МЮ может сократить оклад Санчеса до £ 12 млн, отдав его в аренду «Интеру»

15 мая 2019, 07:50

Нападающий «Манчестер Юнайтед» этим летом на правах аренды может перебраться в «Интер», утверждает источник.

По действующему контракту чилийский форвард получает в МЮ 500 тысяч фунтов в неделю, однако не является игроков стартового состава команды.

Миланский «Интер» заинтересован в аренде Санчеса, но готов платить игроку не больше половины его зарплаты в МЮ . Таким образом, манкунианцы могут сократить расходы на зарплату чилийца до £ 12 млн за время его годичной аренды в «Интернационале».