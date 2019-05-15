Агуэро: «Месси заслужил „Золотой мяч“ по итогам сезона»

Нападающий «Манчестер Сити» считает, что по итогам текущего сезона «Золотой мяч» должен достаться .

Я всегда говорил, что пока играет Месси «Золотой мяч», нужно отдавать ему. Ничего не изменилось. Он заслужил эту награду по итогам сезона, учитывая то, как он играл в этом году.