!!!
Роналду в прошлом сезоне НАМНОГО большего добился, но его лишили ЗМ, где ему не было конкурентов
Феерил в самом дорогом составе на планете, против Алавесов и Уэсок?
С таким же успехом, можно и Мбаппе мяч отдать.
Феерил в самом дорогом составе на планете, против Алавесов и Уэсок?
С таким же успехом, можно и Мбаппе мяч отдать.