Максименко, Дивеев и Мусаев вызваны в сборную России U-21 на матч с Чехией

Тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов назвал состав команды на контрольный матч с Чехией (5 июня).
Вратари: Денис Адамов («Краснодар-2»), Александр Максименко («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар»);
Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Никита Калугин («Сочи»), Данил Круговой («Уфа»), Иван Лапшов («Казанка» Москва), Михаил Лысов («Локомотив»), Алексей Татаев («Млада-Болеслав» Чехия);
Полузащитники: Илья Визнович («Луч» Владивосток), Данил Глебов («Ростов»), Максим Глушенков, Александр Ломовицкий, Наиль Умяров (все – «Спартак»), Артем Голубев, Магомед-Шапи Сулейманов, Даниил Уткин (все – «Краснодар»), Леон Мусаев («Зенит»), Роман Тугарев («Локомотив»);
Нападающие: Вячеслав Грулев («Динамо»), Иван Игнатьев («Краснодар»), Артур Сагитов («Рубин»).
Сборная России U-21 сыграет в отборочной группе Евро-2021 вместе со сборными Сербии, Польши, Болгарии, Латвии и Эстонии.
Евро-2021 состоится в Венгрии и Словении.
Удачи парням!!!
Удачи парням!!!