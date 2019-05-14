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Моуриньо похвалил главного тренера «Лилля»

14 мая 2019, 22:43

Португальский специалист Жозе Моуриньо отметил работу главного тренера «Лилля» Кристофа Галтье в нынешнем сезоне.

Галтье, на мой взгляд, человек года в Лиге 1. За ту игру, которую он привил команде, и за развитие молодых футболистов.

Ранее Моуриньо назвал лучшего полузащитника в Европе.

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Benazir Mardanov
Benazir Mardanov
   510 / 840
15 мая в 00:09
человек бездельник))
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил dzvinka
   159 / 840
14 мая в 23:52
и то и другое моуру тупо не дано, так что не ему давать оценки другим в этих вопросах. Лиль был превосходен на контрах.
смешно слышать это про тренера, у которого с
Порту - 6 трофеев
Челси - 8 трофеев
Интер - 5 трофеев
Реал - 3 трофея
МЮ - 3 трофея
в том числе 2 лиги чемпионов и 1 лиги европы

и с МЮ еще непонятно как так получилось что после слива Мауринье команда пару месяцев резко стала выигрывать, явно же пока не закончился его багаж. Явно в МЮ был какой-то свой Глушаков, который это все устроил и через пару месяцев результат на лицо - 6ое место, ниже дна, и почти все проигранные матчи. При Жозе такой хни не было.
Ruslik1982
Ruslik1982
   159 / 840
14 мая в 23:48
с Мауром все складывается. шейхи выкупают Рому и он идет в нее тренером
dzvinka
dzvinka
   75 / 840
14 мая в 23:25
и то и другое моуру тупо не дано, так что не ему давать оценки другим в этих вопросах.
Лиль был превосходен на контрах.
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