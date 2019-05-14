Эллардайс: «„Манчестер Сити“ пока не превзошел МЮ»

Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс сравнил нынешний «Манчестер Сити» с «Манчестер Юнайтед» эпохи Алекса Фергюсона.
Фергюсон побеждал в Премьер-Лиге три раза подряд и сделал требл в 1999 году. Если мы говорим о том, что «горожане» близки к повторению достижения МЮ, то я соглашусь с этим, но я не думаю, что они превзошли команду Фергюсона.
Напомним, что в минувшие выходные «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии.
Сейчас же тоже у многих команд в АПЛ большие деньги есть, но лучшие игроки пойдут только в топы, а остальные команды покупают уже тех кого не купили гранды.
А потом да, МЮ тратил огромные деньги для того времени.
Разница в том что САФу пришлось строить несколько лет команду которая сначала начала конкурировать за высокие строчки, а уж потом начала биться за чемпионство. А у Гвардиолы было изначально больше возможностей: сразу одна из сильнейших команд АПЛ + сразу возможность покупать сильных игроков под свой стиль по 3-5 футболиста за ТО.
А представь если бы Пеп вот так начинал... кто знает, может после 3-4 сезонов без трофеев его бы уволили или он сам бы разочаровался и ушёл...
Ты изначально сравнил их... Но сравнение может быть ТОЛЬКО в одинаковых условиях. А представь если бы САФ пришел в МЮ который сразу же был топом?? Вполне очевидно было бы предположить что за 26 лет трофеев САФ смог бы выиграть ещё больше!
Сейчас же тоже у многих команд в АПЛ большие деньги есть, но лучшие игроки пойдут только в топы, а остальные команды покупают уже тех кого не купили гранды.
А потом да, МЮ тратил огромные деньги для того времени.
Разница в том что САФу пришлось строить несколько лет команду которая сначала начала конкурировать за высокие строчки, а уж потом начала биться за чемпионство. А у Гвардиолы было изначально больше возможностей: сразу одна из сильнейших команд АПЛ + сразу возможность покупать сильных игроков под свой стиль по 3-5 футболиста за ТО.
А представь если бы Пеп вот так начинал... кто знает, может после 3-4 сезонов без трофеев его бы уволили или он сам бы разочаровался и ушёл...
Ты изначально сравнил их... Но сравнение может быть ТОЛЬКО в одинаковых условиях. А представь если бы САФ пришел в МЮ который сразу же был топом?? Вполне очевидно было бы предположить что за 26 лет трофеев САФ смог бы выиграть ещё больше!
Цитирую: "Чем больше денег вливается в индустрию, тем более сумасшедшими кажутся цены, хотя они не были менее сумасшедшими в старые времена, когда в футболе было меньше денег. Конечно, по мнению обычного болельщика, цены стали выше — только вот эти цены растут вместе с расходами на ТВ-права."
С учётом инфляции Руни перешёл бы сейчас В МЮ за 137 млн, Фердинанд за 136, Верон за 101, Кэррик за 83, Йорк за 81 и т.д. Расскажите мне, как САФ не тратил деньги на трансферы. Если ничего не путаю, то Фердинанд долгие годы был самым дорогим защитником в мире! Да, начало карьеры у САФа было другое, но тогда иначе и быть не могло. Как и сейчас нельзя представить уже бедный Сити или Гвардиолу не у руля топ-клуба. Такие обстоятельства, и глупо считать, что люди из каких-то высших побуждений будут усложнять себе жизнь на ровном месте. Все стараются стартовать с как можно лучшей позиции, а героически преодолевают сложности те, у кого нет ничего лучшего. Всего лишь.
Цитирую: "Чем больше денег вливается в индустрию, тем более сумасшедшими кажутся цены, хотя они не были менее сумасшедшими в старые времена, когда в футболе было меньше денег. Конечно, по мнению обычного болельщика, цены стали выше — только вот эти цены растут вместе с расходами на ТВ-права."
С учётом инфляции Руни перешёл бы сейчас В МЮ за 137 млн, Фердинанд за 136, Верон за 101, Кэррик за 83, Йорк за 81 и т.д. Расскажите мне, как САФ не тратил деньги на трансферы. Если ничего не путаю, то Фердинанд долгие годы был самым дорогим защитником в мире! Да, начало карьеры у САФа было другое, но тогда иначе и быть не могло. Как и сейчас нельзя представить уже бедный Сити или Гвардиолу не у руля топ-клуба. Такие обстоятельства, и глупо считать, что люди из каких-то высших побуждений будут усложнять себе жизнь на ровном месте. Все стараются стартовать с как можно лучшей позиции, а героически преодолевают сложности те, у кого нет ничего лучшего. Всего лишь.
Ведь это сложнее... прийти в команду не лучшую в чемпе по составу и не опустить руки после неудач, зарабатывать деньги и повышаться статус клуба, понемногу собирать команду(а не покупать пачками), возродить академку и не редко использовать воспитанников(а не 1-2 как в МС) и т.д и т.п.
Вот именно что времена были другими, САФу тяжелей пришлось... тяжелей чем Пепу, чем Моуру, чем Клопу... наверно только Почетта можно с ним сравнить по трудности...
Ведь это сложнее... прийти в команду не лучшую в чемпе по составу и не опустить руки после неудач, зарабатывать деньги и повышаться статус клуба, понемногу собирать команду(а не покупать пачками), возродить академку и не редко использовать воспитанников(а не 1-2 как в МС) и т.д и т.п.
Вот именно что времена были другими, САФу тяжелей пришлось... тяжелей чем Пепу, чем Моуру, чем Клопу... наверно только Почетта можно с ним сравнить по трудности...
- не Эллардайсу об этом рассуждать, он вообще позорище тренерского цеха;
- времена были другие и САФ тренировал сколько лет МЮ? 26 лет!!! Я бы посмотрел, чего бы добился Пеп за столько лет с Сити.
- не Эллардайсу об этом рассуждать, он вообще позорище тренерского цеха;
- времена были другие и САФ тренировал сколько лет МЮ? 26 лет!!! Я бы посмотрел, чего бы добился Пеп за столько лет с Сити.