«Бавария» начала переговоры по Сане. Это может затронуть МЮ

15 мая 2019, 06:12

Вингер «Манчестер Сити» может продолжить карьеру в «Баварии». По данным источника, мюнхенский клуб уже начал переговоры с «горожанами» о возможном летнем трансфере игрока.

Также отмечается, что «Сити» разрешил мюнхенцам связаться с представителями Сане с целью согласования деталей контракта.

Чемпионы Англии предпочли бы сохранить 23-летнего игрока в составе, однако Сане отклонил ряд предложений по продлению соглашения, срок действия которого истекает летом 2021 года.

Этот переход может затронуть и «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что «Бавария» приостановила работу над трансфером форварда «Лилля» , что позволило «красным дьяволам» предпринять собственную попытку подписать ивуарийского футболиста.