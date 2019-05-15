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«Бавария» начала переговоры по Сане. Это может затронуть МЮ

15 мая 2019, 06:12

Вингер «Манчестер Сити» Лерой Сане может продолжить карьеру в «Баварии». По данным источника, мюнхенский клуб уже начал переговоры с «горожанами» о возможном летнем трансфере игрока.

Также отмечается, что «Сити» разрешил мюнхенцам связаться с представителями Сане с целью согласования деталей контракта.

Чемпионы Англии предпочли бы сохранить 23-летнего игрока в составе, однако Сане отклонил ряд предложений по продлению соглашения, срок действия которого истекает летом 2021 года.

Этот переход может затронуть и «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что «Бавария» приостановила работу над трансфером форварда «Лилля» Николя Пепе, что позволило «красным дьяволам» предпринять собственную попытку подписать ивуарийского футболиста.

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
   428 / 840
15 мая в 18:24
Чувствую Бавария стрельнет парочкой жирных летних трансферов.
Барсамания1988
Барсамания1988
   465 / 840
15 мая в 18:07
Удивительно что баварцы его вообще выпустили из бундеслиги в свое время.
Bavaria_M
Bavaria_M
   155 / 840
15 мая в 11:54
Ну норм если правда, лучшие уж сане чем неизвестный пепе, который тока начал а уже под 80 стоит.
Crooclin
Crooclin
   490 / 840
15 мая в 10:32
В Барсу Сане!
Cules2013
Cules2013
   108 / 840
15 мая в 09:31
Пока не будет официального объявления, в трансфер Сане не верю.
shlifen
shlifen
   144 / 840
15 мая в 08:53
С одной стороны кажется не реальным продажа Сане из Сити, а с другой - вингеров в команде много, а если нужно - на вырученные 100 с лишним лимонов (меньше точно не попросят) могут вернуть Санчо из Дортмунда, как никак родной =)))
Don trambon
Don trambon
   85 / 840
15 мая в 08:47
Прям Игра Престолов какая то.
cska plus
cska plus
   3 / 840
15 мая в 07:30
Сане врядл покинет МС.
STVA 1
STVA 1
   39 / 840
15 мая в 06:35
Замена неплохая Роббену
КЭТиК
КЭТиК
   143 / 840
15 мая в 06:29
Возраст - его козырь.
Знатог
Знатог
   180 / 840
15 мая в 06:22
По какому Сане? По Кокорину?
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