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Гризманн: «Мне нужен новый вызов»

15 мая 2019, 00:17

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал свое решение покинуть команду по окончании сезона.

Я принял такое решение, поскольку мне нужен новый вызов. Чувствую, что мне это необходимо. Те невероятные моменты, которые случались со мной в «Атлетико», я никогда не забуду. Буду навеки хранить их в своем сердце.

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Все комментарии
Nafnafik
Nafnafik
   82 / 840
15 мая в 08:28
Удачи Гризманнну!
CSKA2012
CSKA2012
   314 / 840
15 мая в 08:18
Тогда точно не в барсу и ПСЖ. Норм будет ему в МЮ или Челси.
abramjan
abramjan
   351 / 840
15 мая в 07:26
быть прихвостнем у меськи...чем не вызов?
gentlewolf
gentlewolf
   310 / 840
15 мая в 02:27
Даже такая верность имеет границы.
Удачи лично Гризманну!
Bavaria_M
Bavaria_M
   155 / 840
15 мая в 01:38
И по этому решил стать женщиной? Терь ясно поч у него такая не естественная кудрявая прическа
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Шишанутый
   47 / 840
15 мая в 01:13
Совпаденее? Не думаю!
))) какой позор
Прикинь, если к позору матча Ливерпуль-Барса добавить этот позор. Это будет вообще))
дурман
дурман
   267 / 840
15 мая в 00:50
Только не к нам, и так провальных трансферов хватает
Шишанутый
Шишанутый
   13 / 840
15 мая в 00:47
Совпаденее? Не думаю!
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   188 / 840
15 мая в 00:19
Он очень много сделал для Атлетико,если ещё продадут за те самые 120 млн.,то совсем хорошо будет.
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