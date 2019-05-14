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Эллардайс: «„Манчестер Сити“ пока не превзошел МЮ»

14 мая 2019, 23:19

Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс сравнил нынешний «Манчестер Сити» с «Манчестер Юнайтед» эпохи Алекса Фергюсона.

Фергюсон побеждал в Премьер-Лиге три раза подряд и сделал требл в 1999 году. Если мы говорим о том, что «горожане» близки к повторению достижения МЮ, то я соглашусь с этим, но я не думаю, что они превзошли команду Фергюсона.

Напомним, что в минувшие выходные «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии.

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Artuom
Artuom ответил Cules2013
   78 / 840
15 мая в 21:19
относительно недавно была статья про футбольную инфляцию. Цитирую: "Чем больше денег вливается в индустрию, тем более сумасшедшими кажутся цены, хотя они не были менее сумасшедшими в старые времена, когда в футболе было меньше денег. Конечно, по мнению обычного болельщика, цены стали выше — только вот эти цены растут вместе с расходами на ТВ-права." С учётом инфляции Руни перешёл бы сейчас В МЮ за 137 млн, Фердинанд за 136, Верон за 101, Кэррик за 83, Йорк за 81 и т.д. Расскажите мне, как САФ не тратил деньги на трансферы. Если ничего не путаю, то Фердинанд долгие годы был самым дорогим защитником в мире! Да, начало карьеры у САФа было другое, но тогда иначе и быть не могло. Как и сейчас нельзя представить уже бедный Сити или Гвардиолу не у руля топ-клуба. Такие обстоятельства, и глупо считать, что люди из каких-то высших побуждений будут усложнять себе жизнь на ровном месте. Все стараются стартовать с как можно лучшей позиции, а героически преодолевают сложности те, у кого нет ничего лучшего. Всего лишь.
Естественно я говорил о самых первых годах и трудностях. Тогда он не мог покупать пачками, да ещё и самых лучших(как Пеп в МС). Были команды более сильные и с хорошими бюджетами, куда лучшие как раз и шли, а другим командам приходилось уже бороться за оставшихся...

Сейчас же тоже у многих команд в АПЛ большие деньги есть, но лучшие игроки пойдут только в топы, а остальные команды покупают уже тех кого не купили гранды.

А потом да, МЮ тратил огромные деньги для того времени.

Разница в том что САФу пришлось строить несколько лет команду которая сначала начала конкурировать за высокие строчки, а уж потом начала биться за чемпионство. А у Гвардиолы было изначально больше возможностей: сразу одна из сильнейших команд АПЛ + сразу возможность покупать сильных игроков под свой стиль по 3-5 футболиста за ТО.

А представь если бы Пеп вот так начинал... кто знает, может после 3-4 сезонов без трофеев его бы уволили или он сам бы разочаровался и ушёл...

Ты изначально сравнил их... Но сравнение может быть ТОЛЬКО в одинаковых условиях. А представь если бы САФ пришел в МЮ который сразу же был топом?? Вполне очевидно было бы предположить что за 26 лет трофеев САФ смог бы выиграть ещё больше!
Cules2013
Cules2013 ответил Artuom
   108 / 840
15 мая в 18:53
За столько лет в Сити но без денег шейхов? О, думаю многие бы на это с интересом посмотрели. Ведь это сложнее... прийти в команду не лучшую в чемпе по составу и не опустить руки после неудач, зарабатывать деньги и повышаться статус клуба, понемногу собирать команду(а не покупать пачками), возродить академку и не редко использовать воспитанников(а не 1-2 как в МС) и т.д и т.п. Вот именно что времена были другими, САФу тяжелей пришлось... тяжелей чем Пепу, чем Моуру, чем Клопу... наверно только Почетта можно с ним сравнить по трудности...
относительно недавно была статья про футбольную инфляцию.
Цитирую: "Чем больше денег вливается в индустрию, тем более сумасшедшими кажутся цены, хотя они не были менее сумасшедшими в старые времена, когда в футболе было меньше денег. Конечно, по мнению обычного болельщика, цены стали выше — только вот эти цены растут вместе с расходами на ТВ-права."
С учётом инфляции Руни перешёл бы сейчас В МЮ за 137 млн, Фердинанд за 136, Верон за 101, Кэррик за 83, Йорк за 81 и т.д. Расскажите мне, как САФ не тратил деньги на трансферы. Если ничего не путаю, то Фердинанд долгие годы был самым дорогим защитником в мире! Да, начало карьеры у САФа было другое, но тогда иначе и быть не могло. Как и сейчас нельзя представить уже бедный Сити или Гвардиолу не у руля топ-клуба. Такие обстоятельства, и глупо считать, что люди из каких-то высших побуждений будут усложнять себе жизнь на ровном месте. Все стараются стартовать с как можно лучшей позиции, а героически преодолевают сложности те, у кого нет ничего лучшего. Всего лишь.
Artuom
Artuom ответил Cules2013
   78 / 840
15 мая в 14:15
так то, оно так, но: - не Эллардайсу об этом рассуждать, он вообще позорище тренерского цеха; - времена были другие и САФ тренировал сколько лет МЮ? 26 лет!!! Я бы посмотрел, чего бы добился Пеп за столько лет с Сити.
За столько лет в Сити но без денег шейхов? О, думаю многие бы на это с интересом посмотрели.

Ведь это сложнее... прийти в команду не лучшую в чемпе по составу и не опустить руки после неудач, зарабатывать деньги и повышаться статус клуба, понемногу собирать команду(а не покупать пачками), возродить академку и не редко использовать воспитанников(а не 1-2 как в МС) и т.д и т.п.
Вот именно что времена были другими, САФу тяжелей пришлось... тяжелей чем Пепу, чем Моуру, чем Клопу... наверно только Почетта можно с ним сравнить по трудности...
Cules2013
Cules2013
   108 / 840
15 мая в 10:11
так то, оно так, но:
- не Эллардайсу об этом рассуждать, он вообще позорище тренерского цеха;
- времена были другие и САФ тренировал сколько лет МЮ? 26 лет!!! Я бы посмотрел, чего бы добился Пеп за столько лет с Сити.
Шишанутый
Шишанутый
   13 / 840
15 мая в 00:23
МЮ это лучший клуб Англии и не кто с ним не сравнится! А МС это временно, скоро шейхи наиграются и мешок сдуется. Долго водить их за нос лысому шарлатану не удастся!
Bayern Best
Bayern Best
   245 / 840
14 мая в 23:57
Ну,это даже необсуждается.
eleven LC
eleven LC
   168 / 840
14 мая в 23:35
Пока МанСити не выиграет лч то и близко к МЮ не приблизится!
anyway
anyway
   296 / 840
14 мая в 23:20
Фергюсон побеждал в Премьер-Лиге три раза подряд двжды...
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