МЮ может сократить оклад Санчеса до £ 12 млн, отдав его в аренду «Интеру»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес этим летом на правах аренды может перебраться в «Интер», утверждает источник.
По действующему контракту чилийский форвард получает в МЮ 500 тысяч фунтов в неделю, однако не является игроков стартового состава команды.
Миланский «Интер» заинтересован в аренде Санчеса, но готов платить игроку не больше половины его зарплаты в МЮ. Таким образом, манкунианцы могут сократить расходы на зарплату чилийца до £ 12 млн за время его годичной аренды в «Интернационале».
Недавно появился слух о том, что игроки МЮ недовольны бонусами, прописанными в контрактах Санчеса и Поля Погба.
Думают в Интере заиграет))
И вообще кули ему играть вообще?
Думают в Интере заиграет))
И вообще кули ему играть вообще?
Только за один этот трансфер Вудворда нужно было вышвырнуть нафиг из МЮ, но к сожалению он успел много поработать.... =((
Только за один этот трансфер Вудворда нужно было вышвырнуть нафиг из МЮ, но к сожалению он успел много поработать.... =((