Моуриньо похвалил главного тренера «Лилля»

Португальский специалист Жозе Моуриньо отметил работу главного тренера «Лилля» Кристофа Галтье в нынешнем сезоне.
Галтье, на мой взгляд, человек года в Лиге 1. За ту игру, которую он привил команде, и за развитие молодых футболистов.
Ранее Моуриньо назвал лучшего полузащитника в Европе.
Порту - 6 трофеев
Челси - 8 трофеев
Интер - 5 трофеев
Реал - 3 трофея
МЮ - 3 трофея
в том числе 2 лиги чемпионов и 1 лиги европы
и с МЮ еще непонятно как так получилось что после слива Мауринье команда пару месяцев резко стала выигрывать, явно же пока не закончился его багаж. Явно в МЮ был какой-то свой Глушаков, который это все устроил и через пару месяцев результат на лицо - 6ое место, ниже дна, и почти все проигранные матчи. При Жозе такой хни не было.
Порту - 6 трофеев
Челси - 8 трофеев
Интер - 5 трофеев
Реал - 3 трофея
МЮ - 3 трофея
в том числе 2 лиги чемпионов и 1 лиги европы
и с МЮ еще непонятно как так получилось что после слива Мауринье команда пару месяцев резко стала выигрывать, явно же пока не закончился его багаж. Явно в МЮ был какой-то свой Глушаков, который это все устроил и через пару месяцев результат на лицо - 6ое место, ниже дна, и почти все проигранные матчи. При Жозе такой хни не было.
Лиль был превосходен на контрах.
Лиль был превосходен на контрах.