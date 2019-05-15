Гризманн: «Мне нужен новый вызов»

Нападающий «Атлетико» прокомментировал свое решение покинуть команду по окончании сезона.

Я принял такое решение, поскольку мне нужен новый вызов. Чувствую, что мне это необходимо. Те невероятные моменты, которые случались со мной в «Атлетико», я никогда не забуду. Буду навеки хранить их в своем сердце.