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Барриос и Фалькао вошли в расширенный состав сборной Колумбии

16 мая 2019, 02:45

Стал известен расширенный состав сборной Колумбии на Кубок Америки-2019. В него вошли полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос и форвард «Монако» Радамель Фалькао.

Вратари: Давид Оспина («Наполи»), Альваро Монтеро («Депортес Толима»), Камило Варгас («Депортиво Кали»), Алдайр Кинтана («Атлетико Уила»), Диего Новоа («Ла Эквидад»), Эдер Чоу («Патриотас»);

Защитники: Фелипе Агилар («Сантос»), Джейсон Мурильо («Барселона»), Давинсон Санчес («Тоттенхэм»), Йерри Мина («Эвертон»), Кристиан Сапата («Милан»),Джон Лукуми («Генк»), Элибелтон Паласиос, Дейвер Мачадо (оба - «Атлетико Насьональ»), Сантьяго Ариас («Атлетико»), Луис Орехуэла («Крузейро»), Кристиан Борха («Спортинг» Лиссабон), Вильям Тесильо («Леон»), Франк Фабра («Бока Хуниорс»);

Полузащитники: Густаво Куэльяр («Фламенго»), Хорман Кампузано («Бока Хуниорс»), Рауль Лоаиза («Сан-Лоренсо»), Виктор Кантильо («Хуниор»), Вильмар Барриос («Зенит»), Джефферсон Лерма («Борнмут»), Эдвин Кардона («Пачука»), Хуан Куадрадо («Ювентус»), Матеус Урибе («Америка»), Хамес Родригес («Бавария»).

Нападающие: Яйро Морено («Леон»), Луис Диас («Хуниор»), Йимми Чара («Атлетико Минейро»), Андерс Ибаргуэн («Аиерика»), Рохер Мартинес («Америка»), Луис Муриэль («Фиорентина»), Карлос Бакка («Вильярреал»), Дуван Сапата («Аталанта»), Радамель Фалькао («Монако»), Рафаэль Борре («Ривер Плейт»), Себастьян Вилья («Бока Хуниорс»).

Ранее стало известно, что в расширенный состав сборной Аргентины попал бывший полузащитник «Зенита» Леандро Паредес.

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Все комментарии
kastites
kastites
   156 / 840
18 мая в 08:24
Это не удивительно
barcamilan
barcamilan
   325 / 840
16 мая в 08:55
вот бакка, муриэль, фалькао, сапата-кого выпустить в основе?
cevin cigan
cevin cigan
   77 / 840
16 мая в 07:19
Там только из вратарей можно цельную команду сделать!
Sully
Sully
   152 / 840
16 мая в 03:41
молодцы игроки РПЛ, Барриос Зенит, Фалькао спартак))
parallels
parallels
   5 / 840
16 мая в 03:06
барриос зимой стоил 12 - зенит заплатил 15, что норма. спустя 3 месяца он уже стоит как раз 15. вангой быть не надо, чтобы понять, что скоро он преодолеет отметку в 20. а к зиме, после лч, можно вполне рассчитывать на 25. хряки, учитесь.
Anisovich
Anisovich
   68 / 840
16 мая в 02:50
Удачи Барриосу!
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