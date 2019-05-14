Тотти - Де Росси: «Ты всегда будешь моим братом»

Бывший капитан «Ромы» прокомментировал уход из клуба полузащитника по окончании сезона.

Де Росси выступал за «Рому» с 2001 года.

Сегодня грустный день. Сегодня заканчивается еще одна важная глава в истории не только «Ромы», но и всего Рима.

За эти годы мы многое пережили вместе. Мы выросли вместе, став сначала мужчинами, затем футболистами и, в конце концов, отцами.

Но мы понимали, что когда-нибудь этот момент наступит. Я просто хочу сказать тебе, что ты был и всегда будешь моим братом.

Желаю тебе всего наилучшего во всех твоих начинаниях. Уверен, что ты добьешься успеха везде, как делал и до этого. Люблю тебя, Дани.