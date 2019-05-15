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МЮ может сократить оклад Санчеса до £ 12 млн, отдав его в аренду «Интеру»

15 мая 2019, 07:50

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес этим летом на правах аренды может перебраться в «Интер», утверждает источник.

По действующему контракту чилийский форвард получает в МЮ 500 тысяч фунтов в неделю, однако не является игроков стартового состава команды.

Миланский «Интер» заинтересован в аренде Санчеса, но готов платить игроку не больше половины его зарплаты в МЮ. Таким образом, манкунианцы могут сократить расходы на зарплату чилийца до £ 12 млн за время его годичной аренды в «Интернационале».

Недавно появился слух о том, что игроки МЮ недовольны бонусами, прописанными в контрактах Санчеса и Поля Погба.

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Все комментарии
Бестрофейный
Бестрофейный
   96 / 840
15 мая в 12:21
Фантастическая зарплата ничего не делая.
azkan
azkan
   338 / 840
15 мая в 10:37
Санчес вытащил выигрышную лотерею.
Думают в Интере заиграет))
И вообще кули ему играть вообще?
azkan
azkan ответил Dori29
   338 / 840
15 мая в 10:34
Самый высокооплачиваемый лавочник)))
Не только, но и игрок.
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 840
15 мая в 10:03
Хорошо устроился парниша!!! Парень просто перестал играть.
Dori29
Dori29
   801 / 840
15 мая в 10:03
Самый высокооплачиваемый лавочник)))
la_masia
la_masia
   106 / 840
15 мая в 09:44
Мне кажется в Интере у Санчеса получится.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   498 / 840
15 мая в 09:40
Продали бы его совсем...
Mr_Tim
Mr_Tim
   737 / 840
15 мая в 09:35
избавиться от богатого лавочника , выплатив не устойку и все
Garrincha58
Garrincha58
   395 / 840
15 мая в 08:58
за что ему такое бабло???
spartach091
spartach091
   174 / 840
15 мая в 08:15
Санчес знатно доит МЮ
shlifen
shlifen
   144 / 840
15 мая в 08:11
Звучит как настоящая трансферная победа =))) возможно худший трансфер за долгие годы в апл - отдали все таки не нулячего Мхитаряна, за которого можно было получить живые деньги, а получили ленивое дно с бешеным окладом. Раньше все стебались с трансферов Торреса и Кэррола. Торрес в сравнении с ТАКИМ Санчесом - просто бог. А на з.п. Санчеса можно каждые полтора года одного Кэррола покупать - да и то он забьёт за сезон больше...

Только за один этот трансфер Вудворда нужно было вышвырнуть нафиг из МЮ, но к сожалению он успел много поработать.... =((
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