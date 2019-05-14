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Тотти - Де Росси: «Ты всегда будешь моим братом»

14 мая 2019, 21:24

Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти прокомментировал уход из клуба полузащитника Даниэле Де Росси по окончании сезона.

Де Росси выступал за «Рому» с 2001 года.

Сегодня грустный день. Сегодня заканчивается еще одна важная глава в истории не только «Ромы», но и всего Рима. 

За эти годы мы многое пережили вместе. Мы выросли вместе, став сначала мужчинами, затем футболистами и, в конце концов, отцами.

Но мы понимали, что когда-нибудь этот момент наступит. Я просто хочу сказать тебе, что ты был и всегда будешь моим братом.

Желаю тебе всего наилучшего во всех твоих начинаниях. Уверен, что ты добьешься успеха везде, как делал и до этого. Люблю тебя, Дани.

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Шишанутый
Шишанутый
   13 / 840
15 мая в 00:07
Рома не хорошо поступила что не дала ему контаркт. Тотти тоже играть не давали он даже за без платно был согласен но все равно отказали. Рома не ценит своих легенд и нет благодарности. Могли бы хотя бы в знак уважения дать контракт я думаю Де Росси в полном порядке и еще поиграет!
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9
14 мая в 23:57
Братский тандем!
MACBARTON
MACBARTON
14 мая в 23:18
В Зенит пойдет))
Аня Романова
Аня Романова
   804 / 840
14 мая в 22:15
Лучшие)
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