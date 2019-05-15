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Агуэро: «Месси заслужил „Золотой мяч“ по итогам сезона»

15 мая 2019, 00:44

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро считает, что по итогам текущего сезона «Золотой мяч» должен достаться Лионелю Месси.

Я всегда говорил, что пока играет Месси «Золотой мяч», нужно отдавать ему. Ничего не изменилось. Он заслужил эту награду по итогам сезона, учитывая то, как он играл в этом году.

Ранее Агуэро назвал ключевой момент сезона, который позволил «горожанам» выиграть чемпионат Англии.

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Все комментарии
Тео Джонс
Тео Джонс
   700 / 840
15 мая в 22:58
    Beka_byaka
    Beka_byaka
       118 / 840
    15 мая в 13:38
    Ван Дейк?? Которого не было в Камп Ноу?? ))

    Месси заслужил. Даже не тем что нету у него конкурентов. А именно заслужил. И все те кто думают иначе, это уже что-то личное....
    eleven LC
    eleven LC ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
       168 / 840
    15 мая в 11:55
    Вполне возможно но Ван Дейк пока ещё ничего не выиграл,вот если выиграет лч то тогда да!
    Cules2013
    Cules2013
       108 / 840
    15 мая в 09:48
    В этом году будет интересно. Хотя, все так ждали, когда же придёт иной победитель, кроме Роналду и Месси - выбрали Модрича - и это разочарование. Ему дали ЗМ больше по совокупности и потому, что конкуренты выступили неубедительно. Никакой золотой игры он не показывает, в этом сезоне вообще даже не на слуху, пропал с радаров. И это действующий лучший игрок мира. Ну-ну...
    Ван Дейк хорош, но насколько он тянет на ЗМ? Тем более, что для защитника эту награду выиграть сложно. Что-то я не видел ЗМ у Пуйоля, Пике или Рамоса, как и многих других легенд оборонительной игры. ЗМ Каннаваро тоже многие критикуют.
    Месси не забил в ответном матче с Ливерпулем - это ваш контраргумент, чтобы не давать ему ЗМ? Смешно просто. Даже в таком неудачном матче для ВСЕЙ команды, он был лучшим на поле по оценкам whoscored. Я уже молчу, что он забил 2 мяча Ливерпулю в первом матче.
    Ну а Агуэро - его выбор понятен. Что тут обсуждать. Спросите у Аллегри или игроков сборной Португалии - там тоже будет очевидный ответ.
    D6b99db
    D6b99db
       561 / 840
    15 мая в 09:29
    Давайте смотреть на вещи адекватно.
    Агуэро, конечно, друг Месси и не мог сказать по-другому. Но разве Месси действительно не достоин ЗМ?
    Не вижу вины Месси в том, что у Вальверде нет яиц. Даже в ужасном для Барселоны матче на Энфилде Месси создал два выхода один на один Альбе и Суаресу. Забей хотя бы один из них и сказки Ливерпуля не было бы. Это объективная реальность. Да, у Ливерпуля блестящий голкипер и в этом матче он тащил. Да, в этот день обстоятельства сложились в пользу Ливерпуля (это правда, но это не отменяет крутости Ливера).
    НО
    Месси - с вероятностью 99 % - лучший бомбардир этой ЛЧ. Он уничтожил МЮ, уничтожил Ливерпуль дома. Безальтернативно лучший игрок своей лиги. Он в блестящей форме в свои 33 года. И заслуживает ЗМ по итогам этого сезона намного больше, чем, скажем, в 2010. Поэтому на мой взгляд, Золотой мяч он в этом клубном сезоне вполне заслужил. Один момент - вылет от Ливерпуля, конечно, даёт возможность всем нам рассуждать о том, что Месси не достоин ЗМ. У него есть шанс заткнуть всем нам рты, выиграв наконец-то кубок Америки. Что ж, будем посмотреть.
    Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
    Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил eleven LC
       15 / 840
    15 мая в 08:59
    Скорее да чем нет,ну кто против этого пусть назовёт того кто был лучше Месси в этом сезоне!
    Ван Дейк.
    Игорь Волков
    Игорь Волков
       347 / 840
    15 мая в 07:23
    Да чем он заслужил? Очередным позором в ЛЧ? Или Агуэро просто боится вылететь из сборной Аргов?
    ЮЗИК
    ЮЗИК
       236 / 840
    15 мая в 06:39
    Не согласен, не заслужил
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
       498 / 840
    15 мая в 04:56
    За то, что ходил пешком в Ливерпуле?
    ДАША Д
    ДАША Д
       164 / 840
    15 мая в 04:26
    Вариантов особо и нет.
    Башмакоса
    Башмакоса
       543 / 840
    15 мая в 03:32
    Ливерпуль выиграет ЛЧ и тогда ЗМ за ван Дейком. Хотя и не исключаю, что Месси может получить т. к. по большому счету он проводит великолепный сезон.
    John_Wick
    John_Wick
       661 / 840
    15 мая в 02:42
    За голы Хетафе ему дадут ЗБ,а ЗМ возьмет кто-то из Ливерпуля)
    Incredulous
    Incredulous
       211 / 840
    15 мая в 02:33
    В сборной - ноль, в ЛЧ - ноль. Так что пусть наслаждается Золотой бутсой, это его максимальный уровень.
    амурец
    амурец
       115 / 840
    15 мая в 02:30
    один неудачник ЛЧ хочет отдать ЗМ другому неудачнику ЛЧ?
    112910315
    112910315
       1 / 840
    15 мая в 02:13
    Рано об этом говорить. Хотя ничего удивительного нет, аргентинец предлагает отдать Золотой мяч аргентинцу. Странно было бы, если играя за сборную одной страны, Агуэро высказался по другому.
    fanliverpoolfan
    fanliverpoolfan
       238 / 840
    15 мая в 01:52
    Месси не заслужил,за чемпионат не дают золотой мяч,Арнольд оставил Месси в дурачках,когда разыгрывал угловой.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
       47 / 840
    15 мая в 01:17
    Так то и Мбаппе много забивал, и чемпионом Франции стал.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
       47 / 840
    15 мая в 01:16
    ЗБ- да.
    Но никак не ЗМ!!!
    После такого позора!!!
    Роналду в прошлом сезоне НАМНОГО большего добился, но его лишили ЗМ, где ему не было конкурентов
    Шишанутый
    Шишанутый
       13 / 840
    15 мая в 01:13
    Ну а что еще мог сказать любовник Месськи?
    da da da
    da da da
       232 / 840
    15 мая в 01:11
    ну индивидуально да,в финале ЛЧ играют клубы у которых не то что игрока уровня Месси нет,а даже его левой ноги,поэтому ЗМ под вопросом,впереди еще КА и ЛН и целая осень.)
    eleven LC
    eleven LC
       168 / 840
    15 мая в 01:02
    Скорее да чем нет,ну кто против этого пусть назовёт того кто был лучше Месси в этом сезоне!
    mangoх12
    mangoх12
       26 / 840
    15 мая в 01:01
    больше и некому , не старому дельфину ведь
    NGY
    NGY
       48 / 840
    15 мая в 01:00
    А как он играл в этом сезоне?

    Феерил в самом дорогом составе на планете, против Алавесов и Уэсок?

    С таким же успехом, можно и Мбаппе мяч отдать.
    dzvinka
    dzvinka
       75 / 840
    15 мая в 00:51
    Серхио очень переживает за место в сборной аргентили, или может теплое местечко на пенсию в донной лиге пристматривает)))
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
       110 / 840
    15 мая в 00:51
    Не факт.
    cevin cigan
    cevin cigan
       77 / 840
    15 мая в 00:50
    опять аргентос соснул у аргентоса....есть золотая бутса,причём здесьЗМ???????????????.То что гномяра укусил с Ливером??????
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