ГлавнаяНовости

Максименко, Дивеев и Мусаев вызваны в сборную России U-21 на матч с Чехией

16 мая 2019, 16:42

Тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов назвал состав команды на контрольный матч с Чехией (5 июня).

Вратари: Денис Адамов («Краснодар-2»), Александр Максименко («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар»);

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Никита Калугин («Сочи»), Данил Круговой («Уфа»), Иван Лапшов («Казанка» Москва), Михаил Лысов («Локомотив»), Алексей Татаев («Млада-Болеслав» Чехия);

Полузащитники: Илья Визнович («Луч» Владивосток), Данил Глебов («Ростов»), Максим Глушенков, Александр Ломовицкий, Наиль Умяров (все – «Спартак»), Артем Голубев, Магомед-Шапи Сулейманов, Даниил Уткин (все – «Краснодар»), Леон Мусаев («Зенит»), Роман Тугарев («Локомотив»);

Нападающие: Вячеслав Грулев («Динамо»), Иван Игнатьев («Краснодар»), Артур Сагитов («Рубин»).

Сборная России U-21 сыграет в отборочной группе Евро-2021 вместе со сборными Сербии, Польши, Болгарии, Латвии и Эстонии.

Евро-2021 состоится в Венгрии и Словении.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Аргентина огласила заявку на Кубок Америки
Сегодня, 20:42 Комментарии20
Сборная Бельгии объявила состав на первые отборочные матчи Евро-2020
Сегодня, 20:11 Комментарии2
Погба и Гризманн - в заявке сборной Франции на матчи отбора Евро-2020
Сегодня, 17:06 Комментарии4
СлухиИкарди не попадёт в заявку сборной Аргентины на Кубок Америки
Сегодня, 04:59 Комментарии11
«Рубин» - «Анжи»: стартовые составы
Вчера, 18:30 Комментарии3
Влашич вызван в сборную Хорватии
Вчера, 12:48 Комментарии19
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Nafnafik
Nafnafik
   86 / 843
17 мая в 14:42
Удачи сборной!
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 843
16 мая в 20:52
Хорошая банда подобралась!!!
Удачи парням!!!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   133 / 843
16 мая в 19:30
Желаю победы нашей команде над Чехией
Balanenok
Balanenok
   92 / 843
16 мая в 17:43
Максимушка опять курьезные голы собирать будет.
cska plus
cska plus
   3 / 843
16 мая в 17:37
Максименко знаю Дивеева тем более а кто такой Мусаев? Тренер Краснодара?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100