Эллардайс: «„Манчестер Сити“ пока не превзошел МЮ»

Бывший главный тренер сборной Англии сравнил нынешний «Манчестер Сити» с «Манчестер Юнайтед» эпохи .

Фергюсон побеждал в Премьер-Лиге три раза подряд и сделал требл в 1999 году. Если мы говорим о том, что «горожане» близки к повторению достижения МЮ , то я соглашусь с этим, но я не думаю, что они превзошли команду Фергюсона.